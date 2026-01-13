Οι κεντρικές τράπεζες στο πλευρό του Πάουελ: Ετοιμάζεται δήλωση υποστήριξης για τον επικεφαλής της Fed

Οι κεντρικές τράπεζες ανά σειρά κρατών στον κόσμο αναμένεται να εκδώσουν μια δήλωση στήριξης προς τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, εντείνει τις πιέσεις τους προς το πρόσωπο του Πάουελ.

Όπως μετέδωσε την Τρίτη το Bloomberg, η κοινή δήλωση αναμένεται να εκδοθεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS) και θα είναι ανοιχτή για υπογραφή από όλες τις κεντρικές τράπεζες.

Η δήλωση ενδέχεται να εκδοθεί ήδη την Τρίτη, καθώς οι επικεφαλής των νομισματικών αρχών χρειάζονται χρόνο για να συντονίσουν τη διατύπωση λόγω των διαφορετικών ζωνών ώρας ανά τον κόσμο.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετική με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Πάουελ το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο και αφορούσαν τη συνεχιζόμενη ανακαίνιση του κτιρίου της Fed στην Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος ο Πάουελ τόνισε πως η έρευνα εντάσσεται στις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ στον θεσμό για να τον κάνει να μειώσει περισσότερο τα επιτόκια του, την ώρα που ο πληθωρισμός εξακολουθεί να παραμένει πάνω από το στόχο του 2%.

Με αυξανόμενους προβληματισμούς για την ανεξαρτησία αποφάσεων της μεγαλύτερης κεντρικής τράπεζας του κόσμου, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, τοποθετήθηκε την Τρίτη κατά των πολιτικών πιέσεων στη λειτουργία των κεντρικών τραπεζών.