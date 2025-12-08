Επιμέλεια Κώστας Στούπας

🔵 Οι αγορές όπως τα νομίσματα έχουν δυο όψεις

📈 Η αγορά γράφει ιστορικά νούμερα. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί +68% την τελευταία τριετία, καταγράφοντας τη δεύτερη ισχυρότερη περίοδο από τη φούσκα του 2000 και καλύτερη ακόμη και από την ανάκαμψη μετά το 2008. Είναι επίσης η 16η φορά από το 1930 που η τριετής απόδοση ξεπερνά τις +1,5 τυπικές αποκλίσεις, ένα επίπεδο που συναντάται μόνο σε φάσεις έντονης υπεραπόδοσης και υπερβολικής ορμής.

📊 Παράλληλα, η αγορά δεν έχει σημειώσει αρνητική 36μηνη απόδοση επί 13 χρόνια, κάτι που υπογραμμίζει την επιμονή της ανοδικής τάσης. Οι αναλογίες με τις μεγάλες φάσεις των ’90s — όταν η τριετία έφτασε ακόμη και το +120% — είναι εμφανείς.

🔵 Το momentum, λοιπόν, είναι εξαιρετικά ισχυρό, όμως ιστορικά τέτοια επίπεδα απόκλισης δεν παραμένουν για πολύ χωρίς αυξημένη μεταβλητότητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή άνοδος δείχνει δυναμική αλλά αυξάνει τον κίνδυνο αναστροφής.

📌 Οι υπερβολικές τριετίες συχνά συνοδεύονται από πιο απότομες διορθώσεις.

📌 Ο αναγνώστης ωφελείται εξετάζοντας την αντοχή της στρατηγικής του σε περιόδους stress.

🚨🔙🎯 Όπισθεν του Ταμπλό: ΟΠΑΠ. ΜΟΗ, ΠΛΑΘ, TITC, QLCO, ΠΡΟΦ...

🟦 Fed, year-end rally και ελληνικό ταμπλό: ένα μίγμα ισχυρής δυναμικής

🟦 Η πιθανότητα για μείωση επιτοκίων από τη Fed την επόμενη εβδομάδα έχει ουσιαστικά προεξοφληθεί, με τα futures να δίνουν 87% πιθανότητα για μείωση 25 μ.β. Ο συνδυασμός αυτού του σεναρίου με επιπλέον χαλάρωση το 2026 δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για ένα ισχυρό Santa Rally, σε έναν μήνα που ιστορικά στηρίζει τις μετοχές.

Όπως σχολιάζει η BNP Paribas WM, «ο Άι-Βασίλης φέρνει παιχνίδια στα παιδιά και κέρδη στους επενδυτές», τονίζοντας ότι πέρα από την εποχικότητα, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές (M&A δραστηριότητα) και χαμηλότερο δολάριο λειτουργούν ως καύσιμα της ανόδου.

🟦 Το δολάριο σε χαμηλό 5 εβδομάδων βοηθά τις παγκόσμιες αγορές, ενώ όλα τα βλέμματα στρέφονται στη συνέντευξη Τύπου του Jerome Powell, πιθανόν την τελευταία κρίσιμη πριν λήξει η θητεία του τον Μάιο, για την κατεύθυνση της πολιτικής του 2026.

🟦 Στο ελληνικό ταμπλό, η άνοδος του ΟΠΑΠ πάνω από τα €18,50 μειώνει πλέον ορατά τη διαφορά από την τιμή-στόχο των €19,04, δικαιώνοντας τις εκτιμήσεις μας για την καλύτερη «εγγυημένη» απόδοση όταν η μετοχή ήταν στα €17.

🟦 Σε πλήρη φόρμα και η Motor Oil, που πλησιάζει τα €30 από τα €24 πριν δύο εβδομάδες — το ράλι έχει θεμελιώδη «καύσιμα» που αναλύονται στη συνέχεια της στήλης.

🟦 Αντίθετα, τα Πλαστικά Θράκης ακόμη δεν αποτυπώνουν στο ταμπλό τα οφέλη της συγκυρίας. Υπάρχει και γι αυτά μνεία στο ίδιο με το προηγούμενο πόστ.

🟦 Η TITC μετά το άλμα από €34 στα €45,5 μέσα σε δύο μήνες εμφανίζει απολύτως φυσιολογική διόρθωση 1–2 ευρώ.

🟦 Η QLCO επιβεβαίωσε την ανοδική αντίδραση. Η διπλή ένταξη σε δείκτες αυξάνει σημαντικά την «ορατότητα» στα θεσμικά χαρτοφυλάκια — η επίδραση δεν είναι άμεση, αλλά αλλάζει τον χάρτη ροών.

🟦 Η εξαγορά της Algosystems από την Profile, με τίμημα €3–4 εκατ., δημιουργεί ισχυρό πακέτο συνεργειών:

📌 πρόσβαση σε νέο πελατολόγιο μεγάλων οργανισμών,

📌 δυνατότητες cross-selling,

📌 ενίσχυση end-to-end λύσεων (software + IT υποδομές + security),

📌 τεχνογνωσία που πολλαπλασιάζει την απόδοση ενός τζίρου ~€13 εκατ.

🟦 Περίπου έξι μετοχές έγραψαν νέα υψηλά 12μήνου την Παρασκευή — με εντυπωσιακές 12μηνες αποδόσεις, όπως φαίνονται στον πίνακα της στήλης.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Σε περιόδους προεξόφλησης μειώσεων επιτοκίων, ο αναγνώστης ωφελείται όταν σταθμίζει τη διάρκεια της θέσης του και την ευαισθησία κάθε κλάδου στα επιτόκια.

📌 Η αυξημένη ορατότητα από εντάξεις σε δείκτες συνήθως ενισχύει ροές, αλλά όχι πάντα άμεσα — χρειάζεται υπομονή και μελέτη των rebalance windows.

📌 Τα ράλι σε εταιρείες με ισχυρά θεμελιώδη (ΜΟΗ, ΟΠΑΠ) απαιτούν συνεχή επανεκτίμηση αποτίμησης ώστε να αποφεύγονται κυνηγητά τιμών.

📌 Σε δίμηνα ανοδικά άλματα τύπου TITC, η βραχυπρόθεσμη διόρθωση λειτουργεί υγιώς μέσα σε ανοδική τάση και αξιολογείται με βάση τον όγκο και τη συμπεριφορά στα κρίσιμα επίπεδα στήριξης.

🟢 ΜΟΗ-ΕΛΠΕ: Εκρηκτική εικόνα στα διυλιστήρια

Τα ονομαστικά περιθώρια διύλισης εκτοξεύθηκαν ξανά τον Νοέμβριο στα 16,1 δολ./βαρέλι, επιστρέφοντας στα επίπεδα ρεκόρ των πρώτων μηνών μετά την εισβολή της Ρωσίας. Η διαφορά; Το κόστος αργού σήμερα είναι 58–63 δολ./βαρέλι, πολύ χαμηλότερο από τα 85–95 δολ. του 2022. Αυτό δημιουργεί ένα ισχυρό “cash machine” στο δ’ τρίμηνο για Motor Oil και Helleniq Energy, με τη λειτουργική κερδοφορία να σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα και τις εταιρίες να κατευθύνονται καθαρά προς EBITDA > 1,1 δισ. ευρώ η καθεμία. Το πιο ουσιαστικό: ο κλάδος δείχνει να αλλάζει δομικά επίπεδο μέσου περιθωρίου, σχεδόν διπλασιάζοντας τη μακροχρόνια λειτουργική κερδοφορία ανά βαρέλι. Αυτό σημαίνει rerating.

🟠 Η “παραφωνία” του πολυπροπυλενίου

Το PP καταρρέει σε πολυετή χαμηλά, σχεδόν στο 1/10 των τιμών που έβλεπε στις αρχές του έτους. Η ζήτηση είναι εποχικά αδύναμη (μεταποίηση – λιανεμπόριο – αυτοκινητοβιομηχανία – οικοδομή σε επιβράδυνση). Ο βασικός λόγος παραμένει η υπερπροσφορά.

🟢 Κρυφό θετικό για Ελλάδα

Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές PP λειτουργούν ως ούριος άνεμος για Πλαστικά Κρήτης και Πλαστικά Θράκης, που βλέπουν το κόστος πρώτης ύλης να μειώνεται και τα περιθώρια κέρδους δυνητικά να ενισχύονται στο α’ τρίμηνο 2026.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη κερδοφορία των διυλιστηρίων δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερα μερίσματα και ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.

📌 Η υπερπροσφορά στο PP λειτουργεί ευνοϊκά για βιομηχανίες μεταποίησης πλαστικών, βελτιώνοντας τις προοπτικές τους στο 2026.

📌 Η διαρθρωτική άνοδος των περιθωρίων διύλισης υποδηλώνει μακροπρόθεσμη αναβάθμιση του κλάδου και πιθανή αύξηση των αποτιμήσεων.

🟦 Qualco: Αρχίζει να δείχνει τον πραγματικό της χαρακτήρα

🟦 Με δύο μεστές και έντονες συνεδριάσεις, η «νέα» μετοχή της Qualco επανάφερε το ενδιαφέρον και τα χαμόγελα στους μετόχους της. Από το IPO του Μαΐου —που υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές και έκλεισε στο άνω όριο των 5,46€— η μετοχή κινήθηκε υποτονικά, με μια σύντομη κορύφωση πάνω από τα 6,20€ και στη συνέχεια πλαγιολίσθηση μέχρι τη ζώνη των 5,30€.

🟦 Η εικόνα όμως άλλαξε: η συνεδρίαση της Πέμπτης έφερε τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών από την πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης, με περίπου 450 χιλ. τεμάχια και σημαντικά πακέτα θεσμικών, ενώ η Παρασκευή ήταν επίσης «γεμάτη» με άλλες 251 χιλ. τεμάχια.

🟦 Στα θεμελιώδη, η Qualco θυμίζει ώριμο τεχνολογικό όμιλο: έσοδα +18%, προσαρμοσμένο EBITDA +31%, περιθώριο 21%, αποδεικνύοντας ουσιαστική λειτουργική μόχλευση. Με μόχλευση 0,8x EBITDA και 50% μετατροπή ταμειακών ροών, η εταιρεία διατηρεί άνεση για οργανική ανάπτυξη και στοχευμένες εξαγορές.

🟦 Στρατηγικά, η συνεργασία με τη ΔΕΗ, η είσοδος σε ευρωπαϊκά ICT έργα, οι εξαγορές και η ταχεία γεωγραφική επέκταση χτίζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων με υψηλή αντοχή και προοπτική rerating.

🟦 Τα 5,90€ αποτελούν την πρώτη επιθετική στήριξη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη συμμετοχή θεσμικών συχνά προϊδεάζει για ανατιμητικό μομέντουμ.

📌 Τα σταθερά περιθώρια και η ισχυρή ρευστότητα υποδηλώνουν υγιή μεσοπρόθεσμη βάση.

📌 Η παρουσία σε ICT έργα προσθέτει ανθεκτικότητα σε κύκλους μεταβλητότητας.

🟦 Η BOCHGR ως καθαρή μερισματική επιλογή στο ταμπλό

🟦 Αν ψάχνουμε για μετοχές που προσφέρουν πραγματική μερισματική ουσία και όχι επικοινωνιακές «υποσχέσεις», η Bank of Cyprus (BOCHGR) έχει ήδη επιβάλει την παρουσία της στο ελληνικό ταμπλό. Από την εισαγωγή της τον Σεπτέμβριο του 2024, η μετοχή έχει λειτουργήσει σαν σταθερή «μηχανή» απόδοσης.

🟦 Το μέρισμα είναι το πρώτο μεγάλο ατού. Για το 2024 μοίρασε 0,48€ (απόδοση 7,3%) και έδωσε ήδη 0,20€ ενδιάμεσο για το 2025 (2,6%). Ακόμη πιο σημαντικό: αυτά αντιστοιχούν σε payout 50% και 40% – με επίσημο στόχο το 70%. Δηλαδή, υπάρχει ξεκάθαρο περιθώριο αύξησης και όχι περιορισμού.

🟦 Παρά την ήπια υποχώρηση των κερδών στο εννεάμηνο 2025 (-12%), η βάση σύγκρισης ήταν εξαιρετικά υψηλή. Η οργανική κερδοφορία παραμένει στιβαρή και τα φετινά κέρδη δύσκολα θα πέσουν κάτω από 1,00€ ανά μετοχή, ανοίγοντας ξανά τον δρόμο για απόδοση 6%–7% — και πιθανώς παραπάνω αν ανέβει το payout.

🟦 Το επιχειρηματικό προφίλ παραμένει εντυπωσιακό: νέος δανεισμός +31%, εξυπηρετούμενα δάνεια +6%, καθαρά κέρδη εννεάμηνου €353 εκατ., δείκτης κόστους/εσόδων 35%. Η ποιότητα ενεργητικού σπάνια για ευρωπαϊκή τράπεζα (Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια 1,2%), ενώ η κεφαλαιακή θωράκιση με CET1 20,5% επιτρέπει γενναίες διανομές χωρίς να απειλείται η ισορροπία του ισολογισμού.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ισχυρή κεφαλαιακή βάση δημιουργεί σταθερό περιθώριο στήριξης υψηλών μερισμάτων στο μέλλον.

📌 Η κυπριακή οικονομία λειτουργεί ως θετικό μακροοικονομικό υπόβαθρο, ενισχύοντας την οργανική ανάπτυξη.

📌 Η χαμηλή έκθεση σε ΜΕΔ επιτρέπει στην τράπεζα να διατηρεί υψηλή κερδοφορία ακόμη και σε περιβάλλον μειούμενων επιτοκίων.

🟦 Πειραιώς: Συνεχίζει να χτίζει θετικό «momentum»

Η απόδοση +88% μέσα στο 2025 δεν είναι προϊόν συγκυρίας, αλλά ενός σταθερού story μεταμόρφωσης που συνεχίζει να επιβεβαιώνεται τόσο στα αποτελέσματα όσο και στην αγορά.

🟦 Η διάκριση από το The Banker ως «Καλύτερη Τράπεζα στην Ελλάδα» λειτουργεί ως ισχυρό validation της πορείας των τελευταίων τριών ετών. Ο όμιλος εμφανίζει μια «ευρωπαϊκού τύπου» εικόνα: καθαρά κέρδη +35% στο 2024, NPEs στο 2,6% – ιστορικό χαμηλό – και εντυπωσιακή κεφαλαιακή ισχύ. Το ενδιάμεσο μέρισμα μέσω buyback επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης στην ποιότητα των κεφαλαίων.

🟦 Το ταμπλό λέει τη δική του αλήθεια.

Από τα 0,70€ του 2022 στα 7€+ σήμερα, η μετοχή έχει κινηθεί σε απόλυτα ανοδική τροχιά, με νέο διαγραμματικό σήμα αγορών πάνω από τα 6,65€. Ο επόμενος τεχνικός στόχος στα 7,90€ αντιστοιχεί σε νέα πολυετή υψηλά, ενώ δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που τοποθετούν τη μετοχή «εν καιρώ» στη ζώνη των 10€.

🟦 Σε μια αγορά που επιβραβεύει ποιότητα και συνέπεια, η Πειραιώς έχει εξελιχθεί σε καθαρό «quality play»: ισχυρή διοίκηση, επιχειρησιακή πειθαρχία, σταθερά αποτελέσματα, ενίσχυση κεφαλαίων και διεθνή αναγνώριση.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η σταθερή βελτίωση στα NPEs υποδηλώνει ότι ο κύκλος κινδύνου περιορίζεται, κάτι που ενισχύει τη μακροπρόθεσμη ελκυστικότητα.

📌 Η κεφαλαιακή ενίσχυση ευνοεί υψηλότερη μερισματική πολιτική τα επόμενα χρόνια.

📌 Η τεχνική εικόνα παραμένει θετική όσο η τιμή διατηρείται πάνω από τα πρόσφατα επίπεδα στήριξης.

📌 Η προοπτική για τα 10€ σχετίζεται άμεσα με τη διατήρηση της κερδοφορίας και την περαιτέρω σύγκλιση με τα ευρωπαϊκά multiples.

🛫 ΔΑΑ: Αύξηση της κίνησης το Νοέμβριο

🔵 Η εικόνα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για τον Νοέμβριο 2025 επιβεβαιώνει τη διαρκή ενίσχυση του ελληνικού τουριστικού και αεροπορικού οικοσυστήματος. Η κίνηση άγγιξε τα 2,36 εκατ. επιβάτες, αυξημένη κατά 9,6% σε σχέση με έναν ήδη ισχυρό Νοέμβριο του 2024. Η άνοδος καταγράφηκε τόσο στο εσωτερικό (+5,0%) όσο και στο διεθνές (+11,5%), δείχνοντας ότι η Αθήνα λειτουργεί πλέον ως σταθερός κόμβος 12μηνης ζήτησης.

🔵 Στο ενδεκάμηνο, οι επιβάτες έφτασαν τους 31,68 εκατομμύρια, με ρυθμό +6,6%. Η διεθνής κίνηση συνεχίζει να τραβά μπροστά (+8,5%), ενώ και το εσωτερικό παραμένει θετικό (+2%). Αντίστοιχα, οι πτήσεις ανήλθαν σε 264.113 (+5,6%), με τις διεθνείς να καταγράφουν εντυπωσιακή αύξηση +8,8%, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των αεροπορικών ροών προς την Αθήνα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η ενίσχυση της αεροπορικής ζήτησης αποτελεί προπομπό οικονομικής δυναμικής.

📌 Η αύξηση διεθνών πτήσεων υποδηλώνει ισχυρή τουριστική περίοδο και εκτός καλοκαιριού.

📌 Η Αθήνα καθιερώνεται ως προορισμός, επηρεάζοντας θετικά συναφείς κλάδους.

🟦 Cepal Hellas: Το άλμα στο ESG και τι σημαίνει πραγματικά

🟦 Η Cepal Hellas έκανε ένα από τα πιο εντυπωσιακά «πηδήματα» στον χώρο της βιωσιμότητας: από MSCI ESG Rating “A” στο “AAA” μέσα σε μόλις έναν χρόνο. Στελέχη της αγοράς σημειώνουν ότι η MSCI δεν «μοιράζει» εύκολα κορυφαίες βαθμολογίες, ειδικά σε εταιρείες του χρηματοοικονομικού τομέα, όπου οι απαιτήσεις για governance, data integrity και risk management είναι εξαιρετικά υψηλές.

🟦 Η διάκριση αυτή φέρνει την Cepal στην κορυφή του κλάδου, δίπλα σε λίγους παίκτες που κατάφεραν να πληρούν τόσο απαιτητικά διεθνή standards. Το άλμα δύο βαθμίδων μέσα σε ένα έτος σηματοδοτεί όχι απλώς συμμόρφωση, αλλά επενδυμένη στρατηγική σε θέματα βιωσιμότητας, διαφάνειας και κοινωνικής ευθύνης.

🟦 Στην αγορά κυκλοφορεί ήδη η αίσθηση ότι η Cepal προσανατολίζεται σε μια πιο «καθαρή» και φιλόδοξη πορεία, ενισχύοντας τον ρόλο της ως σύγχρονης εταιρείας διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου. Σε μια περίοδο που ο χρηματοοικονομικός τομέας στρέφεται σε υπεύθυνα μοντέλα λειτουργίας, η αναβάθμιση λειτουργεί και ως «πιστοποιητικό» για το επόμενο βήμα της εταιρείας.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Το κορυφαίο ESG rating συχνά διαφοροποιεί τις εταιρείες σε μια αγορά που γίνεται αυστηρότερη.

📌 Η ενίσχυση της διαφάνειας και της διακυβέρνησης τείνει να λειτουργεί ως παράγοντας σταθερότητας για τους μετόχους.

📌 Τα υψηλά ESG scores συχνά συνδέονται με χαμηλότερο λειτουργικό ρίσκο και καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια.

Λεξικό: ESG είναι τα αρχικά των λέξεων Environmental – Social – Governance, δηλαδή:

🔹 Environmental (Περιβάλλον)

Πώς μια εταιρεία αντιμετωπίζει:

τις εκπομπές CO₂,

τη χρήση ενέργειας,

την κυκλική οικονομία,

τη διαχείριση αποβλήτων,

τις επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον.

🔹 Social (Κοινωνία)

Πώς λειτουργεί απέναντι:

στους εργαζόμενους (συνθήκες εργασίας, ίση μεταχείριση),

στους πελάτες και προμηθευτές,

στην κοινωνία (δεοντολογία, ανθρώπινα δικαιώματα).

🔹 Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση)

Πώς διοικείται και οργανώνεται:

ποιότητα διοίκησης και board,

διαφάνεια στις διαδικασίες,

πρόληψη διαφθοράς,

προστασία μετόχων.

🛰️📡 Intracom Telecom–GeoLinks: Multi-Gigabit χωρίς οπτική ίνα

🔵 Η πιλοτική δοκιμή στο Λας Βέγκας έδειξε γιατί η Intracom Telecom παραμένει παίκτης τεχνολογίας με πραγματικό διεθνές αποτύπωμα. Το WiBAS™ G5, σε συνεργασία με το αδειοδοτημένο φάσμα LMDS της GeoLinks (29/31 GHz), πέτυχε 1,6 Gbps σε απόσταση 5 μιλίων, με σταθερότητα και μηδενικές παρεμβολές — performance που προσεγγίζει οπτικές ίνες χωρίς το κόστος υποδομής.

🔵 Η επιτυχία είναι κρίσιμη για τους WISPs στις ΗΠΑ: το αδειοδοτημένο φάσμα επιτρέπει καθαρή, εγγυημένη χωρητικότητα, κάτι που τα unlicensed bands δεν προσφέρουν. Η GeoLinks, ως ο μεγαλύτερος κάτοχος LMDS, ανοίγει δρόμο σε 1.300 περιοχές για υπηρεσίες multi-gigabit με αξιοπιστία carrier-grade.

🔵 Για την Intracom Telecom, η δοκιμή λειτουργεί ως απόδειξη τεχνολογικής υπεροχής, εμπορικής ετοιμότητας και δυνατότητας επέκτασης στην πιο ανταγωνιστική τηλεπικοινωνιακή αγορά του κόσμου.

⚡Motor Oil – FSRU Αγίων Θεοδώρων: Το «ρήγμα» με τον ΔΕΣΦΑ και η νέα ενεργειακή σκακιέρα 📉

🟦 Έντονες αναταράξεις προκαλεί η απόφαση του ΔΕΣΦΑ να αποσύρει από το Δεκαετές 2025–2034 το έργο σύνδεσης του FSRU της Διώρυγα Gas (Motor Oil). Ο Διαχειριστής επικαλείται λυμένη σύμβαση λόγω μη τήρησης συμβατικών προθεσμιών, κάτι που η εταιρεία –σύμφωνα με πηγές– προτίθεται να αμφισβητήσει θεσμικά, με πλήρη νομική και τεχνική τεκμηρίωση.

🟦 Η χρονική συγκυρία οξύνει την ένταση: αυξημένη ζήτηση στη ΝΑ Ευρώπη, ευρωπαϊκός στόχος πλήρους απεξάρτησης από ρωσικό αέριο, αμερικανική ώθηση για περισσότερες ροές LNG, και η Ελλάδα να χτίζει ρόλο κόμβου στον Κάθετο Διάδρομο. Το FSRU Αγ. Θεοδώρων χαρακτηρίζεται Στρατηγική Επένδυση, βρίσκεται στο επικαιροποιημένο ΕΣΕΚ, και έχει προχωρημένη αδειοδοτική ωριμότητα έναντι άλλων terminals.

🟦 Η Motor Oil παραμένει απολύτως δεσμευμένη: ο αναπλ. CEO Π. Τζαννετάκης επανέλαβε στις 20/11 ότι το έργο είναι κεντρικός πυλώνας του ομίλου· τα βασικά έργα ολοκληρώνονται το 2025 και η πλήρης λειτουργία τοποθετείται στα τέλη του 2026. Στο παρελθόν η εταιρεία είχε ζητήσει ίση πρόσβαση στο ΕΣΦΑ και στοχευμένη υποστήριξη περί τα €179 εκατ., υπογραμμίζοντας ότι το FSRU θα παρέχει νέα πύλη LNG με χαμηλότερο συνολικό κόστος για το σύστημα.

🟦 Τεχνικό αποτύπωμα: FSRU έως 210.000 m³, μόνιμο αγκυροβόλιο, αγωγός 2,68 χλμ. και M/R station. Για τους υποστηρικτές του, η απένταξη ενός ώριμου project στη νότια Ελλάδα αντιφάσκει με την ανάγκη πρόσθετης ευελιξίας αεριοποίησης και την ενίσχυση του Κάθετου Διαδρόμου.

🟩 Δύο νέα mega-projects ΑΠΕ σε Κιλκίς & Θράκη: Greentop και WPD ανεβάζουν ταχύτητα

🟢 Δύο στρατηγικές «πράσινες» επενδύσεις συνολικής ισχύος 266,5 MW μπαίνουν στην τελική ευθεία, μετά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΝ. Greentop και WPD ενισχύουν θεαματικά το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ, με έργα που συνδυάζουν ισχύ, διασυνδέσεις και προσαρμογή στις τοπικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις.

🌬️ Κιλκίς – Greentop (118,9 MW, υβριδικό αιολικό–φωτοβολταϊκό)

Η ελληνική Greentop προχωρά σε ένα ώριμο υβριδικό σχήμα δύο αιολικών (84,6 MW & 16,5 MW) και ενός φωτοβολταϊκού 17,8 MW.

• Το έργο θα φιλοξενήσει 21 αντί 26 ανεμογεννήτριες λόγω 20% περιορισμού ισχύος σε έναν υποσταθμό.

• Προβλέπονται μικρομετατοπίσεις για καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

• Κρίσιμο στοιχείο η νέα Γραμμή Μεταφοράς 150 kV διπλού κυκλώματος και ο υποσταθμός 33/150 kV.

• Το πακέτο περιλαμβάνει 34 χλμ. οδοποιίας και ~56 χλμ. υπόγειου δικτύου ΜΤ.

🟦 Θράκη – WPD Hellas (147,6 MW αιολικό πάρκο)

Η γερμανική WPD προχωρά σε ισχυρό νέο έργο μεταξύ Αλεξανδρούπολης–Σουφλίου, με 26 ανεμογεννήτριες.

• Το ΟΦΥΠΕΚΑ ζήτησε πρόσθετες μελέτες λόγω των πυρκαγιών 2023· η τελική έγκριση συνοδεύεται από συγκεκριμένα μέτρα ορνιθοπανίδας.

• Το έργο βρίσκεται εκτός Natura 2000 και τηρεί αποστάσεις από οικισμούς.

• Περιλαμβάνει >45 χλμ. οδικού δικτύου και δύο νέους υποσταθμούς 150/33 kV με υπόγεια καλώδια.

🟩 Το μήνυμα των δύο projects

Η WPD, με pipeline άνω των 800 MW, εδραιώνει την παρουσία της, ενώ η Greentop αναδεικνύει τη νέα τάση των συνδυαστικών έργων αιολικών–Φ/Β. Κοινός παρονομαστής: ταχύτερη ενσωμάτωση πράσινης ισχύος, ενίσχυση δικτύου και αναβάθμιση κρίσιμων διασυνδέσεων.

📉 Η παγίδα της δημογραφίας

🟦 Η Ευρώπη εισέρχεται σε μια δομική παγίδα: η γονιμότητα έχει υποχωρήσει σε επίπεδα πολύ κάτω από το 1,5, δηλαδή στη «ζώνη κατάρρευσης» πληθυσμού. Από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα, όλες οι μεγάλες χώρες –Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Φινλανδία– κινούνται σταθερά κάτω από το επίπεδο αναπλήρωσης. Μόνη εξαίρεση για χρόνια ήταν η Γαλλία, αλλά πλέον και αυτή πιέζεται.

🟦 ❗ Η ανάπτυξη με λιγότερους ανθρώπους έχει ανώτατο όριο.

Χωρίς νέα γενιά, σταδιακά μειώνονται:

• η ζήτηση

• η καινοτομία

• η επιχειρηματική δημιουργικότητα

• η δυναμική της αγοράς εργασίας

Το αποτέλεσμα είναι η οικονομία να «γερνά» μαζί με την κοινωνία.

🟦 ❗ Καμία χώρα δεν κράτησε υψηλή ανάπτυξη σε μακρά διάρκεια με αρνητική δημογραφία.

Η Ιαπωνία αποτελεί το χαρακτηριστικό παράδειγμα: κατάφερε να επιβραδύνει την πτώση για 20–25 χρόνια, αλλά σήμερα το ΑΕΠ της κινείται οριακά.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η κατανόηση της δημογραφικής δυναμικής δείχνει έγκαιρα τα όρια των οικονομιών.

📌 Η αύξηση παραγωγικότητας γίνεται κρίσιμη όταν ο πληθυσμός συρρικνώνεται.

📌 Οι κοινωνίες που δεν ανανεώνουν το ανθρώπινο κεφάλαιο βλέπουν σταδιακά χαμηλότερη ζήτηση και χαμηλότερη ανάπτυξη.

🔵 Ποιοι κερδίζουν από το ράλι του χαλκού

🟦 Ο χαλκός κινείται πλέον στη ζώνη των ιστορικών υψηλών, όπως δείχνει καθαρά το μακροχρόνιο διάγραμμα. Πρόκειται για μια διαρθρωτική άνοδο που δεν οφείλεται μόνο στον κύκλο της ζήτησης, αλλά και στη νέα εποχή: ηλεκτροκίνηση, AI-data centers, ενεργειακές υποδομές, δίκτυα και ανανεώσιμες απαιτούν τεράστιους όγκους χαλκού. Με την προσφορά «σφιχτή» και τα μεγάλα ορυχεία να παρουσιάζουν χρόνια πτώση ποιότητας μεταλλεύματος, οι τιμές τείνουν να διαμορφωθούν υψηλότερα για μεγάλο διάστημα.

🟦 Οι εταιρείες που κερδίζουν από αυτή την ανοδική δομή είναι κυρίως οι μεγάλοι παραγωγοί και οι χαλκοπαραγωγοί με χαμηλό κόστος εξόρυξης: Freeport-McMoRan (FCX), Southern Copper (SCCO), BHP, Rio Tinto (RIO), Glencore, Lundin Mining, Teck Resources, Antofagasta, αλλά και ETFs όπως COPX και CPER.

🟦 Ωφελούνται επίσης οι εταιρείες εξοπλισμού ορυχείων και υποδομών, αλλά και οι κατασκευαστές καλωδίων και ενέργειας που μετακυλούν μέρος της αύξησης στην τελική τιμή.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η μακροχρόνια ανοδική τάση του χαλκού συνδέεται με επενδύσεις AI και ενέργειας.

📌 Κερδισμένοι είναι όσοι έχουν παραγωγική ισχύ και χαμηλό κόστος.

📌 Τα ETFs προσφέρουν διαφοροποίηση σε κυκλικούς κλάδους εμπορευμάτων.

⚙️ΕΛΧΑ: Κερδίζει έμμεσα...

Η ElvalHalcor δεν κερδίζει άμεσα από την άνοδο της τιμής του χαλκού.

Κερδίζει όμως έμμεσα — και αυτό είναι το σημαντικό.

🔍 Γιατί δεν κερδίζει άμεσα

Η ElvalHalcor δουλεύει σχεδόν αποκλειστικά με «conversion model» (μοντέλο επεξεργασίας):

αγοράζει τον χαλκό ως πρώτη ύλη,

τον μετατρέπει σε προϊόν (σωλήνες, φύλλα, κράματα κ.λπ.),

και κερδίζει κατά κύριο λόγο από το processing fee, δηλαδή από το περιθώριο επεξεργασίας και τη ζήτηση, όχι από την τιμή του μετάλλου.

Η τιμή του χαλκού περνά στον πελάτη μέσω pass-through, άρα δεν αλλάζει ουσιαστικά το μικτό περιθώριο.

🔍 Πού κερδίζει έμμεσα όταν ο χαλκός ανεβαίνει

🟦 ανεβαίνει η αξία των αποθεμάτων (inventory gains)

🟦 αυξάνεται η δραστηριότητα στην αγορά (περισσότερη ζήτηση για προϊόντα χαλκού)

🟦 βελτιώνεται το sentiment στον κλάδο μετάλλων

🟦 ενισχύονται οι παραγγελίες από ενεργειακά έργα, καλωδιώσεις, heat exchangers, EVs

🟦 Τελική εικόνα

Η ElvalHalcor δεν είναι παραγωγός χαλκού → δεν έχει mining exposure όπως FCX ή SCCO.

Η κερδοφορία της επηρεάζεται πολύ περισσότερο από:

όγκους πωλήσεων,

premium επεξεργασίας,

ενεργειακό κόστος,

επενδύσεις σε capacity (π.χ. hot mill).

🛣️ ΣΔΙΤ-Ντέρμπι στη Βόρεια Ελλάδα: Aktor–Mytilineos, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΑΒΑΞ στη γραμμή εκκίνησης

🚧 Τελευταία στροφή για δύο μεγάλα οδικά ΣΔΙΤ που αλλάζουν τον χάρτη μετακινήσεων σε Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία, με τρεις κορυφαίους ομίλους –την κοινοπραξία Aktor–Mytilineos, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την ΑΒΑΞ– να καταθέτουν προσφορές σε έναν διαγωνισμό άνω των 1,3 δισ. ευρώ.

Το υπουργείο Υποδομών ενεργοποίησε ήδη τις επιτροπές αξιολόγησης, δρομολογώντας αποσφράγιση, τεχνικοοικονομικό έλεγχο και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.



🟦 Το πρώτο έργο αφορά τον Κάθετο Άξονα Δράμα–Αμφίπολη, κρίσιμη σύνδεση με την Εγνατία και τα λιμάνια της περιοχής.

🟦 Το δεύτερο, την αναβάθμιση της ΕΟ2 Μαυροβούνι–Έδεσσα, με παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας για αποσυμφόρηση και θεαματική μείωση χρόνων διαδρομής.



🏗️ Με το μοντέλο ΣΔΙΤ, τα έργα στοχεύουν σε άμεση αναβάθμιση ασφάλειας, ενίσχυση παραγωγικών ζωνών και μείωση κόστους logistics, ενώ δημιουργούν ισχυρή τοπική απασχόληση και ζήτηση σε υπεργολαβίες. Η Βόρεια Ελλάδα αποκτά επιτέλους τις συνδέσεις που διεκδικούσε χρόνια.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η επιτάχυνση των οδικών ΣΔΙΤ ενισχύει τον κύκλο εργασιών και το backlog των μεγάλων ομίλων· ο αναγνώστης παρακολουθεί στενά ποιος θα επικρατήσει.

📌 Η στρατηγική θέση της Βόρειας Ελλάδας μπορεί να αυξάνει την αξία των logistics και των μεταφορικών υποδομών για τα επόμενα χρόνια.

📌 Η επενδυτική εικόνα των κατασκευαστικών ομίλων επηρεάζεται από τα ΣΔΙΤ, αλλά και από την ικανότητά τους να χρηματοδοτούν αποδοτικά μεγάλα έργα.

🟦 Greek Investment Conference 2025: Τα μηνύματα από τράπεζες & ενέργεια

🟩 Στο 4ο Greek Investment Conference του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το ενδιαφέρον των διεθνών funds επικεντρώθηκε σε Alpha Bank, Πειραιώς, Εθνική, Eurobank, Τράπεζα Κύπρου, Metlen και Jumbo. Οι συναντήσεις εταιρειών–επενδυτών αυξήθηκαν 23%, ξεπερνώντας τις 271 και δημιουργώντας πάνω από 600 σημεία επαφής, σύμφωνα με την Alpha Finance.

🟦 Οι CEO των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανέδειξαν τη σταθεροποίηση των μεγεθών, τη θετική μακροοικονομική εικόνα και τη θεραπεία των ανισορροπιών της προηγούμενης δεκαετίας. Η πιστωτική επέκταση παραμένει δυναμική – κυρίως σε επιχειρήσεις – ενώ τα NIM αναμένεται να παραμείνουν σταθερά. Παράλληλα, ενισχύονται τα έσοδα από προμήθειες μέσω bancassurance και asset management, με ταυτόχρονη επένδυση σε τεχνολογία για μείωση κόστους.

🟩 Στον ενεργειακό κλάδο, Metlen και λοιποί παίκτες υπογράμμισαν πως οι επενδύσεις σε ΑΠΕ τρέχουν πιο γρήγορα από τις υποδομές μεταφοράς, με το ρυθμιστικό πλαίσιο να μην επιτρέπει άμεσες αναβαθμίσεις. Καταγράφηκε ανάγκη για πιο ρεαλιστική ευρωπαϊκή στρατηγική μετάβασης, που ζυγίζει το κόστος και την ανταγωνιστικότητα.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Η αυξημένη συμμετοχή των funds ενισχύει την εμπιστοσύνη στις ελληνικές τράπεζες, κάτι που αντανακλάται σταθερά στις αποτιμήσεις.

📌 Η τεχνολογική επένδυση των τραπεζών δημιουργεί μακροπρόθεσμη βελτίωση αποδοτικότητας για τους μετόχους.

📌 Στον ενεργειακό τομέα, οι υποδομές αποτελούν κρίσιμο bottleneck που χρειάζεται παρακολούθηση πριν τις νέες επενδύσεις.

📌 Η ισχυρή πιστωτική επέκταση προς επιχειρήσεις υποδηλώνει θετική ώθηση για την οικονομία και τις σχετικές μετοχές.

🟦 Bank of America: Το 2026 Έτος αυξημένων κινδύνων

🟩 Οι αναλυτές της Bank of America προειδοποιούν ότι το 2026 θα κινηθεί σε κλίμα υψηλότερων μακροοικονομικών κινδύνων, υποχώρησης της παγκόσμιας δυναμικής και διεύρυνσης των risk premia. Σε ένα περιβάλλον όπου η υπεραισιοδοξία του 2025 δείχνει να φτάνει στα όριά της, η σύσταση είναι ξεκάθαρη: ενίσχυση των αμυντικών κλάδων και περιορισμός της έκθεσης σε κυκλικούς και χρηματοοικονομικούς τομείς.

🔵 Οι φαρμακευτικές, τα βασικά καταναλωτικά αγαθά, οι τηλεπικοινωνίες και το λογισμικό εμφανίζουν βελτιωμένη επενδυτική εικόνα — ιδιαίτερα μετά το ισχυρό sell-off του software λόγω ανησυχιών για το μέλλον της AI. Η BofA εκτιμά ότι η επιβράδυνση των PMIs, η πιθανή «κοιλιά» στο AI investment cycle και οι κίνδυνοι για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε ευρύτερα risk premia, ευνοώντας τα defensives.

🟧 Αντίθετα, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές, παρότι είχαν εντυπωσιακή χρονιά το 2025, μπαίνουν σε φάση κόπωσης: χαμηλότερα ομόλογα, ευρύτερα spreads και ασθενέστερα PMIs περιορίζουν το upside. Παρόμοιες πιέσεις αναμένονται στους κυκλικούς κλάδους, λόγω υπερβολικών αποτιμήσεων και κινδύνου «AI air pocket».

🟥 Στην ενέργεια, η σύσταση υποβαθμίζεται, με τη BofA να βλέπει πετρέλαιο στα 60 δολ./βαρέλι και υπερπροσφορά από τον OPEC+. Το βασικό σενάριο προβλέπει πτώση 8% για τον Stoxx 600 έως το β΄ τρίμηνο του 2026, πριν από σταδιακή ανάκαμψη.

➡️ Συμβουλές Black Box:

📌 Ενίσχυση έκθεσης σε αμυντικούς κλάδους που εμφανίζουν ανθεκτικότητα σε περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας.

📌 Προσοχή στις αποτιμήσεις κυκλικών κλάδων, καθώς οι μακροκίνδυνοι μπορεί να περιορίσουν τα περιθώρια ανόδου.

📌 Παρακολούθηση της αγοράς εργασίας των ΗΠΑ ως βασικού πρόδρομου δείκτη.

[email protected]

*Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δε θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.