50 καινούργια πράγματα που έμαθα το 2023

Οι πιο άχρηστες πληροφορίες (μπορεί και όχι) συγκεντρωμένες εδώ στην καθιερωμένη πλέον ειδική ανασκόπηση της χρονιάς που πέρασε και της προεπισκόπησης της χρονιάς που ακολουθεί. Ιδανικό ανάγνωσμα για όσους θέλουν μέσα σε 10 λεπτά να υποστούν ένα λουτρό αλήθειας και να εντυπωσιάσουν με τις γνώσεις τους στο Πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν.

1. H πρώτη πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας το 2024 είναι προγραμματισμένη στις 26 Ιανουαρίου από την Scope Ratings.

2. Το ενημερωτικό δελτίο της Trade Estates για τη δημόσια προσφορά μετοχών στην Κύρια Αγορά του ΧΑ ζυγίζει 1,95 κιλά και έχει 623 σελίδες.

3. Αυτή είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που ο Γενικός Δείκτης κλείνει με θετικό πρόσημο. Από το 1990 και μετά τα μεγαλύτερα ανοδικά σερί που έχουν σημειωθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο εξαντλούνται στις πέντε χρονιές.

4. H Helleniq Energy χτίζει 4 φ/β πάρκα στην Ρουμανία συνολικής ισχύος 211 MW τα οποία θα είναι ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος του 2025.

5. Το βράδυ της Τρίτης 5 Νοεμβρίου του 2024 θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος Πρόεδρος των ΗΠΑ. Θα είναι οι πρώτες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν με στοιχεία πληθυσμού από την απογραφή του 2020. Αν οι δύο υποψήφιοι είναι εκ νέου οι Μπάιντεν - Τραμπ, τότε θα είναι η πρώτη φορά που θα έχουμε re-match από το 1956.

6. Η σύμβαση της Αττικής Οδού λήγει στις 5 Οκτωβρίου του 2024. Από τις 6 Οκτωβρίου αναλαμβάνει ο νέος παραχωρησιούχος.

7. Για τη θέρμανση του κλιβάνου στο εργοστάσιο της στο Καμάρι η Τιτάν ανακυκλώνει κάθε χρόνο 7.000 τόνους από λάστιχα αυτοκίνητων.

8. Ο Γιώργος Τανισκίδης, πρόεδρος της Optima Bank, τερμάτισε φέτος τον κλασσικό Μαραθώνιο της Αθήνας σε 7 ώρες και 43 λεπτά.

9. Οι Ευρωεκλογές θα διεξαχθούν στις 9 Ιουνίου του 2024.

10. Μια από τις φανέλες της Εθνικής Αργεντινής που φορούσε ο Λιονέλ Μέσι στον τελικό του Μουντιάλ του 2022 πουλήθηκε έναντι 7,8 εκατ. δολ. σχεδόν όσο η κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης Κυριακούλης.

11. Οι 11 συνεχόμενες εβδομάδες ανόδου του Γενικού Δείκτη που σημειώθηκαν μεταξύ 23-12-2022 και 03-03-2023 ισοφάρισαν το ρεκόρ συνεχόμενων εβδομαδιαίων θετικών προσήμων του 2004/2005.

12. Ένα Σαββατοκύριακο αρκεί για να σωθεί μια τράπεζα σαν την Credit Swiss.

13. Οι τηλεδιασκέψεις κάποτε θα πραγματοποιούνται από προγράμματα AI (Τεχνητή Νοημοσύνη) που θα παρακολουθούν ΑΙ αναλυτές.

14. Οι πιθανότητες να έρθουν 5 + 2 επιλεγμένοι αριθμοί στο Eurojackpot είναι 1 στις 95.344.200. Οι πιθανότητες να χτυπηθεί ένας άνθρωπος από κεραυνό κατά τη διάρκεια της ζωής του είναι 1 στις 15.300.

15. Το outlook της Goldman Sachs για το 2024 έχει τίτλο το τραγούδι της Taylor Swift από το μακρινό 1989: «All You Had To Do Was Stay» / «Το μόνο που είχες να κάνεις είναι να μείνεις» (επενδεδυμένος).

16. Το ΤΧΣ δεν μπορεί να πουλήσει άλλες μετοχές της Εθνικής Τράπεζας πριν τις 17 Μαΐου του 2024.

17. Οι συναλλαγές της 17ης Νοεμβρίου του 2023 ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ και οφείλονται στη μεταβίβαση των πακέτων της Εθνικής που κατείχε το ΤΧΣ. Σε εκείνη τη συνεδρίαση την πρώτη ώρα των συναλλαγών η αγορά είχε πραγματοποιήσει τζίρο 100 εκατ. ευρώ. 10ψήφιο τζίρο είχε ξανακάνει το ΧΑ στις 15 Μαΐου του 2008 όταν είχαν μεταβιβαστεί τα πακέτα του ΟΤΕ στην DT.

18. Ως τις 17 Δεκεμβρίου του 2024 θα πρέπει να έχουν διεξαχθεί οι κοινοβουλευτικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο.

19. Η αξία των μετοχών μηδενίζεται και εν συνεχεία κουρεύονται τα ομόλογα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πλάνο χρεοκοπίας τράπεζας. Όχι πάντα, όμως.

20. H Γερμανική οικονομία οδεύει ολοταχώς προς για ύφεση 0,5% το 2023. Ωστόσο, ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου (Dax) έκανε ιστορικό υψηλό σε μονάδες μέσα στον Δεκέμβριο. Το ίδιο έκανε και ο Dow Jones ενώ ο Nikkei βρίσκεται σε υψηλά 33 ετών.

21. To τέλος του 2023 βρίσκει το ΧΑ με 21 εταιρείες με κεφαλαιοποίηση άνω του 1 δισ. ευρώ έναντι 17 στο τέλος του 2022.

22. Το κοινό που θα έχει με το παλιό Μινιόν είναι ότι και το νέο κτίριο θα έχει εσωτερικές κυλιόμενες σκάλες, που θα συνδέουν το -1 μέχρι τον 2ο όροφο. Για τα διαμερίσματα υπάρχει λίστα αναμονής, καθώς περισσότερα από 150 άτομα έχουν δηλώσει ενδιαφέρον για να αγοράσουν κάποιο διαμέρισμα.

23. Η Κίνα ευθύνεται για το 30,9% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Ακολουθούν οι ΗΠΑ με 13,5%, η Ινδία με 7,3% και η Ρωσία με 4,7%.

24. Το 24% των τουριστικών εισπράξεων πραγματοποιείται στις Κυκλάδες. Ακολουθεί με 21% η Κρήτη.

25. Στις 25 Μαΐου του 2023 το FDA άναψε το πράσινο φως για κλινικές δοκιμές εγκεφαλικών εμφυτευμάτων στην εταιρεία Neuralink που ανήκει στον Elon Musk.

26. Στις 26 Ιουλίου του 2023 στις 15:00 το μεσημέρι σημειώθηκε η αιχμή ζήτησης ενέργειας του συστήματος στην Ελληνική επικράτεια με 10.385MWh. H μέγιστη τιμή ανά MWh ωστόσο στην χονδρική αγορά καταγράφηκε στις 4 Αυγούστου με 384 €/MWh όταν η αιχμή ζήτησης ήταν 9221MWh

27. Η επόμενη αναθεώρηση των δεικτών του FTSE στο ΧΑ θα γίνει με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού.

28. Από το 1977 και μετά όποτε εκλέγεται η Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση ο Γενικός Δείκτης του ΧΑ κλείνει πάντα θετικός.

29. Η 29η Δεκεμβρίου 2023 είναι η τελευταία ημέρα της Folli – Follie ως εισηγμένη εταιρία.

30. Να είσαι ο γιος της Λαγκάρντ και να χάνεις 60% στα κρυπτονομίσματα. Και το χειρότερο είναι η μητέρα σου να τρέχει δεξιά και αριστερά και να μιλάει για τους κινδύνους της αγοράς των cryptos.

31. Στην Ρωσία οι Προεδρικές εκλογές θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο.

32. Ούτε χρυσός, ούτε Λίθιο. Πρωταθλητής αποδόσεων φέτος στα εμπορεύματα το ελαιόλαδο.

33. Το 33% της ΔΕΗ αξίζει σήμερα 1,4 δισ. ευρώ. Το Νοέμβριο του 2018 το 51% άξιζε 140 εκατ. ευρώ.

34. Ο Τιτάνας έχει πατέντα με σακιά τσιμέντου που βιοδιασπόνται και γίνονται μέρος του σκυροδέματος.

35. Το Νοέμβριο του 2024 η αποστολή της NASA με την κωδική ονομασία «Artemis» θα επιστρέψει στη Σελήνη με πλήρωμα τεσσάρων ατόμων μετά από 50 χρόνια.

36. «Μην προσπαθείτε να πουλήσετε κάτι που δεν θα αγοράζατε ούτε εσείς. Μην εργάζεστε για κάποιον που δεν θαυμάζετε και σέβεστε. Να συνεργάζεστε πάντα με ανθρώπους που απολαμβάνετε την παρέα τους» (Charlie Munger, 1924 -2023 - Αντιπρόεδρος της Berkshire Hathaway).

37. Στο πλάνο ανάπτυξης της Orilina Properties περιλαμβάνεται η δημιουργία κλαμπ μελών μέσα στο Ελληνικό. Σαν το Τατόι αλλά Νότια.

38. Μια μετεωρολογική πρόβλεψη πέντε ημερών έχει ακρίβεια 90%. Όταν η πρόβλεψη αφορά περίοδο 10 ημερών η ακρίβεια πέφτει στο 50%. Καλύτερα στρίψτε ένα νόμισμα.

39. Μετά το 1987 οι πωλήσεις δίσκων βινυλίου ξεπέρασαν για πρώτη φορά το 2022 τις πωλήσεις CD. Η τάση αυτή διατηρήθηκε και το 2023.

40. Για τη θεμελίωση του Riviera Tower στο Ελληνικό χρησιμοποιήθηκαν 120 μπετονιέρες (οχήματα) που ξεφόρτωναν 1.000 βαρέλες τσιμέντου επί 40 ώρες χωρίς διακοπή. Στο Λεκανοπέδιο Αττικής δεν υπήρχε διαθέσιμη μπετονιέρα για άλλες εργασίες το Σαββατοκύριακο 22-23 Οκτωβρίου.

41. Το λίθιο είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά πρώτο στις αποδόσεις των εμπορευμάτων. Οι αποδόσεις για τα έτη 2021, 2022 και 2023 είναι 443%, 72% και 11%.

42. Το outlook για τις αναδυόμενες αγορές που καλύπτει η JP Morgan για το 2024 έχει τίτλο «Greece is the Word».

43. Στο San Francisco λειτουργούν από το καλοκαίρι του 2023 δύο εταιρείες ταξί με οχήματα αυτόνομης οδήγησης.

44. Η Κωτσόβολος εκτός από το μεγαλύτερο δίκτυο πώλησης ηλεκτρικών συσκευών είναι και ο μεγαλύτερος broker ασφαλίσεων στην Ελλάδα.

45. Το πλάνο ανάπτυξης του Ελ. Βενιζέλος προβλέπει ότι ως το 2045 θα μπορεί να εξυπηρετεί 50 εκατ. επιβάτες ετησίως από 26 εκατ. που είναι η τωρινή δυναμικότητα του αεροδρομίου.

46. Το 2023 θα είναι η θερμότερη χρόνια όλων των εποχών. Από τον Ιούνιο έως τον Νοέμβριο καταγράφονται συνεχώς μηνιαία ιστορικά υψηλά στη μέση θερμοκρασία του πλανήτη.

47. Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου κος. Γιάννος Κοντόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Είναι φίλαθλος του Ηρακλή.

48. Η κεφαλαιοποίηση της Apple (3.100 δισ. δολ.) είναι μεγαλύτερη από την αξία όλων των εταιριών του Γαλλικού Χρηματιστηρίου.

49. Το 2026 θα είναι έτοιμη η νέα μονάδα πολυπροπυλενίου της Motor Oil συνολικής δυναμικότητας 100 χιλιάδων τόνων.

50. Το 2024 είναι το έτος του Δράκου. Οι δράκοι συνδέονται με τη δύναμη, την καλή τύχη και την επιτυχία, το 2024 αναμένεται να είναι μια χρονιά γεμάτη ευκαιρίες και επιτυχίες στον επαγγελματικό τομέα. Προσοχή μόνο γιατί το Κινέζικο ημερολόγιο ξεκινάει να μετράει από τις 22 Ιανουαρίου!

Καλή Χρονιά με υγεία!