Η Επαρχία πεθαίνει μέρος δεύτερο

Η ερήμωση της επαρχίας απασχολεί τον κόσμο. Είναι καθημερινό θέμα συζήτησης, κυρίως στις περιοχές που οι άνθρωποι το βιώνουν έντονα. Βλέπουν τα χωριά τους να μαραζώνουν, να πεθαίνουν, περιορίζοντας και τις δικές τους επιλογές. «Tα φώτα μέρα με τη μέρα σβήνουν και δεν ξανανάβουν. Ίσως 2-3 μέρες το Πάσχα», μας γράφει αναγνώστης. Αν κάτι παρατηρώ στις πολλές επιστολές που δέχτηκα για το θέμα είναι η παραίτηση των επιστολογράφων. Έχουν κουραστεί να περιμένουν ότι κάτι θα αλλάξει.

Θα ήθελα να μεταφέρω σήμερα στη στήλη αποσπάσματα από επιστολές αναγνωστών, με την ελπίδα ότι κάποιος θα ευαισθητοποιηθεί. Κάποιος θα κάνει σημαία του την αναζωογόνηση των χωριών μας. Οι Ιταλοί πουλάνε ερειπωμένα σπίτια με ένα ευρώ. Δεν ξέρω αν είναι λύση, αλλά ξέρω ότι κάτι κάνουν. Προσπαθούν. Σίγουρα υπάρχουν και καλύτεροι τρόποι. Και μάλιστα για μια χώρα σαν την Ελλάδα που η γεωργία και η κτηνοτροφία έχουν μείνει πολύ πίσω και μπορούν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης της επαρχίας.

Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός. Χρειαζόμαστε ειδικούς. Χρειάζεται να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση. Αλλιώς δεν πρόκειται να υπάρξει κάποιο σχέδιο, δεν πρόκειται οι άνθρωποι να πιστέψουν ότι οι ηγεσίες στην Αθήνα ξέρουν ακόμη και την ύπαρξή τους.

Τα στρατόπεδα

Θα ήθελα να προσθέσω την πρόταση απομάκρυνσης όλων των στρατοπέδων από την Αττική.

Τι ρόλο έχουν σήμερα η ΑΣΔΕΝ, ο Ναύσταθμος Σαλαμίνας, το ΓΕΕΘΑ και αρκετά άλλα μικρότερα στρατόπεδα να βρίσκονται στην Αττική.

Συνολικά 100.000 οικογένειες θα έπρεπε εδώ και χρόνια να βρίσκονται στην επαρχία. Τόνωση της ζωής στην ύπαιθρο που ερημώνει, μείωση των τιμών των ακινήτων στην Αθήνα.

Αντιναύαρχος (ε.α) Κ. Καραγεώργης ΠΝ

Επίτιμος Αρχηγός Στόλου

Εισαγόμενο φαινόμενο

Όχι απλά πεθαίνει η επαρχία. Τα στοιχεία είναι σχεδόν δραματικά.

Κάποιοι μιλάνε ακόμα και για φαινόμενο εισαγόμενο, όπως η ακρίβεια.

Εκείνο το περίφημο υπουργείο οικογένειας το θυμάστε; Πάλι επικοινωνία.

Σ.Π.

Φύγε να γλιτώσεις

Το υπ' αριθμόν ένα πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά φεύγουν για σπουδές από τα χωριά και δεν επιστρέφουν ακόμη και αν δεν αποφοιτήσουν (αποφοιτά μόνο το 53% των εισακτέων). Απορροφώνται στα αστικά κέντρα με αμφίβολο μέλλον.

Γαλουχούνται έτσι από τους γονείς. «Φύγε από δω να γλυτώσεις»...

Οι αγρότες από την άλλη κατακερμάτισαν τον κλήρο σε κληρονόμους που τον καθιστά ασύμφορο για εκμετάλλευση. Έχουμε εκατ. στρέμματα που ανήκουν στο κράτος και θα μπορούσαν να δοθούν σε νέους που θέλουν να επενδύσουν στην αγροτική ζωή.

Η.Θ

Μόλις 30 χιλιόμετρα από τις Σέρρες

Αν βγάλετε το όνομα Λεβίδι και το αντικαταστήσετε με τη Νέα Ζίχνη Σερρών (τόπος καταγωγής μου), είναι εντελώς, μα εντελώς παρόμοια κατάσταση. Ακμαιότατη κωμόπολη στο παρελθόν, που δεν είναι απομονωμένη σε κάποιο βουνό. Απέχει μόλις 30 χιλιόμετρα από τις Σέρρες και 130 από την Θεσσαλονίκη. Ερημώνει. Και κάπως έτσι είναι αυτήν τη στιγμή ΟΛΗ η Ελληνική Επαρχία. Στα σπίτια των άλλοτε ζωντανών κωμοπόλεων και χωριών , τα φώτα μέρα με την μέρα σβήνουν και δεν ξανανάβουν .Ίσως 2-3 μέρες το Πάσχα.

Το έχουν αντιληφθεί οι υψηλά ιστάμενοι; Υπάρχει άραγε ελπίδα; Κάτι πρέπει να γίνει το συντομότερο

Α.Δ

Σέρρες

Θανάσης Μαυρίδης

[email protected]