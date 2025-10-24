Μια φλοτίλα για την Οδησσό

Μην περιμένετε από τους επαγγελματίες - ακτιβιστές να πλεύσουν προς Οδησσό και να πορευθούν προς το Χάρκοβο. Μήπως έτρεξαν με τον στόλο τους στην πολιορκημένη, ηρωική Μαριούπολη; Πιθανόν να μην ξέρουν κατά πού πέφτει. Εξάλλου όλοι τυχαίνει να είναι και αριστεροί, δηλαδή πάντα με τον Άνθρωπο. Δίνουν συναυλίες και κάνουν καθημερινές πορείες για τη Γάζα και εναντίον του Ισραήλ, ενώ δεν έχουν ακούσει τίποτα για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Και σίγουρα δεν θα άκουσαν πως προχθές οι Ρώσοι χτύπησαν ένα νηπιαγωγείο στο Χάρκοβο με 48 παιδάκια, τα οποία ευτυχώς βγήκαν σώα από την επιδρομή.

Να σημειώσω πως οι Ουκρανοί μάχονται τον Ρώσο εισβολέα αμυνόμενοι του πατρίου εδάφους τους στην πρώτη γραμμή του μετώπου, με τις στολές τους και τα διακριτικά τους. Δεν κρύβονται, όπως οι τρομοκράτες της Χαμάς, πίσω από τους αμάχους φορώντας ρούχα πολιτικά και ούτε έχουν εγκαταστήσει τα αρχηγεία τους κάτω από νοσοκομεία ή σχολεία. Και δεν βομβαρδίζουν γυναικόπαιδα, αλλά στόχους στρατιωτικούς και ενεργειακούς.

Όπου νάναι συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα της εισβολής για μια επιχείρηση που επρόκειτο να τελειώσει μέσα σε λίγες μέρες και δεν έχει γίνει ούτε μια πορεία από τους πονόψυχους αλληλέγγυους προς τη ρωσική πρεσβεία. Αλλά, γιατί να κάνουν αυτοί πορεία, αφού είναι με τον εισβολέα! Πάλι καλά που δεν κάνουν πορεία διαμαρτυρίας προς την πρεσβεία της Ουκρανίας επειδή μάχονται επί τέσσερα χρόνια και δεν έχουν παραδοθεί. Αυτοί είναι ικανοί να οργανώσουν μια φλοτίλα προς την Κριμαία για να βοηθήσουν τους Ρώσους. Άλλωστε εκεί υπάρχει μπόλικο χρήμα.

Φυσικά, όλα όσα διαπράττουν οι Ρώσοι εισβολείς, οι ακτιβιστές, οι αλληλέγγυοι και το μεγαλύτερο μέρος της Αριστεράς - υπάρχουν πάντα οι φωτεινές εξαιρέσεις - κάνουν πως δεν τα βλέπουν. Είναι αφελές να πιστεύουμε πως πρόκειται περί υποκρισίας. Η υποκρισία είναι ηθική έννοια.

Εδώ μιλούμε για ψυχρή πολιτική υποστήριξη, καθώς όλους αυτούς τους ενώνει και σε αυτό το μέτωπο, όπως και σε αυτό της Γάζας, το μίσος τους προς τη Δύση. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ηγέτες τάχθηκαν στο πλευρό της Ουκρανίας, η ευρωπαϊκή ισλαμοαριστερά επινόησε το ναζιστικό παρελθόν της Ουκρανίας και πήρε το μέρος της Ρωσίας φωνακτά είτε σιωπώντας. Διότι όταν δεν καταδικάζεις τον θύτη και σιωπάς, ουσιαστικά τον υποστηρίζεις. Επιδοκιμάζεις τα όσα διαπράττει. Όλοι αυτοί οι ισλαμοαριστεροί την ίδια στιγμή αγνοούσαν ή έκαναν ότι αγνοούσαν την ιστορικά τεκμηριωμένη στήριξη του ηγέτη των Αράβων της Παλαιστίνης προς τον Χίτλερ.

Το θέμα αυτού του άρθρου δεν είναι ούτε οι Ουκρανοί ούτε οι Ρώσοι. Είναι όλοι αυτοί που με τις παλαιστινιακές σημαίες ξεσήκωναν τον κόσμο σε όλη την Ευρώπη τη στιγμή που δίπλα, στη γειτονιά μας, ο Ρώσος εισβολέας βομβάρδιζε κατοικημένες περιοχές για να προκαλέσει νεκρούς αμάχους. Και τώρα που οι τρομοκράτες της Χαμάς δολοφονούν Παλαιστίνιους έχουν κρυφτεί στις σπηλιές τους. Αυτή την ύλη δεν τους τη δίδαξαν.