Πώς απαντά η κυβέρνηση στις αγροτικές κινητοποιήσεις

Η κλιμάκωση των αγροτικών κινητοποιήσεων, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε ένταση, επεισόδια και αποκλεισμούς δρόμους, προκαλεί εύλογα προβληματισμό στην κυβέρνηση, που «βλέπει» το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να προκαλεί – εκτός από τις σαφείς πολιτικές διαστάσεις, που λαμβάνει – άμεσες επιπτώσεις και στον αγροτικό κόσμο, δημιουργώντας ένα νέο μέτωπο. Έως σήμερα, το κυβερνητικό επιτελείο επιχειρεί να «απαντήσει» στο μπαράζ αντιδράσεων με στοιχεία, αναγνωρίζοντας τις δυσλειτουργίες, διαβεβαιώνοντας ότι στο τέλος ουδείς θα βγει ζημιωμένος και εξηγώντας το «γιατί» εντοπίζονται καθυστερήσεις και προβλήματα.

Υπενθυμίζοντας ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών, έχει μειώσει τους περισσότερους φόρους για τους αγρότες, όπως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, ο ΦΠΑ στα λιπάσματα κι έχει λάβει μέτρα όπως για τις αγρότισσες μητέρες και το αγροτικό ρεύμα, επαναλαμβάνει τη δέσμευση ότι η συνολική στήριξη που θα λάβουν φέτος οι αγρότες θα είναι υψηλότερη σε σχέση με πέρυσι, αλλά και ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις Βρυξέλλες, με μια κομβική υποσημείωση, ότι η δέσμευση αφορά στους ειλικρινείς παραγωγούς, όπως λένε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, η διακοπή της κυκλοφορίας στις εθνικές οδούς, αναδεικνύεται στην «κόκκινη γραμμή»για το Μέγαρο Μαξίμου. Ο Παύλος Μαρινάκης προανήγγειλε την επέμβαση της αστυνομίας, λέγοντας ότι η κυβέρνηση δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει να εμποδιστεί η κυκλοφορία, αλλά και ότι η αστυνομία με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει πρέπει να επιβάλει το νόμο. «Η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για οποιαδήποτε άλλη συζήτηση» ήταν το μήνυμα που εξέπεμψε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Στην «πρεμιέρα» του νέου γύρου των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε, στην κυριακάτικη ανάρτησή του, στην καταβολή της βασικής ενίσχυσης για τους αγρότες, επισημαίνοντας ότι οι φετινές πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών θα φθάσουν συνολικά στα 3,7 δισ. ευρώ, υπογραμμίζοντας ότι ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης του αγροτικού κόσμου. Ο πρωθυπουργός επιχείρησε να εξηγήσει γιατί είναι μειωμένη φέτος η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης σε σχέση με πέρυσι, τονίζοντας ότι υποβλήθηκαν λιγότερες δηλώσεις και διαπιστώθηκαν ελλείψεις σε στοιχεία που υποβλήθηκαν από περίπου 44.000 αγρότες για τους οποίους θα γίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα επαλήθευση στοιχείων.

Σημειώνεται ότι οι αγρότες εκείνοι που βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου, είναι δυνητικοί δικαιούχοι και θα πληρωθούν κανονικά με την ολοκλήρωση των ελέγχων και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ενώ άλλοι 2.000 αγρότες δεν θα λάβουν ενίσχυση, καθώς είτε οι δηλώσεις τους ήταν απολύτως ανακριβείς είτε ελέγχονται από τη δικαιοσύνη και την Οικονομική Αστυνομία.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε ότι η χώρα δεν πρόκειται να χάσει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους που θα περισσέψουν, καθώς μετά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης, θα ακολουθήσει μια «δεύτερη κατανομή» για τους ειλικρινείς αγρότες που θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από προηγούμενες χρονιές. «Στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα ''πανωγραψίματα'' και τα εικονικά μισθωτήρια» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Το Μέγαρο Μαξίμου περιγράφει ένα νέο τοπίο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων, που θα οδηγήσει σε πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες. Επισημαίνεται ότι θεσπίζεται ένα αξιόπιστο και διαφανές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων, σύμφωνο με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, ώστε από εδώ και πέρα να μην υπάρξουν εμπλοκές σε πληρωμές ή νέα πρόστιμα προς τη χώρα, ότι το νέο αυτό σύστημα κατανέμει τις αγροτικές επιδοτήσεις με δίκαιο τρόπο, με βάση τα πραγματικά δεδομένα του κάθε γεωργού και κτηνοτρόφου και ότι διασφαλίζεται ότι δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κοινοτικά χρήματα.

Από την κυβέρνηση εξηγούν ότι φέτος η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης είναι 363 εκατομμύρια ευρώ ενώ πέρυσι ήταν 476 εκατομμύρια, σημειώνοντας ότι το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί τελικώς, θα είναι το ίδιο με πέρυσι καθώς τα 113 εκατομμύρια ευρώ που υπολείπονται, θα ανακατανεμηθούν στους αγρότες που έχουν κάνει ειλικρινείς δηλώσεις. Συνολικά φέτος οι πληρωμές για τους αγρότες θα είναι υψηλότερες σε σχέση με το 2024 και θα φτάσουν συνολικά τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Το κυβερνητικό επιτελείο δίνει την εικόνα και για τους κτηνοτρόφους, υπενθυμίζοντας τις αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη και επισημαίνοντας ότι όπου υπάρχει ζήτημα σε 5 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας, λόγω του μαθηματικού τύπου για τους βοσκοτόπους, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει, χωρίς καμία καθυστέρηση, σε μια συμπληρωματική πληρωμή, μετά την καταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης που πραγματοποιήθηκε.

Το βασικό μήνυμα, που επιχειρείται να περάσει, είναι ότι η κυβέρνηση στηρίζει τον πρωτογενή τομέα περισσότερο απ’ ότι μπορεί, υπενθυμίζοντας τις τελευταίες παρεμβάσεις και για το αγροτικό πετρέλαιο. Όπως υπογραμμίζουν από το κυβερνητικό επιτελείο, φέτος, έχουν γίνει ήδη πληρωμές 1,9 δισεκατομμυρίων και έως το τέλος του έτους το ποσό αυτό θα φτάσει τα 3,7 δισ. Αυτές τις ημέρες γίνεται μια σειρά από πληρωμές, ύψους 538 εκατ. ευρώ, όχι μόνο για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, αλλά και από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και για την ευλογιά. Και μέχρι το τέλος του έτους θα έχουν λάβει επιπλέον 1,2 δισ. Ευρώ. Μάλιστα, επισημαίνουν ότι πέρυσι, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισ. ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ.