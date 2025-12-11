Τι γυρεύουν οι Κορεάτες στην Ευρώπη;

Σε μια κίνηση που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στη διεθνή της ανάπτυξη, η Kumho Tire ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου της ευρωπαϊκού εργοστασίου στην πόλη Opole της Πολωνίας, μια απόφαση που είναι ενταγμένη στην ευρύτερη προσπάθεια της εταιρείας να ενισχύσει την παραγωγική της εμβέλεια, να αυξήσει την ευελιξία της στον εφοδιαστικό τομέα και να ενδυναμώσει τη θέση της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική ευρωπαϊκή αγορά ελαστικών.

Με μια κίνηση που μεταξύ άλλων έρχεται να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση από ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, αλλά και να περιορίσει το κόστος των δαπανών logistics, η Kumho ανακοίνωσε την ίδρυση του πρώτου της ευρωπαϊκού εργοστασίου στην πόλη Opole της Πολωνίας. Το νέο εργοστάσιο της Kumho, της εταιρείας ελαστικών από την Κορέα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2028, μετά την ολοκλήρωση όλων των επενδυτικών και ρυθμιστικών διαδικασιών. Η πρώτη φάση προβλέπει ετήσια παραγωγή έξι εκατομμυρίων ελαστικών, με δυνατότητα σημαντικών επεκτάσεων ανάλογα με τη ζήτηση. Η επένδυση των 587 εκατομμυρίων δολαρίων αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες που έχει πραγματοποιήσει η Kumho στην ευρωπαϊκή ήπειρο, υπογραμμίζοντας το βάρος που δίνει η εταιρεία στην περιοχή.

Η επιλογή της Πολωνίας δεν ήταν αυτονόητη. Η Kumho αξιολόγησε μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, όπως η Ρουμανία, η Σερβία, η Πορτογαλία και η Τουρκία, εξετάζοντας παράγοντες όπως η επιχειρηματική σταθερότητα, η προοπτική ανάπτυξης πωλήσεων, η κερδοφορία, οι διαθέσιμες εκτάσεις για βιομηχανική χρήση και τα κίνητρα επενδύσεων που προσέφεραν οι τοπικές αρχές. Μετά από ενδελεχή εξέταση δύο επικρατέστερων τοποθεσιών, η πόλη Opole της Πολωνίας κέρδισε την πρωτιά.

Η περιοχή διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα, όπως αναπτυγμένη εφοδιαστική υποδομή, πρόσβαση σε αυτοκινητοδρόμους και σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει την Κεντρική Ευρώπη με τη Δυτική και τη Νότια, καθώς και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σε βιομηχανικές και τεχνικές ειδικότητες. Παράλληλα, η σταθερή πρόσβαση σε όλη την ευρωπαϊκή αγορά συνιστά κρίσιμο παράγοντα για μια εταιρεία που επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε μια περιοχή που απορροφά περίπου το ένα τέταρτο της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαστικών.

Καθοριστική υπήρξε και η στήριξη της πολωνικής κυβέρνησης, η οποία παρείχε ένα ελκυστικό πλαίσιο κινήτρων για την υλοποίηση της επένδυσης. Η τοπική αυτοδιοίκηση της Opole έχει αναπτύξει επίσης τα τελευταία χρόνια μια φιλική πολιτική προς την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, γεγονός που διευκόλυνε την επιλογή.

Η ευρωπαϊκή αγορά αποτελεί εδώ και χρόνια στρατηγικό πυλώνα για την Kumho Tire, η οποία να σημειωθεί εξαγοράστηκε από την κινεζική κρατική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Doublestar Group το 2018. Το 2024, οι πωλήσεις στην Ευρώπη αντιστοιχούσαν στο 26,6% των συνολικών εσόδων της εταιρείας, ένα ποσοστό που καταδεικνύει τόσο τη σημασία της περιοχής όσο και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης.

Με την ίδρυση ενός εργοστασίου εντός της ΕΕ, η Kumho στοχεύει να βελτιστοποιήσει τη διαθεσιμότητα προϊόντων, να μειώσει τους χρόνους παράδοσης και να ικανοποιήσει πιο άμεσα τις ανάγκες της τοπικής αγοράς. Το εργοστάσιο της Opole αναμένεται να αποτελέσει τη βάση για την ενίσχυση της παραγωγής ελαστικών υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως οι σειρές υψηλών επιδόσεων (UHP) και τα ελαστικά μεγαλύτερων διαστάσεων για premium οχήματα – κατηγορίες που γνωρίζουν αυξημένη ζήτηση στην Ευρώπη.

Πέρα από την αγορά αντικατάστασης (aftermarket), η Kumho δίνει ιδιαίτερο βάρος και στην αγορά OE (Original Equipment), δηλαδή τα ελαστικά που εφοδιάζουν τα αυτοκίνητα κατά την παραγωγή τους. Η Ευρώπη αντιπροσωπεύει περίπου το 17% της παγκόσμιας αγοράς OE και αποτελεί έδρα κορυφαίων κατασκευαστών πολυτελών και premium αυτοκινήτων. Η απουσία ευρωπαϊκής παραγωγικής μονάδας είχε έως τώρα περιορίσει τη δυνατότητα της Kumho να διεισδύσει δυναμικά σε αυτό το τμήμα, με την κορεάτικη μάρκα να στοχεύει να γίνει προμηθευτής premium εταιρειών, όπως BMW, Mercedes, Volkswagen, Αudi, Skoda, Cupra και Peugeot

Με το νέο εργοστάσιο, η Kumho αποκτά την απαιτούμενη εφοδιαστική ευελιξία και μειώνει τους χρόνους απόκρισης, δημιουργώντας ένα ισχυρότερο υπόβαθρο για νέες συνεργασίες με μεγάλους κατασκευαστές. Η τοπική παραγωγή αποτελεί συχνά προϋπόθεση για την ανάληψη συμβολαίων OE, καθώς οι αυτοκινητοβιομηχανίες απαιτούν άμεση, σταθερή και ποιοτική διανομή ελαστικών.

Η Kumho υλοποιεί παράλληλα ένα μεγάλο επενδυτικό σχέδιο στην Κορέα, στο Hampyeong, όπου κατασκευάζει ένα νέο εργοστάσιο με ετήσια δυναμικότητα 5,3 εκατομμυρίων ελαστικών, το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2027. Με τις δύο αυτές εγκαταστάσεις, η εταιρεία ενισχύει δραστικά το παραγωγικό της αποτύπωμα, σχηματίζοντας ένα παγκόσμιο δίκτυο με στρατηγικές τοποθεσίες στην Ασία, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.

Το νέο αυτό δίκτυο επιτρέπει στην Kumho να υλοποιήσει μια περιφερειακά βελτιστοποιημένη παραγωγή, να μειώσει τα κόστη μεταφοράς, να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά της σε διεθνές επίπεδο και να ενισχύσει την premium εικόνα της. Η προσέγγιση αυτή αντανακλά τη νέα στρατηγική της εταιρείας: λιγότερη εξάρτηση από εισαγωγές, περισσότερη ευελιξία και ενισχυμένη παρουσία στις σημαντικότερες αγορές του κόσμου. Η δυνατότητα κατασκευής προηγμένων ελαστικών, προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς, ενισχύει την τεχνολογική ταυτότητα της μάρκας και ανοίγει τον δρόμο για πιο δυναμική παρουσία στα υψηλότερα τμήματα της αγοράς. Πρόκειται για μια επένδυση που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα για την Kumho Tire, μετατρέποντας την Ευρώπη από μια σημαντική αγορά πωλήσεων σε έναν καθοριστικό πυλώνα του παραγωγικού και στρατηγικού της μοντέλου.

Τα ελαστικά της KUMHO για επιβατικά, SUV, Van, φορτηγά και λεωφορεία διανέμει στην ελληνική αγορά, από τον Δεκέμβριο του 2022, η ΕΜΑ Α.Ε. μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργατών της.