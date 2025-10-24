Θα με τρελάνει αυτό το εμβόλιο

Προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι αλήθεια για το εμβόλιο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, αλλά αδυνατώ. Σε κάθε τηλεοπτική μου εκπομπή βγάζω επιστήμονες, κτηνοτρόφους, κυβερνητικούς υπεύθυνους, όμως σε συμπέρασμα δεν μπορώ να καταλήξω. Στο μεταξύ, μισό εκατομμύριο ζώα έχουν θανατωθεί, η κτηνοτροφία μας πνέει τα λοίσθια, μια ανθούσα βιομηχανία γαλακτοκομικών χάνει την πρώτη ύλη της και εμείς σε λίγο θα πληρώνουμε το γάλα, το κρέας και την φέτα σαν να παράγονται στο χρυσοχοείο του Καίσαρη.

Κτηνίατρος δεν είμαι, άκουσα λοιπόν και πίστεψα αυτά που λένε οι καθηγητές των κτηνιατρικών σχολών της χώρας. Αυτοί ξέρουν κατά τεκμήριο και ευθύς εξ αρχής είπαν ότι εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων δεν υπάρχει. Το ίδιο είπε και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, πράγμα που θεώρησα σωστό αφού το λένε οι επιστήμονες. Οπότε άρχισε η λεγόμενη εκρίζωση της νόσου, που σημαίνει σφαγή και υγειονομική ταφή όσων ζώων αρρωσταίνουν και όσων έχουν έρθει σε επαφή μ’ αυτά.

Μετά, ορισμένοι κτηνοτρόφοι άρχισαν να μιλούν για κάτι τριτοκοσμικά εμβόλια, τούρκικα, ιορδανικά και μαροκινά, ζητώντας να εμβολιαστούν τα κοπάδια τους μ’ αυτά. Το υπουργείο απάντησε ότι αυτά πράγματι υπάρχουν, αλλά είναι παλιά, δεν είναι εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν έχουν δοκιμαστεί στις δικές μας συνθήκες και ότι εν τέλει είναι επικίνδυνα.

Γιατί είναι επικίνδυνα, πάντα κατά το υπουργείο και τους κτηνιάτρους μας; Διότι δεν θωρακίζουν τα ζώα (απόδοση κάτω από 50%), μπερδεύουν τους ελέγχους διότι είναι αδύνατο να ξεχωρίσει η εξέταση αν ο ιός που έχει το πρόβατο είναι απ’ το εμβόλιο ή από την αρρώστια και διότι τα ίδια τα εμβόλια μπορούν να γίνουν φορείς μετάδοσης της νόσου. Και κάτι ακόμα πολύ σοβαρό. Η βιομηχανία γαλακτοκομικών και κυρίως της φέτας (τζίρος 1 δισ. τον χρόνο) θα χάσουν τις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς η ΕΕ απαγορεύει την κατανάλωση γαλακτοκομικών που προέρχονται από ζώα εμβολιασμένα με μη εγκεκριμένα εμβόλια.

Παρά ταύτα, οι μισοί κτηνοτρόφοι συνεχίζουν να ζητούν εμβολιασμό. Συναισθηματικά κατανοητό θα πει κάποιος, ο κτηνοτρόφος προτιμά να μην πουλήσει έναν ή δύο χρόνια, παρά να δει τα κοπάδι το σφαγμένο. Πόσο μάλλον όταν οι υποστηρικτές του εμβολιασμού λένε ότι μπορούν να πουλούν κρέας, γάλα και τυρί στο εσωτερικό, αφού η νόσος δεν κολλάει στον άνθρωπο. Οι καταναλωτές πάλι, μάλλον θα χουν άλλη άποψη.

Το υπουργείο όμως είναι ανένδοτο. Όχι μόνο λέει ότι δεν υπάρχουν εμβόλια σε επαρκή αριθμό, αλλά συνεχίζει να θεωρεί τον εμβολιασμό ατελέσφορο, λανθασμένο και επικίνδυνο, ενώ κυνηγά κι εκείνους που φέρνουν λαθραία εμβόλια από την Τουρκία και τα πασάρουν σε βοσκούς που στα μουλωχτά τα κάνουν στα ζώα τους.

Επ’ αυτού άρχισαν να ακούγονται και διάφορες ανοησίες από συνδικαλιστές, ότι η κυβέρνηση προτιμά να σφάξει όλα τα ζώα της χώρας παρά να τα εμβολιάσει, για λόγους που φλερτάρουν με τον παραλογισμό. Είτε για να μην αναζωπυρωθεί το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, είτε διότι προτιμά να φέρνει στην αγορά εισαγόμενα και να εισπράττει τον ΦΠΑ τους. Ασυναρτησίες.

Και ενώ συμβαίνουν αυτά, με τους κτηνοτρόφους σε αναβρασμό και απόγνωση μαζί, βγαίνει ξαφνικά ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας και λέει ότι πήγε στις Βρυξέλλες όπου οι Κοινοτικοί τον βεβαίωσαν ότι υπάρχουν μισό εκατομμύριο εγκεκριμένα από την ΕΕ εμβόλια, που αν τα ζητήσει η Ελλάδα θα τα δώσουν αμέσως. Πλην η Ελλάδα δεν έκανε ποτέ τέτοιο αίτημα.

«Δεν υπάρχει εμβόλιο», επιμένει το υπουργείο κραδαίνοντας κτηνιατρικές γνωματεύσεις, «αυτά που υπάρχουν στην τράπεζα εμβολίων στις Βρυξέλλες είναι παραλλαγή του Ιορδανικού, που δεν κάνουν για μας». Ο κ. Κουρέτας από την άλλη, δίχως ο ίδιος να είναι κτηνίατρος, δείχνει κάτι επιστολές που βεβαιώνουν το αντίθετο. Άντε βγάλε άκρη. Στο μεταξύ παραμένει το ερώτημα: αν υπάρχει ευρωπαϊκό εμβόλιο, γιατί να μην τρέξει η κυβέρνηση να το πάρει; Χαζοί είναι εκεί στο υπουργείο; Δεν νομίζω, καίγονται να δουν το πρόβλημα να κοπάζει.

Για να είμαι εντάξει με την έρευνα μου, συνομίλσα και μ’ έναν βιομήχανο κτηνιατρικών φαρμάκων. «Υπάρχει εμβόλιο για την ευλογιά, σε ελληνικές ή ευρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες;» τον ρωτώ. «Αν ξέραμε το συγκεκριμένο στέλεχος που σαρώνει στην χώρα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε» μου απαντά, «αλλά κανένας στο υπουργείο δεν έχει φροντίσει να το ερευνήσει ως τώρα. Άρα δεν ξέρουμε τον ακριβή τύπο της αρρώστιας. Πώς θα φτιάξουμε εμβόλιο;». Άλλη διάσταση αυτή, άλλο μπέρδεμα.

Για να ξανα είμαι εντάξει, επικοινωνώ και με δυο καθηγητές κτηνιατρικής και τους εκθέτω όλα τα παραπάνω. «Ούτε κατά διάνοια δεν υπάρχει εμβόλιο, εγκεκριμένο μάλιστα από την ΕΕ» μου απαντούν δίχως δισταγμό. «Δεν ξέρουμε τι λέει ο Κουρέτας ή κάποιος βιομήχανος, εμείς σας λέμε την επιστημονική πραγματικότητα. Στην Ευρώπη είμαστε κάθε βδομάδα».

Και ενώ γίνονταν όλα τούτα, βγαίνει χθες ο υπουργός και ανακοινώνει «επιτροπή σοφών» για την ευλογιά. Έναν χρόνο μετά. Για να πει τι, η επιτροπή σοφών; Άλλα απ’ αυτά που μας λέγανε ως σήμερα οι σοφοί από μόνοι τους; Ιδέα δεν έχω, γεγονότα και απόψεις καταθέτω. Τελικά, ευτυχώς που δεν έχω κοπάδι. Αυτοί που έχουν, μάλλον την πάτησαν…