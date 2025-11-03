Κάντε ένα test-drive και δεν θα χάσετε

Η νέα δράση «Ford Puma Gen-E Days» της ελληνικής αντιπροσωπείας προσφέρει κάτι περισσότερο από απλό test-drive, αφού εκτός από τη δυνατότητα για δωρεάν δοκιμαστική οδήγηση του νέου Puma Gen-E σε όλο το δίκτυο των Επίσημων Εμπόρων της μάρκας στην Ελλάδα, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να επωφεληθεί και από μοναδικές παροχές μέσα από το πρόγραμμα Ford Power Promise.

Χάρη στη νέα δράση «Ford Puma Gen-E Days», που ανακοίνωσε επίσημα η ελληνική αντιπροσωπεία της μάρκας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον επίσημο έμπορο Ford που επιθυμούν από ολόκληρο το δίκτυο στην Ελλάδα, να προγραμματίσουν το δικό τους «ηλεκτρικό» test-drive και στη συνέχεια να απολαύσουν μια σειρά από μοναδικά προνόμια, ακολουθώντας τρία βήματα.

Πρώτο από όλα φυσικά είναι ο προγραμματισμός test-drive με το νέο, αμιγώς ηλεκτρικό Ford Puma Gen-E, με τον ενδιαφερόμενα να επιλέγει την ημέρα, την ώρα και τον επίσημο έμπορο Ford που τον εξυπηρετεί. Μάλιστα, αυτό μπορεί να γίνει με λίγα μόνο κλικ, μέσα από την οθόνη του υπολογιστή, του tablet ή του κινητού τηλεφώνου, κάνοντας κλικ εδώ.

Η συνέχεια είναι πίσω από το τιμόνι του Ford Puma Gen-E με τους συμμετέχοντες να έχουν τη ευκαιρία να δουν και να βιώσουν όλα όσα κάνουν το νέο Ford Puma Gen-E να ξεχωρίζει, όπως είναι για παράδειγμα η άμεση αίσθησης επιτάχυνσης και ροπής που προσφέρει ο προηγμένος ηλεκτροκινητήρας του, αλλά και η ευχάριστη οδική του συμπεριφορά.

Παράλληλα, η Ford τονίζει πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απολαύσουν την απόλυτη ησυχία που επικρατεί στην ποιοτική καμπίνα, να πάρουν μία καλή γεύση από τους χώρους του αυτοκινήτου, αλλά και από τον κορυφαίο στην κατηγορία χώρο αποσκευών χωρητικότητας 574 λίτρων, χάρη στο καινοτόμο και μοναδικό Gigabox.

Μάθετε τα πάντα γύρω από το Ford Puma Gen-E πατώντας εδώ

Με την ολοκλήρωση του test-drive, οι ενδιαφερόμενοι έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα προνόμια αγοράς και χρηματοδότησης που αφορούν την απόκτηση του Ford Puma Gen-E, αλλά και τις παροχές του προγράμματος Ford Power Promise.

Πρέπει να τονιστεί πως όσοι πραγματοποιήσουν test-drive, αυτόματα επωφελούνται από επιπλέον έκπτωση για την αγορά του ολοκαίνουργιου Ford Puma Gen-E σε συνδυασμό με όλα τα πλεονεκτήματα του Ford Power Promise, εφόσον όμως η αγορά του αυτοκινήτου γίνει μέχρι το τέλος του 2025.