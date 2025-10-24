Μικρότερες πιθανότητες για μειώσεις των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «βλέπουν» την Παρασκευή οι επενδυτές, μετά από τα στοιχεία για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας που αποδείχθηκαν ισχυρότερα των εκτιμήσεων.

Υπενθυμίζεται πως η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία έφτασε σε υψηλό άνω των 2 ετών, ενώ για το σύνολο της Ευρωζώνης ο σχετικός PMI κατέγραψε την καλύτερη επίδοση του εδώ και 17 μήνες.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αγορές δίνουν 54% πιθανότητες για μια μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ κατά 25 μονάδες βάσης, έναντι 60% που έδιναν πριν από τις ανακοινώσεις της Παρασκευής.

Το Δ.Σ. της ευρωτράπεζας συνεδριάζει στις 30 Οκτωβρίου, χωρίς να αναμένεται να προχωρήσει σε αλλαγή επί της νομισματικής πολιτικής όπως έχει αφήσει να εννοηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, όσο και άλλα κορυφαία στελέχη της Φρανκφούρτης.

Μια μέρα πριν από την ΕΚΤ και στις 29 Οκτωβρίου, η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων της κατά 25 μονάδες βάσης. Το μεσημέρι της Παρασκευής οι ανακοινώσεις για την πορεία του αμερικανικού πληθωρισμού κατά τον Σεπτέμβριο, που θα δώσουν «σημάδια» για το κατά πόσο η Fed θα προβεί σε περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής μέσα στους επόμενους μήνες.

Υπενθυμίζεται πως οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Bloomberg εκτίμησαν πως η ΕΚΤ θα διατηρήσει τα επιτόκια της στα τρέχοντα επίπεδα μέχρι το 2027.

Ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αν και η πλειονότητα θεωρεί ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι ανάπτυξης και πληθωρισμού είναι ισορροπημένοι. Σημαντικός παράγοντας για πιθανή μείωση θα ήταν η ένδειξη υποχώρησης του στόχου πληθωρισμού 2% το 2028 σε ποσοστό 1,6%.

Παρά τις αυξήσεις τιμών κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα οικονομική δυναμική δεν απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» στην ετήσια συνάντηση της Φλωρεντίας στις 30 Οκτωβρίου.