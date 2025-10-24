Μας παραδίδουν δεμένους χειροπόδαρα

Η Γερμανία ξεκίνησε και έχασε δυο παγκόσμιους πολέμους και δεν έμαθε τίποτα. Μεταπολεμικά εξελίχθηκε σε ατμομηχανή της Ευρώπης και μετά τον ψυχρό πόλεμο χάθηκε με σε μια ουτοπία μακράν της γεωγραφίας και της γεωπολιτικής.

Την κρισιμότερη περίοδο δεν αντελήφθη το σχέδιο Πούτιν για την ανασύσταση της ΕΣΣΔ και εξάρτησε την ίδια και την Ευρώπη ενεργειακά από τη Ρωσία.

Παράλληλα έχει παρασύρει την Ευρώπη σε πρωτοφανές παραγωγικό και οικονομικό αδιέξοδο για χάρη μιας κακοσχεδιασμένης ενεργειακής μετάβασης με ελάχιστα οφέλη και για το περιβάλλον και τον πλανήτη.

Μετά την εισβολή στην Ουκρανία επιτέλους ξύπνησε από γεωπολιτικό λήθαργο. Τώρα προ του πανικού της ρωσικής απειλής ηγείται της ανάθεσης της άμυνας της Ευρώπης στην Τουρκία, βασικό οικονομικό και στρατηγικό εταίρο της Ρωσίας και του Πούτιν.

Αν είναι να δώσετε τα κλειδιά της ευρωπαϊκής ασφάλειας στον Ερντογάν χρηματοδοτώντας την ανάπτυξης της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας με λεφτά των Ευρωπαίων φορολογουμένων, γιατί δεν τα δίνεται κατευθείαν στον Πούτιν;

Η Τουρκία εξαρτάται ενεργειακά πλήρως από τη Ρωσία, κατασκευάζει πυρηνικά εργοστάσια με τη βοήθεια της Ρωσίας, είναι από τους βασικούς εμπορικούς εταίρους της Ρωσίας (παραβιάζοντας το ευρωπαϊκό εμπάργκο), συντονίζεται στρατιωτικά με τη Ρωσία στη Λιβύη, το Ναγκόρνο Καραμπάχ και άλλου.

Η Τουρκία συνομιλεί με την ισλαμική τρομοκρατία και μαζί με τη Ρωσία εργαλειοποιεί την παράνομη μετανάστευση ως μέσο αποσταθεροποίησης της Ευρώπης. Η Τουρκία μετέχει στις συνάξεις των BRICS και της Κίνας με τη Ρωσία που έχουν σαν σκοπό την αποκαθήλωση της οικονομικής επιρροής της Ευρώπης και της Δύσης.

Σε αυτή τη χώρα (την Τουρκία) η Ευρώπη που αισθάνεται νευρικό κλονισμό γιατί ο Τραμπ την εκδιώκει από την αμυντική ομπρέλα των ΗΠΑ, θέλει να παραδώσει τα κλειδιά της ευρωπαϊκής άμυνας.

Δεν χρειάζεται να αναφερθούμε στην κατοχή της Κύπρου και το casus belli εναντίον της άσκησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας με βάση το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες για τις θάλασσες.

Η Ευρώπη λοιπόν βιώνει μια πρωτοφανή γεωπολιτική αποσύνθεση. Από τη μία, οι Τραμπ, Όρμπαν και Πούτιν επιδιώκουν την αποδυνάμωσή της: ο πρώτος με αμερικανικό απομονωτισμό και εμπορικούς εκβιασμούς, ο δεύτερος με τον εθνικισμό και τη διάβρωση των θεσμών, ο τρίτος με πολέμους, ενεργειακή ομηρία και προπαγάνδα φόβου.

Από την άλλη, η Γερμανία – υποτίθεται «ατμομηχανή» της Ευρώπης – διαλύει την ίδια την ατμομηχανή εκ των έσω.

Και δεν είναι η πρώτη φορά που το Βερολίνο επιδεικνύει γεωπολιτική μυωπία.

Την ίδια ακριβώς τύφλωση έδειξε όταν δέθηκε ενεργειακά στη Ρωσία, με τα Nord Stream να μετατρέπουν ολόκληρη την ΕΕ σε όμηρο του Κρεμλίνου.

Η γερμανική εμμονή στον «φθηνό ρωσικό αέριο» δεν ήταν λάθος οικονομικής εκτίμησης - ήταν στρατηγική αυτοπαγίδευση, που πλήρωσε τελικά ολόκληρη η Ευρώπη με πληθωρισμό, ύφεση και πολιτική εξάρτηση.

Την ίδια στιγμή, η Γαλλία, το μόνο φυσικό αντίβαρο του Βερολίνου, καταρρέει πολιτικά και δημοσιονομικά: εσωτερική κρίση, κοινωνική κόπωση, δημοσιονομικό έλλειμμα που ξεφεύγει και χρέος που ακυρώνει κάθε πρωτοβουλία.

Η Ευρώπη μένει έτσι χωρίς ηγεσία, με ένα Παρίσι σιωπηλό και ένα Βερολίνο επικίνδυνα αυτοκαταστροφικό.

Όταν η γερμανική κυβέρνηση αποκαλεί ανοιχτά μια τρίτη χώρα - που αμφισβητεί την ευρωπαϊκή κυριαρχία, απειλεί άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ και κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος - «σημαντική για την ασφάλεια της Ευρώπης», είναι προφανές ότι ο ορισμός της ασφάλειας που υιοθετεί το Βερολίνο δεν συμβαδίζει πλέον με το συλλογικό ευρωπαϊκό συμφέρον.

Το Βερολίνο αποδομεί σταδιακά τους δεσμούς που κρατούν την Ευρώπη ενωμένη. Με την μυωπική πολιτική έναντι της Τουρκίας υπονομεύει την ασφάλεια της Ευρώπης και δίνει τα κλειδιά της πίσω πόρτας στον Πούτιν.

Υ.Γ.: Στην Ελλάδα με τη διπλωματική μυωπία που μας διακρίνει προσπαθούμε να πείσουμε τους Ευρωπαίους να μην δεχθούν την Τουρκία στο αμυντικό σχέδιο, λόγω της κατάληψης της Κύπρου και των διεκδικήσεων στο Αιγαίο. Οι Ευρωπαίοι αδιαφορούν για τα δικά μας προβλήματα γιατί θεωρούν (εσφαλμένα) πως ελέγχουν την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι και ειδικά οι ανατολικοί, τρέμουν το Πούτιν και γι’ αυτό θα καταλάβουν καλύτερα τους κινδύνους μιας συνεργασίας με την Τουρκία αν αναδειχτεί και τονιστεί η σχέση της με τη Ρωσία...

📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών

Δήμος Αθηναίων

Στις 18 Σεπτεμβρίου, διαπίστωσα ότι ένα γειτονικό κατάστημα έχτιζε παρτέρι καταλαμβάνοντας τα 3/4 του πεζοδρομίου. Έσπευσα να καλέσω το τηλέφωνο καταγγελιών του Δήμου Αθηναίων και το αίτημά μου έλαβε αριθμό 1106847. Ένας μήνας και κάτι έχει περάσει και στις οχλήσεις μου η μόνη απάντηση ήταν «το διαβιβάσαμε στη δημοτική αστυνομία». Φυσικά ο τοίχος ολοκληρώθηκε, σοβατίστηκε και στέκει περήφανα βγάζοντας τη γλώσσα στους πεζούς! Μήπως ο κ. Δούκας πρέπει να αφήσει για λίγο τις κόντρες με τον αρχηγό του και να ασχοληθεί λίγο με το Δήμο;

Μετά τιμής

Θ. Μ.

(παρακαλώ με τα αρχικά μου αν δημοσιευθεί)

[email protected]