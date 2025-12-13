Ένα διπλοκάμπινο που το οδηγείς και χωρίς καύσιμο, αλλά και χωρίς... χέρια

Η γκάμα του νέου plug-in υβριδικού Ford Ranger PHEV με τα 50 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας, επεκτείνεται, περιλαμβάνοντας τώρα την πλούσια εξοπλιστική έκδοση Platinum με στάνταρ την τεχνολογία BlueCruise της Ford που φέρνει για πρώτη φορά στην κατηγορία των pick-up οχημάτων τη δυνατότητα hands-free οδήγησης σε αυτοκινητόδρομο.

Το Ford Ranger είναι το πιο δημοφιλές σε πωλήσεις pick-up σε ολόκληρη την Ευρώπη για 10 συνεχόμενα χρόνια, ενώ νωρίτερα φέτος το Ranger PHEV έγινε το πρώτο όχημα της κατηγορίας στην Ευρώπη με plug-in υβριδικό σύστημα πρίζας, αποσπώντας άμεσα τον τίτλο International Pick-up Award 2026/2027. Το Ranger PHEV αποδίδει μέγιστη ισχύ 281 ίππων και ροπή έως και 697 Nm –τιμές υψηλότερες από οποιοδήποτε Ranger παραγωγής– προσφέροντας την ίδια στιγμή αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 50 km.

Η συγκεκριμένη έκδοση διατηρεί στο ακέραιο τις γνώριμες ικανότητες της σειράς Ranger, όπως είναι η ικανότητα ρυμούλκησης έως 3.500 kg, σε συνδυασμό με ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο. Παράλληλα εξοπλίζεται με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο σύστημα μόνιμης τετρακίνησης, το οποίο εξασφαλίζει κορυφαίες δυνατότητες εκτός δρόμου. Στις προηγμένες τεχνολογίες του μοντέλου συγκαταλέγονται η κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 12 ίντσες, ο διαμορφώσιμος ως προς τις ενδείξεις που απεικονίζει ψηφιακός πίνακας οργάνων των 12,4 ιντσών, καθώς και το Trailer Theft Alert, το οποίο ειδοποιεί τους ιδιοκτήτες του οχήματος μέσω του συνδεδεμένου app της Ford στην περίπτωση που το ρυμουλκούμενο αποσυνδεθεί από τον κοτσαδόρο.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το Ford Ranger με τον ισχυρό και αποδοτικό κινητήρα ντίζελ 3.0L V6, ο οποίος αποδίδει ισχύ 240 ίππων και ροπή 600 Nm, συνδυασμένος στάνταρ με αυτόματο κιβώτιο 10 σχέσεων.

Σήμερα, η Ford λανσάρει μια νέα εξοπλιστική έκδοση, την Platinum, που χαρακτηρίζεται από τον πλούσιο εξοπλισμό, αλλά κυρίως από την τεχνολογία Ford BlueCruise. Η συγκεκριμένη τεχνολογία καθιστά το νέο Ranger PHEV το πρώτο pick-up μοντέλο στην Ευρώπη που προσφέρει την δυνατότητα hands-free οδήγησης.

Με την κυκλοφορία του στη Μεγάλη Βρετανία, το σύστημα BlueCruise της Ford – στάνταρ στο νέο Ranger Platinum PHEV και προαιρετικό στο νέο Ranger Wildtrak PHEV – ήταν το πρώτο σύστημα του είδους του που έλαβε έγκριση για χρήση στην Ευρώπη το 2023. Έκτοτε, έχει λάβει έγκριση σε 16 ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που καθιστά το καινοτόμο BlueCruise το πιο ευρέως διαθέσιμο σύστημα του είδους του στην Ευρώπη.

Παράλληλα, ο πλούσιος εξοπλισμός της έκδοσης Platinum περιλαμβάνει στάνταρ στοιχεία, όπως προβολείς Matrix LED, περιμετρικό σύστημα φωτισμού 360ο, εμπρός θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα με ηλεκτρική ρύθμιση 10 κατευθύνσεων και το σύστημα Pro Trailer Backup Assist. Το σύστημα infotainment και πλοήγησης SYNC 4A της Ford υποστηρίζεται από οθόνη αφής 12 ιντσών σε κατακόρυφη διάταξη, ενώ ένας διαμορφώσιμος ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,4 ιντσών διατίθενται πλέον στάνταρ σε όλη τη γκάμα Ranger.

Η νέα έκδοση Platinum του Ford Ranger PHEV θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία στις αρχές του 2026 με τις πρώτες παραδώσεις να υπολογίζονται στα μέσα της ίδιας χρονιάς.