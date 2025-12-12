H ΝΙΟ αναγνωρίστηκε ως μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων στην νέα μελέτη του CAM

To Center of Automotive Management(CAM) κατατάσσει τη NIO ανάμεσα στους πιο καινοτόμους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τα βραβεία αναδεικνύουν την ηγετική θέση της NIO στα ενεργειακά οικοσυστήματα, στα οχήματα που βασίζονται σε προηγμένο λογισμικό και στις έξυπνες τεχνολογίες οδήγησης.

Τα ευρήματα της μελέτης ενισχύουν τη στρατηγική σημασία της τεχνολογικής προσέγγισης της

NIO.

Η NIO αναδείχθηκε ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες κατασκευής ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως στη νέα μελέτη Connected Car Innovation (CCI) του γερμανικού Center of Automotive Management (CAM). Το ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, γνωστό για την αξιολόγηση των παγκόσμιων αυτοκινητιστικών καινοτομιών, επισημαίνει τη δυναμική επίδοση της NIO

σε τεχνολογίες που αναμένεται να καθορίσουν τον κλάδο έως το 2030.

Επιβεβαίωση της στρατηγικής καινοτομίας της NIO μέσω ανεξάρτητου φορέα

Η έκθεση του CAM διακρίνει τα πιο καθοριστικά πεδία καινοτομίας για τα επόμενα χρόνια, όπως τα έξυπνα ενεργειακά οικοσυστήματα, τα προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και οι λειτουργίες των οχημάτων που βασίζονται στο λογισμικό. Η NIO προσφέρει ήδη εμπορικά διαθέσιμες λύσεις σε αυτούς τους τομείς, όπως η τεχνολογία Power Swap, οι ενημερώσεις over-the-air (OTA), προηγμένες λειτουργίες υποβοήθησης Επιπέδου 2+ και υπηρεσίες αμφίδρομης ενέργειας που

ενεργοποιούνται μέσω των οχημάτων της Με βάση τους παγκόσμιους όγκους πωλήσεων, η NIO κατατάσσεται ανάμεσα στους δύο πιο καινοτόμους κατασκευαστές παγκοσμίως.

Τα ευρήματα του CAM επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της NIO, που επικεντρώνεται σε αρχιτεκτονικές βασισμένες στο λογισμικό, στον σχεδιασμό με επίκεντρο τον χρήστη και σε ένα πλήρες ενεργειακό οικοσύστημα.

«Για την NIO, καινοτομία σημαίνει να συνδυάζουμε την τεχνολογία, τον σχεδιασμό και τις υπηρεσίες, ώστε να προσφέρουμε εμπειρίες premium κινητικότητας σήμερα, τις οποίες άλλοι ακόμη περιγράφουν ως το μέλλον. Αυτό απαιτεί όχι μόνο νέες τεχνολογίες, αλλά και νέους τρόπους σκέψης και αξίες», δήλωσε ο Danilo Teobaldi, Principal Chief Engineer της NIO.

«Η κινητικότητα του αύριο πρέπει να είναι ευφυής, ουδέτερη ως προς τις εκπομπές CO2 και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των ανθρώπων. Μαζί με τους χρήστες και τους συνεργάτες μας, στοχεύουμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά νέο,

συνδυάζοντας τεχνογνωσία και έμπνευση. Η φιλοδοξία μας είναι να προβλέπουμε έγκαιρα τις εξελίξεις

και να τις μετατρέπουμε σε ουσιαστική πρόοδο.»



Danilo Teobaldi, Principal Chief Engineer της NIO Πηγή: NIO

Διάκριση σε πολλαπλές κατηγορίες τεχνολογίας

Στα AutomotiveINNOVATIONS Awards 2025 – τα οποία βασίζονται στη μελέτη CCI- η NIO πέτυχε κορυφαίες θέσεις στο premium segment, καταλαμβάνοντας:

• 1η θέση στην κατηγορία «Electric Drive»

• 2η θέση στην κατηγορία «Autonomous Driving & ADAS»

• 3η θέση συνολικά ως «Most Innovative Premium Brand»

Καινοτομία πέρα από το hardware

Η προσέγγιση της NIO υπερβαίνει την απλή τεχνολογική ανάπτυξη. Η εταιρεία συνδυάζει hardware, software και ενεργειακές υπηρεσίες σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, επιτρέποντας συνεχή αναβάθμιση και μακροχρόνια αξία προϊόντος. Η full-stack πλατφόρμα της ADAS, το υψηλών επιδόσεων σύστημα αισθητήρων και η προηγμένη τεχνολογία καμπίνας αποδεικνύουν μια ολιστική προσέγγιση στην καινοτομία.



1) Οπτικοποίηση NIO Parking Assistant. Πηγή: NIO

2) Σύστημα steer-by-wire από το NIO ET9, σε συνεργασία με τη ZF. Πηγή: NIO



Εσωτερικό του NIO EL8. Πηγή: NIO

Η ισχυρή δυναμική της αγοράς υποστηρίζει τη στρατηγική κατεύθυνση

Τα αποτελέσματα της μελέτης έρχονται σε μια περίοδο συνεχούς ανάπτυξης της NIO στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η εταιρεία πλησιάζει το επόμενο μεγάλο της ορόσημο: την παράδοση του ενός εκατομμυρίου οχημάτων. Η αυξανόμενη ζήτηση αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη των χρηστών στην τεχνολογία, της ποιότητα και τον μακροπρόθεσμο χάρτη πορείας καινοτομίας της NIO.

NIO ET9 κατά τη διάρκεια του event IAA 2025 «The Art of Innovation». Πηγή: NIO