Τι φέρνει ο νέος εργασιακός νόμος – Οι μεγάλες αλλαγές για εργαζόμενους και επιχειρήσεις

Ένα νέο πλαίσιο κανόνων αλλάζει τον χάρτη των εργασιακών σχέσεων, επιχειρώντας να συνδυάσει πιο δίκαιες συνθήκες για τους εργαζόμενους με μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις. Ο νέος εργασιακός νόμος εισάγει σειρά μεταρρυθμίσεων που αγγίζουν κάθε πτυχή της απασχόλησης - από τις υπερωρίες και την άδεια μέχρι την ψηφιακή διαχείριση προσλήψεων και τα κίνητρα για εργοδότες.

Στόχος, όπως υπογραμμίζεται απο στελέχη του υπουργείου Εργασίας, είναι ένα σύγχρονο και διαφανές εργασιακό περιβάλλον, με απλούστερες διαδικασίες, ενισχυμένα δικαιώματα και λιγότερη γραφειοκρατία.

Νέες δικλείδες προστασίας για τους εργαζόμενους

Ο νόμος θεσπίζει ρητά ότι η άρνηση υπερωριακής απασχόλησης δεν μπορεί να οδηγήσει σε βλαπτική μεταβολή ή διάκριση εις βάρος του εργαζομένου, ενώ κάθε αδικαιολόγητη μείωση αποδοχών συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι η μη αναγγελία πρόσληψης συνεπάγεται πρόστιμο για αδήλωτη εργασία, ενισχύοντας το σύστημα ελέγχου. Καταργείται η υποχρέωση συνυπογραφής από τον εργοδότη στις οικειοθελείς αποχωρήσεις, με αυτόματη ηλεκτρονική ειδοποίηση μέσω του συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Ευελιξία στην απασχόληση και στις άδειες

Οι εργαζόμενοι αποκτούν πλέον τη δυνατότητα να διαμορφώνουν το πρόγραμμα εργασίας τους με μεγαλύτερη ευελιξία, με πρόβλεψη για τετραήμερη εργασία κατόπιν συμφωνίας και ελεύθερη κατανομή της ετήσιας άδειας με βάση αίτημα του ίδιου του εργαζομένου.

Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα προαιρετικής εργασίας έως 13 ωρών ημερησίως για έναν εργοδότη – έναντι δύο που ίσχυε προηγουμένως – με προσαύξηση 40% στην αμοιβή. Η ρύθμιση έχει προαιρετικό χαρακτήρα και στόχο την κάλυψη έκτακτων ή εποχικών αναγκών.

Επέκταση της κοινωνικής προστασίας

Παράλληλα ο νέος νόμος διευρύνει το πεδίο της προστασίας μητρότητας, καλύπτοντας πλέον και τις ανάδοχες μητέρες, ενώ αυξάνει τον αριθμό των δικαιούχων επιδομάτων κυοφορίας και λοχείας.

Επιπλέον, το επίδομα γονικής άδειας χαρακτηρίζεται αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο, προσφέροντας ισχυρότερη οικονομική ασφάλεια στους γονείς εργαζομένους.

Ψηφιοποίηση και απλοποίηση για τις επιχειρήσεις

Το νέο πλαίσιο μειώνει δραστικά τη γραφειοκρατία, καταργώντας έντυπα και διαδικασίες που ήδη εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Θεσπίζονται fast-track προσλήψεις ορισμένου χρόνου για κάλυψη επειγουσών αναγκών, ενώ απλουστεύεται συνολικά η διαδικασία πρόσληψης και διαχείρισης προσωπικού, με στόχο τη μείωση του διοικητικού κόστους για τις επιχειρήσεις.

Νέα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία

Την ίδια στιγμή καθιερώνεται η υποχρεωτική παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας σε μεγάλα τεχνικά έργα, ενώ διευρύνονται οι ειδικότητες που μπορούν να αναλάβουν καθήκοντα ιατρού εργασίας, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό του συγκεκριμένου κλάδου.

Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα

Το νέο νομικο πλαίσιο προβλέπει επίσης απαλλαγή των προσαυξήσεων για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία και εργασία σε αργίες από ασφαλιστικές εισφορές.

Η ρύθμιση επεκτείνεται και σε προσαυξήσεις που απορρέουν από συλλογικές συμβάσεις ή χορηγούνται οικειοθελώς από τον εργοδότη, μειώνοντας το μη μισθολογικό κόστος και ενισχύοντας το καθαρό εισόδημα των εργαζομένων.

Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας

Στο νεο νομοθετικό πλέγμα προβλέπεται η λειτουργική και θεσμική ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας, με στόχο την εντατικοποίηση των ελέγχων και την ταχύτερη διεκπεραίωση καταγγελιών, ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς.

Στελέχη του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν στο Liberal οτι ο νέος εργασιακός νόμος συνθέτει ένα πιο δίκαιο, ευέλικτο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, που επιδιώκει να ισορροπήσει ανάμεσα στην προστασία των εργαζομένων και τη λειτουργική ευελιξία των επιχειρήσεων.

Με την εφαρμογή του, τίθενται οι βάσεις για ενίσχυση της απασχόλησης, βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων στην πράξη.