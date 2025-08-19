Σύνοδος στην Ουάσιγκτον

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι 30 χώρες εργάζονται για ένα σύστημα εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, στο οποίο οι ΗΠΑ είναι πλέον έτοιμες να ενταχθούν.

Σε συνέντευξή του στο FOX News μετά από συνομιλίες στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αρκετούς Ευρωπαίους ηγέτες, ο Ρούτε χαρακτήρισε τις συνομιλίες «πολύ επιτυχημένες» και δήλωσε ότι οι χώρες επικεντρώνονται στις εγγυήσεις ασφαλείας που θα μπορούσαν να τεθούν σε ισχύ μετά από μια εκεχειρία ή, κατά προτίμηση, μια πλήρη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

«Τους τελευταίους μήνες, υπό την ηγεσία του Κιρ Στάρμερ, του πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας, και του Εμανουέλ Μακρόν, του προέδρου της Γαλλίας, μια ομάδα 30 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας, εργάζεται πάνω σε αυτήν την έννοια των εγγυήσεων ασφαλείας», δήλωσε ο Ρούτε.

«Οι ΗΠΑ έχουν πλέον δηλώσει ότι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό. Τι ακριβώς εννοείται με τη συμμετοχή των ΗΠΑ θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με τον Ρούτε, τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον επικεφαλής του Κρεμλίνου, Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία κατέληξε σε συμφωνία για τη διεξαγωγή συνάντησης μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι πριν από την τριμερή σύνοδο κορυφής.

«Σε συνομιλία με τον Πρόεδρο Πούτιν, κατάφερε να λάβει τη συγκατάθεση του Πούτιν για να πραγματοποιηθεί πρώτα μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι. Έτσι, τώρα θα συζητήσουν πού θα γίνει», είπε.

Όταν ρωτήθηκε αν εξετάστηκαν εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, ο Ρούτε απάντησε ότι αυτό το θέμα δεν συζητήθηκε στην Ουάσινγκτον.

Τόνισε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν αποτελεί μέρος των τρεχουσών διαπραγματεύσεων.

«Η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ από τη σύνοδο κορυφής του 2024 είναι ότι υπάρχει μια μη αναστρέψιμη πορεία προς το ΝΑΤΟ για την Ουκρανία», είπε. «Αλλά αυτό που συζητάμε εδώ δεν είναι η ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό που συζητάμε εδώ είναι οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία βάσει του Άρθρου 5».