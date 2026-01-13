Γερμανία: Μήνυμα Μερτς στον Τραμπ για την ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, υπογράμμισε την Τρίτη τη σημασία που δίνει το Βερολίνο στην ανεξαρτησία που πρέπει να έχουν οι κεντρικές τράπεζες.

Οι αναφορές του Μερτς έρχονται στον απόηχο της ποινικής έρευνας που ξεκίνησε στις ΗΠΑ για τον επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed), Τζερόμ Πάουελ.

Υπενθυμίζεται πως ο Λευκός Οίκος ξεκίνησε ποινική έρευνα σχετική με τις δηλώσεις τις οποίες έκανε ο Πάουελ το περασμένο καλοκαίρι στο Κογκρέσο και αφορούσαν τη συνεχιζόμενη ανακαίνιση του κτιρίου της Fed στην Ουάσινγκτον.

Μιλώντας την Τρίτη από την Ινδία -όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη- ο Μερτς είπε πως «εδώ και αρκετό καιρό, όχι μόνο τις τελευταίες ημέρες ή εβδομάδες, ανησυχώ για το πόσο ισχυρή γίνεται η πολιτική επιρροή στις κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο».

«Για βάσιμους λόγους, εμείς στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, θεωρούμε πάντα ότι η ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας είναι υψίστης σημασίας. Ελπίζω ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».