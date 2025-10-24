Γερμανία: Σε υψηλό άνω των 2 ετών η επιχειρηματική δραστηριότητα - Ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών

Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 29 μηνών βρέθηκε για τον Οκτώβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στη Γερμανία, με τα στοιχεία για τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης να ξεπερνούν κατά πολύ τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η S&P Global μαζί με την Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB), ο σύνθετος PMI για τη Γερμανία διαμορφώθηκε στις 53,8 μονάδες έναντι 52 μονάδων τον Σεπτεμβρίου και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 51,5 μονάδες.

Σημειώνεται πως κάθε μέτρηση πάνω από τις 50 μονάδες φανερώνει επέκταση των δραστηριοτήτων.

Ο PMI μεταποίησης στη Γερμανία διαμορφώθηκε στις 49,6 μονάδες από 49,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο και όπως ανέμεναν οι αναλυτές

Ο PMI υπηρεσιών διαμορφώθηκε στις 54,5 μονάδες από 51,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 51 μονάδες.

«Αυτό είναι ένα απροσδόκητα καλό ξεκίνημα για το τελευταίο τρίμηνο», δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της Hamburg Commercial Bank, Σάιρους ντε λα Ρούμπια, υποδεικνύοντας επίσης ότι η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε για όγδοο συνεχόμενο μήνα, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τον Σεπτέμβριο.

«Ωστόσο, το γεγονός ότι οι προοπτικές για το μέλλον είναι πιο επιφυλακτικές σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, τόσο στον τομέα των υπηρεσιών όσο και στη βιομηχανία, δείχνει ότι η οικονομική κατάσταση παραμένει ευάλωτη», πρόσθεσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες για το επόμενο έτος έχουν μειωθεί, με τις ανησυχίες για την εσωτερική οικονομική αδυναμία, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τα υψηλά κόστη να σκιάζουν τις προοπτικές.

Η απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα συνέχισε να μειώνεται, αν και με βραδύτερο ρυθμό, με τον Οκτώβριο να σηματοδοτεί τον 17ο μήνα περικοπών, τη μακρύτερη περίοδο από την οικονομική κρίση του 2008-10.