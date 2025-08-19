«Σήμα» μικρής ανόδου από την Ουκρανία για τις ευρωαγορές - Αναμένοντας τις κεντρικές τράπεζες

Μικρά κέρδη εμφανίζουν τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια για την Τρίτη, με τους επενδυτές να φαίνεται πως αποτιμούν θετικά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την ουκρανική κρίση και να βρίσκονται εν αναμονή του συνεδρίου των κεντρικών τραπεζών στο Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ.

Οι αγορές φαίνεται πως εμφανίζονται αισιόδοξες για τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, μετά από τις συναντήσεις που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα.

Οι προβολείς της προσοχής στρέφονται στο κατά πόσο, με ποιους όρους και με τι «ορίζοντα» θα μπορούσε να διεξαχθεί μια συνάντηση του Ζελένσκι με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται πως στον απόηχο των επαφών στον Λευκό Οίκο, οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχουν τηλεδιάσκεψη στις 14:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας) για το ζήτημα της Ουκρανίας.

Εξάλλου, από την Πέμπτη έως και το Σάββατο οι αναλυτές θα έχουν τα βλέμματα τους στο τραπεζικό συνέδριο του Τζάκσον Χολ των ΗΠΑ για τη μεγάλη ετήσια συνάντηση των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζιτών του κόσμου.

Ο πρόεδρος της αμερικανικής Fed, Τζερόμ Πάουελ, θα μιλήσει στο συνέδριο την Παρασκευή και οι αγορές αναμένουν τα μηνύματα που θα στείλει για την πορεία της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ και τα βήματα της τράπεζας για τα επιτόκια της τους επόμενους μήνες.

Παρόμοια «σήματα» αναμένονται και από την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ καθώς και τον διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE), Άντριου Μπέιλι.

Η εικόνα στα ταμπλό