Ευρώπη Vs ΗΠΑ: Οι προοπτικές για τα ομόλογα το 2026

Παρά την αυξητική τάση του δημοσίου χρέους, τα κρατικά ομόλογα στην Ευρωζώνη θα συνεχίσουν να προσφέρουν σταθερότητα στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια το 2026, εκτιμούν οι διαχειριστές κεφαλαίων.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανότατα θα παραμείνει σε στάση «hold» στα επιτόκια καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται κοντά στον στόχο που έχει θέσει και αυτό θα διατηρήσει τις ομολογιακές αποδόσεις γενικά σταθερές.

Την επόμενη χρονιά οι διαχειριστές θεσμικών χαρτοφυλακίων βλέπουν μια ήπια εποικοδομητική προοπτική για τα κρατικά ομόλογα της ζώνης του ευρώ, ιδιαίτερα στο μεσαίο τμήμα της καμπύλης αποδόσεων όπου οι αποτιμήσεις δείχνουν πιο ελκυστικές.

Στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων το 2025 παρατηρήθηκε σύγκλιση των spread ανάμεσα στα ομόλογα των χωρών του πυρήνα, όπως της Γερμανίας και της Γαλλίας, και των χωρών της περιφέρειας - Iταλίας, Ισπανίας, Ελλάδας.

Το spread ανάμεσα στο 10ετες γερμανικό bund, το ομόλογο αναφοράς στην Ευρωζώνη, και το αντίστοιχο ιταλικό συρρικνώθηκε από τις 116 μονάδες βάσης στο ξεκίνημα της χρονιάς στις 72 μονάδες βάσης. Η απόδοση του 10ετους bund βρίσκεται στο 2,68% και του ιταλικού ΒΤΡ στο 3,43%.

Σύμφωνα με τους διαχειριστές στη Generali Asset Management, η συρρίκνωση της διαφοράς απόδοσης στα ομόλογα της Ευρωζώνης σε συνδυασμό με τις βελτιωμένες προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες της περιφέρειας θα μπορούσε να καταστήσει τη διάκριση μεταξύ των χωρών του πυρήνα και της περιφέρειας αναχρονιστική.

Τα επίπεδα στα οποία έχουν φτάσει δικαιολογούνται από τα μακροοικονομικά δεδομένα όπως την ανάπτυξη, τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό έλλειμμα και την πορεία του δημοσίου χρέους. Επιπρόσθετα, η πολιτική σταθερότητα μιας χώρας δεν πρέπει να υποεκτιμάται.

Παρά τη σύγκλιση στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων στην Ευρωζώνη, οι επενδυτές δεν μπορούν να αγνοήσουν την απόκλιση που έχει ανακύψει μεταξύ των νομισματικών πολιτικών στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Η ΕΚΤ έχει εκφράσει ικανοποίηση με την τρέχουσα στάση της νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί, σηματοδοτώντας ότι μια μείωση επιτοκίων θα ήταν αναγκαία μόνο αν τα οικονομικά δεδομένα δείξουν επιδείνωση.

Έχει ήδη προβεί σε οκτώ μειώσεις από τότε που τα επιτόκια κορυφώθηκαν με το παρεμβατικό της επιτόκιο σήμερα στο 2%.

Αντίθετα, η Fed στις ΗΠΑ μπορεί να μειώσει το κόστος χρήματος και άλλες φορές μέσα στη νέα χρονιά, παρόλο που οι διαχειριστές λένε ότι ο κύκλος νομισματικής χαλάρωσης πιθανότατα υπερεκτιμάται από την αγορά.

Με τα 10ετη κρατικά ομόλογα ΗΠΑ να πληρώνουν γύρω στο 4%, η απόδοση είναι υψηλότερη στο δολάριο από αυτή στα κρατικά χρεόγραφα της Ευρωζώνης.

Ο χρόνος θα δείξει αν ο υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης σε πραγματική βάση και οι υψηλότερες ονομαστικές αποδόσεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν το δολάριο, ή αν η τάση πληθωρισμού αποδυναμώσει το νόμισμα ακόμη περισσότερο.

Πώς τοποθετούνται οι διαχειριστές ομολόγων πριν από την έλευση του 2026;

Στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης οι διαχειριστές στη Robeco προτιμούν έκθεση στις μεσαίες λήξεις ενώ είναι πιο επιφυλακτικοί στο πιο μακρινό τμήμα της καμπύλης αποδόσεων όπου ενδέχεται να ανακύψουν πιέσεις και υψηλότερο πριμ.

Στη Raiffeisen Capital Management οι διαχειριστές βλέπουν τις αποδόσεις στα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας να πέφτουν μεσοπρόθεσμα και προτιμούν τα 5ετη ομόλογα ΗΠΑ ενώ αυξάνουν την έκθεση τους στα 10ετη βρετανικά και γερμανικά.