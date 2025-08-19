Ασία: Μεικτά πρόσημα και επιφυλακτικότητα στις αγορές

Οι απώλειες στη Wall Street, η επικείμενη συνεδρίαση της Fed αλλά κι οι εξελίξεις στο Ουκρανικό από τη συνάντηση στην Ουάσινγκτον δημιούργησαν επιφυλακτικό κλίμα στα ασιατικά χρηματιστήρια.

Ο Nikkei στην Ιαπωνία σημείωσε νέο ενδοημερήσιο ιστορικό υψηλό πριν κινηθεί χαμηλότερα για να κλείσει τελικά με απώλειες 0,4%.

Ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI - εκτός Ιαπωνίας - υποχώρησε κατά 0,1%, λόγω των ήπιων απωλειών και στη Wall.

Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi υποχώρησε κατά 0,99%, ενώ ο Kosdaq μικρής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 1,44%.

Ο CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας κατέγραψε απώλειες 0,3%, αφού έκλεισε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Οκτώβριο του 2024 στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ σημείωσε άνοδο 0,19%.

Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 0,74%.

Στην Ινδία ο Nifty 50 έκλεισε με κέρδη 0,3%.

Στο μεταξύ, η επενδυτική εταιρεία SoftBank Group διέκοψε το 9ήμερο ανοδικό σερί της την Τρίτη, αφού η μετοχή της κατέγραψεπτώση έως και 5,69% μετά την ανακοίνωση επένδυσης 2 δισ.δολαρίων στην Intel.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η SoftBank θα πληρώσει 23 δολάρια ανά μετοχή για την κοινή μετοχή της Intel, η οποία έκλεισε στα 23,66 δολάρια τη Δευτέρα.