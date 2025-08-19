Εξελίξεις στο Ουκρανικό

Η «ψυχραιμία» χαρακτηρίζει τις κινήσεις των αγορών την Τρίτη μετά από τις συναντήσεις που είχε τη Δευτέρα ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες των ισχυρότερων κρατών της Ευρώπης και εν μέσω των προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία που συνεχίζει να μαίνεται στην ανατολική Ευρώπη εδώ και πάνω από 3,5 χρόνια.

Πέρα από το θετικό κλίμα που μετέφεραν όλες οι πλευρές από τις επαφές στον Λευκό Οίκο, οι επενδυτές αποτιμούν το κατά πόσο κοντά μια συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν και κυρίως το κατά πόσο και εάν αυτή θα μπορούσε να φέρει πιο κοντά το σενάριο λήξης του πολέμου.

ΧΑ και ξένοι δείκτες

Στην Αθήνα, το Χρηματιστήριο Αθηνών σημείωσε οριακή άνοδο (0,08% στις 2.094 μονάδες) έπειτα από τις ισχυρές απώλειες του 1,5% της Δευτέρας, με «εισαγωγή» πιέσεων στο ΧΑ από το εξωτερικό.

Ο Large Cap ανεβαίνε 0,1% στις 5.276 μονάδες, ο Mid Cap 0,15 στις 2.955 μονάδες και ο δείκτης των τραπεζών 0,2% στις 2.300 μονάδες.

Μικρά κέρδη εμφάνιζαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, περίξ του 0,5% για τους περισσότερους δείκτες.

Σημειώνεται πως στον απόηχο των επαφών στον Λευκό Οίκο, οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τηλεδιάσκεψη στις 14:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Πέρα από το Ουκρανικό, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο οι αναλυτές θα έχουν τα βλέμματα τους στο τραπεζικό συνέδριο του Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ για τη μεγάλη ετήσια συνάντηση των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζιτών του κόσμου.

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα μιλήσει στο συνέδριο την Παρασκευή και οι αγορές αναμένουν τα μηνύματα που θα στείλει για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και τα βήματα της τράπεζας για τα επιτόκια της τους επόμενους μήνες.

Παρόμοια «σήματα» αναμένονται και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ καθώς και τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι.

Στα futures της Wall Street, Dow Jones, Nasdaq και S&P 500 κατέγραφαν οριακές απώλειες, από 0,01% έω 0,11%.

Στην Ασία, οι εξελίξεις στο Ουκρανικό από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον δημιούργησαν επιφυλακτικό κλίμα στις μεγάλες αγορές της ηπείρου.

Ο Nikkei στην Ιαπωνία σημείωσε νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό πριν κινηθεί χαμηλότερα για να κλείσει τελικά με απώλειες 0,4%.

Bitcoin και εμπορεύματα

Στο μέτωπο των κρυπτονομισμάτων, το bitcoin ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο στα 115.128 δολάρια, εν μέσω της γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της νευρικότητας για τα επιτόκια της Fed.

Το μεγαλύτερο crypto στον κόσμο ανέβηκε σε ιστορικό υψηλό πάνω από τα 125.000 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, αλλά υποχώρησε μετά τα υψηλότερα από το αναμενόμενο στοιχεία για τους παραγωγούς και τις τιμές εισαγωγών στις ΗΠΑ, που αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό λόγω των δασμών του Τραμπ.

Ο χρυσός εμφάνισε μικρά κέρδη 0,17% στα 3.383 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το πετρέλαιο κατέγραφε πτώση άνω του 1% (τόσο το Brent όσο και το αμερικανικό αργό) καθώς υπάρχει ενίσχυση των προσδοκιών για μεγαλύτερη διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας προς τα κάτω τις τιμές.