Νέα Τούμπα: Το μπρα ντε φερ Σαββίδη με Μυστακίδη και η επόμενη μέρα

«Take it or leave it». Μπροστά σε αυτό το… challenge θα βρεθεί σύντομα ο Ιβάν Σαββίδης ο οποίος -από το Ροστόφ - παρακολουθεί τα γεγονότα που διαδραματίζονται στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο της ασπρόμαυρης οικογένειας με φόντο τη Νέα Τούμπα.

Η ώρα των αποφάσεων αλλά, κυρίως, των αποδείξεων πλησιάζει για τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο οποίος έχει πλέον την… μπάλα στα πόδια του μετά τη τελευταία απόφαση του Ερασιτέχνη. Όμως το αποτέλεσμα του παιχνιδιού -και του άτυπου μπρα ντε φερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Ιούνιο με τον δισεκατομμυριούχο Αριστοτέλη Μυστακίδη- δεν έχει ακόμη κριθεί.