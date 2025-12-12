Γερμανικά plug-in hybrid με όφελος έως 8.000 ευρώ, μέχρι τα τέλη της χρονιάς

Η ελληνική αντιπροσωπεία της Volkswagen επεκτείνει τα Smart Deals που ανακοίνωσε πρόσφατα και στις plug-in hybrid εκδόσεις των Golf, Tiguan, Tayron και Touareg, προσφέροντας ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη για την παραγγελία των eHybrid μοντέλων της, μέχρι το τέλος του χρόνου.

Η plug-in υβριδική τεχνολογία της Volkswagen διακρίνεται για την μεγάλη ηλεκτρική αυτονομία, που καλύπτει την πλειονότητα των καθημερινών μετακινήσεων, καθώς και τη βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας μέσω των ειδικών eHybrid modes. Σαν αποτέλεσμα, η γκάμα των plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλων της Volkswagen προσφέρει μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική πρόταση για τη σύγχρονη εξηλεκτρισμένη κινητικότητα, χωρίς φυσικά το άγχος της αυτονομίας.

Από την άλλη, η ελληνική αντιπροσωπεία θέλοντας να κάνει πιο προσιτές στο αγοραστικό κοινό της eHybrid προτάσεις της, επεκτείνει και για αυτές το πρόγραμμα Smart Deals, που αρχικά λάνσαρε για ταTaigo, T-Cross, T-Roc και Tiguan, προσφέροντας μέχρι 31 Δεκεμβρίου ειδικές τιμές και σημαντικά οικονομικά οφέλη, που φτάνουν τις 8.000 ευρώ. Με τα Smart Deals στα plug-in hybrid (eHybrid) μοντέλα, η Volkswagen κάνει την πρόσβαση στην ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή, προσφέροντας υψηλές ηλεκτρικές αυτονομίες, χαμηλό κόστος χρήσης και άμεση διαθεσιμότητα.

Για παράδειγμα, το όφελος στο Golf φτάνει τις 5.000 ευρώ. Το Golf στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοσή του προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 144 km σε μεικτό κύκλο και 179 km σε αστικό κύκλο, με κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία που ξεχωρίζει στην κατηγορία. Συνδυάζει καθημερινή οδήγηση χωρίς κατανάλωση καυσίμου με την ασφάλεια και την εμβέλεια που προσφέρει ο θερμικός κινητήρας στα μεγάλα ταξίδια, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη πρόταση εξηλεκτρισμένης μετακίνησης.

Από την άλλη, η plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση του Tiguan συνδυάζει την πρακτικότητα, τους μεγάλους χώρους και την ευελιξία του μοντέλου με καθημερινή οδήγηση μηδενικής κατανάλωσης καυσίμου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως 118 km σε μεικτό κύκλο και 146 km σε αστικό κύκλο – τιμές που το κατατάσσουν ανάμεσα στα κορυφαία της κατηγορίας.

Καλύπτει έτσι την πλειονότητα των αστικών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του θερμικού κινητήρα, ενώ η χαμηλή κατανάλωση σε μικτές διαδρομές και η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας το καθιστούν μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική και οικονομική λύση για τη σύγχρονη οικογενειακή μετακίνηση. Εδώ το όφελος φτάνει έως τις 8.000 ευρώ, ενώ για το Tayron plug-in hybrid (eHybrid) το όφελος είναι έως 7.000 ευρώ.

Το Tayron στην plug-in hybrid (eHybrid) έκδοση αποτελεί μια νέα πρόταση στην κατηγορία των μεγάλων SUV, ούσα διαθέσιμη σε πενταθέσια διαμόρφωση που αξιοποιεί πλήρως τους άνετους χώρους του μοντέλου. Προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 121 km σε μεικτό κύκλο και έως 143 km σε αστικό κύκλο. Η υβριδική λειτουργία εξασφαλίζει μεγάλη αυτονομία για ταξίδια, ενώ η δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας ενισχύει ακόμη περισσότερο την πρακτικότητα. Με προηγμένη τεχνολογία, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης και υψηλή ποιότητα υλικών, το Tayron plug-in hybrid (eHybrid) υπογραμμίζει τον premium χαρακτήρα του μοντέλου.

Τέλος, το Touareg plug-in hybrid (eHybrid) είναι το μοντέλο που δεσπόζει στην κορυφή της γκάμας της Volkswagen. Συνδυάζει πολυτέλεια, υψηλή ποιότητα κατασκευής και εντυπωσιακή άνεση, ενώ ο ισχυρός θερμικός κινητήρας συνεργάζεται άψογα με το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης για αμιγώς ηλεκτρικές καθημερινές μετακινήσεις. Τα πιο εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης της μάρκας και οι γενναιόδωροι εσωτερικοί χώροι ολοκληρώνουν μια πραγματικά κορυφαία πρόταση εξηλεκτρισμένης αποδοτικότητας, που προσφέρεται με όφελος έως 8.000 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να γνωρίσουν από κοντά τα Golf, Tiguan, Tayron και Touareg plug-in hybrid (eHybrid) στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της μάρκας και να επωφεληθούν από τις ειδικές τιμές έως τις 31 Δεκεμβρίου.