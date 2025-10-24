Δημοσκόπηση Bloomberg: Η ΕΚΤ αναμένεται να κρατήσει τα επιτόκια στο 2% έως το 2027

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια δανεισμού στην ευρωζώνη στο 2% έως το 2027, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Bloomberg μεταξύ οικονομολόγων.

Η πρόβλεψη αφορά το επιτόκιο καταθέσεων στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής, αν και ένα μέρος των ερωτηθέντων προβλέπει ενδεχόμενες περαιτέρω μειώσεις ή αυξήσεις μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Η κρίσιμη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει για πρώτη φορά προβλέψεις για το 2028, που θα καθορίσουν πιθανές αλλαγές πολιτικής.

Η πρόεδρος Κριστίν Λαγκάρντ και οι αξιωματούχοι εμφανίζονται ικανοποιημένοι με τον πληθωρισμό και την ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, θεωρώντας την πολιτική τους «σε καλή θέση» για να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις.

Η Ευρώπη όμως αντιμετωπίζει πολλαπλές αβεβαιότητες, όπως οι εμπορικές εντάσεις ΗΠΑ-Κίνας σε ημιαγωγούς και σπάνια μέταλλα, οι πιστοληπτικές υποβαθμίσεις της Γαλλίας και αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα των γερμανικών επενδυτικών σχεδίων σε υποδομές και άμυνα.

Πιθανές καθυστερήσεις στο νέο σύστημα εμπορίας εκπομπών και οι φουσκωμένες αποτιμήσεις περιουσιακών στοιχείων ενισχύουν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και την αγορά.

Ορισμένοι οικονομολόγοι προβλέπουν περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, αν και η πλειονότητα θεωρεί ότι οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι ανάπτυξης και πληθωρισμού είναι ισορροπημένοι. Σημαντικός παράγοντας για πιθανή μείωση θα ήταν η ένδειξη υποχώρησης του στόχου πληθωρισμού 2% το 2028 σε ποσοστό 1,6%.

Παρά τις αυξήσεις τιμών κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο, οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα οικονομική δυναμική δεν απαιτεί αλλαγή πολιτικής. Η Λαγκάρντ αναμένεται να επαναλάβει το μήνυμα ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» στην ετήσια συνάντηση της Φλωρεντίας στις 30 Οκτωβρίου.

Ακόμη και αν προκύψει νέα μείωση, η επίδραση στη ζήτηση θεωρείται περιορισμένη, καθώς πάνω από το 60% των αναλυτών αποδίδει την υποτονικότητα της ανάπτυξης τόσο σε κυκλικούς όσο και σε διαρθρωτικούς παράγοντες.

Συνολικά, η δημοσκόπηση δείχνει ότι τα επιτόκια αναμένεται να παραμείνουν σταθερά έως το 2027, με το ενδεχόμενο αλλαγών να εξαρτάται από την εξέλιξη του πληθωρισμού και των οικονομικών δεικτών, ενώ η ΕΚΤ κρατά ανοιχτές τις επιλογές της για το μέλλον.