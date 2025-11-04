Ένας μεγάλος off road θρύλος σε κάπως πιο compact διαστάσεις…

Μπορεί να… στερείται κάποιους πόντους ως προς το μήκος το ολοκαίνουργιο FJ, ωστόσο αυτό δεν το εμποδίζει να διαθέτει το απόλυτα ανόθευτο off road DNA του θρύλου που ακούσει στο όνομα Land Cruiser - και το οποίο εδώ και 70 χρόνια έχει καταφέρει να γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας, της αντοχής και των ακαταμάχητων εκτός δρόμου επιδόσεων.

Όταν με το που λανσάρεσαι το 1951 καταφέρνεις ως Toyota BJ να γίνεις το πρώτο όχημα που σκαρφαλώνει σχεδόν μέχρι την κορυφή του όρους Φούτζι, τότε μάλλον βάζεις γερά θεμέλιο στο, θρύλο που ετοιμάζεσαι να χτίσεις. Όπερ και εγένετο λοιπόν και από τότε το Land Cruiser προσφέρει ασφάλεια και σιγουριά σε μέρη, που δύσκολα να προσεγγιστούν με άλλο όχημα. Εξελιγμένο και βελτιωμένο βάσει της πραγματικής χρήσης από πελάτες σε όλο τον κόσμο το Land Cruiser για πάνω από 70 χρόνια, προσφέρει αξιοπιστία, αντοχή και κορυφαίες εκτός δρόμου επιδόσεις – στοιχεία μιας φιλοσοφίας που συνεχίζει να εξελίσσεται μέχρι και σήμερα. Με συνολικές πωλήσεις περίπου 12,15 εκατομμυρίων μονάδων σε πάνω από 190 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, το Land Cruiser είναι σίγουρα ένα εμβληματικό μοντέλο της Toyota.

Μέχρι τώρα, η γκάμα του Land Cruiser αποτελούνταν από τρεις διακριτές σειρές: Το Station Wagon, που πάντα παρουσιάζει τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες και έχει εξελιχθεί στο κορυφαίο μοντέλο (σήμερα η Σειρά 300), το Heavy-Duty μοντέλο, με εξαιρετική αντοχή και ευκολία συντήρησης, που λειτουργεί ως αξιόπιστο «εργαλείο» (η Σειρά 70) και το βασικό Land Cruiser, που δημιουργήθηκε το 2024 ως επιστροφή στις ρίζες του αυτοκινήτου — ένα απλό, στιβαρό όχημα, σχεδιασμένο να καλύπτει τις πρακτικές και καθημερινές ανάγκες των πελατών (η Σειρά 250).

Σήμερα η Toyota ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία εμβληματικού off road μοντέλου, παρουσιάζοντας τη μικρότερη εκδοχή του, την οποία ονομάζει FJ (εκ του Freedom & Joy) εκφράζοντας την έννοια της «Ελευθερίας και Χαράς» —τη χαρά του να απολαμβάνεις ένα πιο «μανιτζέβελο» Land Cruiser διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία, την αντοχή και την εκτός δρόμου απόδοση. Το ντεμπούτο του «μικρού» Land Cruiser έγινε στο πλαίσιο του φετινού Japan Mobility Show 2025 (δείτε το σχετικό video εδώ).

Με μήκος 4,57 m, πλάτος 1,85 m και ύψος 1,96 m, το νέο FJ είναι αρκετά πιο μικρό από το μεγάλο Land Cruiser και τοποθετείται στην C-SUV κατηγορία (μικρομεσαία οικογενειακά SUV), αλλά με σαφώς πιο σκληροτράχηλο προφίλ από τους… soft ανταγωνιστές του. Βασίζεται σε σασί τύπου σκάλας και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα IMV, που έχει όμως ενισχύσει την ακαμψία της, υποσχόμενη δυνατότητες εκτός δρόμου αντίστοιχες της ιστορίας του ονόματος Land Cruiser.

Η σχεδίαση δεν αφήνει και πολλά περιθώρια αμφισβητήσεων για το σκληροτράχηλο χαρακτήρα, θυμίζοντας το κλασικό FJ Cruiser, με χαρακτηριστικά όπως η “boxy” σχεδίαση, τα φουσκωμένα φτερά, οι κάθετες πίσω κολώνες και η κανονική ρεζέρβα «κρεμασμένη» στην πίσω πόρτα.

Το εμπρός μέρος του FJ προσφέρεται σε εκδοχές: Mία με έντονη ρετρό διάθεση με στρογγυλούς προβολείς, ενώ η άλλη είναι πιο μοντέρνα, με τετράγωνα φανάρια και χαρακτηριστικά LED φώτα ημέρας σε σχήμα C. Ένα από τα χαρακτηριστικά του baby Land Cruiser είναι πως τα μπροστά και πίσω άκρα των προφυλακτήρων αφαιρούνται, αυξάνοντας τις γωνίες προσέγγισης και διαφυγής στις εκτός δρόμου διαδρομές, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπουν εύκολη αντικατάσταση σε περίπτωση ζημιάς.

Το μεταξόνιο των 2.580mm είναι 270mm κοντύτερο συγκριτικά με αυτό της έκδοσης “250”, με αποτέλεσμα το Land Cruiser FJ να τάζει ευελιξία με κύκλο στροφής 11,0 m, στοιχείο που βοηθά την κίνηση σε δύσβατα εδάφη σε συνδυασμό φυσικά με την εμφανώς μεγάλη απόσταση από το έδαφος, τις κορυφαίες γωνίες αναρρίχησης και φυσικά την τετρακίνηση.

Σύμφωνα με την Toyota, οι off-road ικανότητες του FJ είναι παρόμοιες με αυτές της σειράς 70, χάρη στην ειδική ανάρτηση, την ίδια ώρα που έχουν προστεθεί δοκοί στο δάπεδο για αυξημένη αντοχή και ακαμψία. H ιαπωνική φίρμα υποστηρίζει πως δοκίμασε το FJ, τις αναρτήσεις και τις γωνίες του (προσέγγισης, ράμπας, διαφυγής) στα πιο σκληροτράχηλα εδάφη.

Το σκληροτράχηλο DNA είναι έκδηλο και στην καμπίνα. Το ταμπλό χαρακτηρίζεται από «καθαρές», ευθείες γραμμές με στόχο την εργονομία και την ορατότητα του οδηγού, στην οποία βοηθά μεταξύ άλλων η χαμηλή γραμμή παραθύρων. Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων, μια μεγάλη κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα infotainment, αλλά και φυσικοί διακόπτες για τον κλιματισμό. Ο κοντός επιλογέας ταχυτήτων και οι διακόπτες για τις off-road λειτουργίες τονίζουν υπογραμμίζουν τη φιλοσοφία του μοντέλου.

Για την κίνηση του νέου μοντέλου φροντίζει ένας βενζινοκινητήρας 2,7 λίτρων (2TR-FE) που αποδίδει 163 ίππους με 246 Nm ροπής, με την κίνηση να μεταφέρεται στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός εξατάχυτου αυτόματου κιβωτίου. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει δοκιμαστεί με επιτυχία και στο Hilux.

Η παραγωγή του νέου Land Cruiser FJ θα γίνεται στην Ταϊλάνδη, με τις πωλήσεις να ξεκινούν το 2026, ωστόσο αρχικά τουλάχιστον δεν προβλέπεται η διάθεση του μοντέλου στην Ευρώπη.