Δημοσκόπηση Marc

Ποσοστό άνω του 31% εμφανίζει η Νέα Δημοκρατία στην εκτίμηση ψήφου, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Marc που δημοσιεύτηκε την Κυριακή στο «Πρώτο Θέμα», με την κυβέρνηση να κερδίζει πόντους μεταξύ των ψηφοφόρων μετά από τις πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ΝΔ καταλαμβάνει το 31% στην εκτίμηση ψήφου.

Ακολουθούν:

ΠΑΣΟΚ, με 14%

Πλεύση Ελευθερίας, με 10%

Ελληνική Λύση, με 9,7%

ΚΚΕ, με 9%

ΣΥΡΙΖΑ, με 7,2%

Φωνή Λογικής, 3,6%

ΜέΡΑ25, 3%

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης λαμβάνει το 31,2% των προτιμήσεων, προηγούμενος 23,4 μονάδων από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.

Σημειώνεται ακόμα πως τόσο η αναγγελία της έναρξης γεωτρήσεων για ελληνικά κοιτάσματα όσο και η ανανέωση της προοπτικής κατασκευής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, όπως και η δημιουργία του Κάθετου Διαδρόμου για τη μεταφορά αμερικανικού LNG από τη χώρα μας ως και την Ουκρανία βρίσκουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση που ξεπερνά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες του δείγματος -ηλικιακές, κομματικές, ιδεολογικές- το 50%, σύμφωνα με την έρευνα.

Σε ερώτηση για τα ΕΛ.ΤΑ. ένας στους δύο συμφωνεί να περιοριστεί ο αριθμός των καταστημάτων, αλλά ζητούν να υπάρχει εξυπηρέτηση με άλλον τρόπο για όσους εξακολουθούν να τα χρησιμοποιούν.

Ανάλογο είναι το κλίμα και στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με σημαντικά -διακομματικά- ποσοστά ψηφοφόρων να μιλούν και για τις ευθύνες των εκάστοτε υπουργών, αλλά και για τις ευθύνες εκείνων που έπαιρναν επιδοτήσεις χωρίς να έχουν παραγωγή, είτε φυτική είτε ζωική.