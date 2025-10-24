Κεντρική Μακεδονία: Έργα άνω των 300 εκατ. περνούν σε νέα εποχή το σιδηροδρομικό δίκτυο

Σημαντικό ρόλο στην αλυσίδα των μεταφορών στην Περιφέρεια Κεντρική Μακεδονία διαδραματίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο. Η περιοχή διαθέτει το γεωγραφικό πλεονέκτημα της γειτνίασης με άλλες χώρες των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με τον κλάδο των μεταφορών να είναι κομβικός για την οικονομική της ανάπτυξη, ενώ υπάρχουν οι δυνατότητες να προσφέρει ακόμη περισσότερα σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, με την αναβάθμιση του.

Τα έργα σιδηροδρομικού δικτύου που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν τη στιγμή, συμπεριλαμβανομένων όσων βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο σχεδιασμού ξεπερνούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι με την ολοκλήρωσή τους, οι σιδηροδρομικές μεταφορές θα περάσουν σε νέα εποχή, καθώς θα αναπτυχθεί το δίκτυο, θα εκσυγχρονιστεί και θα αναβαθμιστεί, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια στις μετακινήσεις.