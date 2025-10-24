Κοντά σε υψηλό 1,5 έτους η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη - «Βαρίδι» στην οικονομία η Γαλλία

Σε υψηλό 17 μηνών έφτασε για τον Οκτώβριο η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη, όπως ανακοινώθηκε την Παρασκευή και με βάση τα προκαταρκτικά στοιχεία του δείκτη υπευθύνων προμηθειών (PMI) που καταρτίζει η S&P Global μαζί με την Εμπορική Τράπεζα του Αμβούργου (HCOB).

Ο σύνθετος PMI για την Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 52,2 μονάδες έναντι 51,2 μονάδων τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 51,1 μονάδες.

Πρόκειται για τον δέκατο συνεχόμενο μήνα όπου ο δείκτης κινείται πάνω από τα επίπεδα των 50 μονάδων, που διαχωρίζουν τη συρρίκνωση από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων.

Ο PMI μεταποίησης στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 50 μονάδες έναντι 49,8 μονάδων τον Σεπτέμβριο.

Ο PMI των υπηρεσιών στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις 52,6 μονάδες από 51,3 μονάδες τον Σεπτέμβριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μέτρηση στις 51,2 μονάδες (υψηλό 14 μηνών).

Η απασχόληση επέστρεψε σε ρυθμούς ανάπτυξης τον Οκτώβριο μετά τη μικρή μείωση του Σεπτεμβρίου, με τον τομέα των υπηρεσιών να δημιουργεί θέσεις εργασίας με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Ιούνιο του 2024. Ωστόσο, οι μεταποιητικές επιχειρήσεις προχώρησαν σε περικοπές προσωπικού με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων μηνών, καθώς προσαρμόστηκαν στις συνθήκες μειωμένης ζήτησης.

Η αύξηση του συνολικού λειτουργικού κόστους επιβραδύνθηκε ελαφρώς, αλλά οι εταιρείες αύξησαν τις τιμές τους λίγο πιο γρήγορα.

«Βαρίδι» η Γαλλία

Ο Σάιρους ντε λα Ρούμπια, επικεφαλής οικονομολόγος της HCOB ανέφερε σχετικά με τη Γαλλία τα εξής:

«Η Γαλλία γίνεται όλο και περισσότερο βάρος για την οικονομία της Ευρωζώνης. Ενώ η οικονομική κατάσταση στη Γερμανία βελτιώθηκε σημαντικά τον Οκτώβριο, ο ρυθμός συρρίκνωσης επιταχύνθηκε για δύο συνεχόμενους μήνες στη Γαλλία. Ως αποτέλεσμα, η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη, παρόλο που επιταχύνθηκε ελαφρώς, ήταν πολύ πιο αδύναμη από ό,τι θα μπορούσε να είναι.

Η αβεβαιότητα σχετικά με το αν η τρέχουσα κυβέρνηση υπό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί μπορεί να παραμείνει στην εξουσία για πολύ περισσότερο, ενόψει των διαφωνιών σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2026 προκαλεί ανησυχία και συμβάλλει σημαντικά στην αδύναμη οικονομική κατάσταση στη Γαλλία. Ως σημαντικός αγοραστής προϊόντων και υπηρεσιών από άλλες χώρες της Ευρωζώνης, η αδυναμία της Γαλλίας συμβάλλει στην ευθραυστότητα της ανάκαμψης στην υπόλοιπη Ευρωζώνη».

Για τον πληθωρισμό και τα επιτόκια της ΕΚΤ

«Ο πληθωρισμός στον τομέα των υπηρεσιών της Ευρωζώνης παραμένει μέτριος. Ο ρυθμός πληθωρισμού των τιμών πώλησης έχει αυξηθεί ελαφρώς, αλλά παραμένει κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δίνει ιδιαίτερη προσοχή στον πληθωρισμό στον τομέα των υπηρεσιών, είναι πιθανό να θεωρήσει αυτά τα στοιχεία ως επιβεβαίωση της στάσης της να μην εφαρμόσει περαιτέρω μειώσεις των επιτοκίων», πρόσθεσε ο ντε λα Ρούμπια.

Υπενθυμίζεται πως η ΕΚΤ διατηρεί από το καλοκαίρι αμετάβλητα τα επιτόκια της, στο πλαίσιο των προσπαθειών της για να διαμορφώσει τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, για τα σταθερότητα των τιμών στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Την ερχόμενη εβδομάδα, στις 30 Οκτωβρίου, συνεδριάσει το Δ.Σ. της ευρωτράπεζας, χωρίς να αναμένεται να ανακοινώσει αλλαγές στη νομισματική της πολιτική.