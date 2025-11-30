ΠΑΣΟΚ: Από τους ναζί ως τους κουμπάρους ένας αυριανισμός δρόμος

Πάνε 40 χρόνια από εκείνον τον Μάιο του 1985, όταν η «Αυριανή» δημοσίευσε μια φωτογραφία, προκειμένου να παρουσιάσει τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ως… συνεργάτη των ναζί, με τελικό σκοπό να κερδίσει τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα, αποδεικνύεται ότι στο ΠΑΣΟΚ ο αυριανισμός ζει. Έστω και αν επαναλαμβάνεται ως φάρσα, αυτή τη φορά με στόχο τον γιο του Κυριάκο…

Το λάθος είναι ανθρώπινο, η επιμονή στο λάθος είναι διαβολική (Errare humanum est, perseverare autem diabolicum). Η φράση έχει αποδοθεί στον Ευριπίδη (Ιππόλυτος), στον Σενέκα, στον Κικέρωνα. Για την ακρίβεια, ο τελευταίος είχε πει πως «κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει ένα λάθος. Μόνο ένας ηλίθιος συνεχίζει να κάνει το ίδιο λάθος». Και ο Λίβιος έγραψε πως «κάθε ανθρώπινο λάθος αξίζει την συγχώρεση». Όχι, όμως, και ο κ. Ανδρουλάκης…

Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του επιμένουν στο λάθος. Και επανέρχονται ξανά και ξανά στην δήθεν «αποκάλυψη» ότι πριν από 21 χρόνια ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του αδελφού του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστού και ως «φραπέ». Και επομένως ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι (εκ διπλής αντανακλάσεως, δηλαδή και λόγω του πατέρα του και λόγω του αδελφού Ξυλούρη) είναι κι’ αυτός κουμπάρος!

Επειδή λένε «με τις πλάτες αυτής της κουμπαριάς», μια εικοσαετία μετά, ο Ξυλούρης είχε γίνει τόσο απαιτητικός, πετυχαίνοντας ακόμη και να αποδεσμεύσει τα ΑΦΜ της οικογένειάς του. Υποστηρίζουν δηλαδή ότι ο Ξυλούρης τηλεφωνούσε και έλεγε «εδώ κουμπάρος του γιου του κουμπάρου» και κάθονταν προσοχή τα διευθυντικά στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ (που μόνο στη Νέα Δημοκρατία δεν ανήκουν).

Η ιστορία της φωτογραφίας

Τα πράγματα θα ήταν απλά αν παραδέχονταν το λάθος τους. Επιμένουν, όμως, σ’ αυτό! Άρα δεν ήταν λάθος, αλλά σκόπιμη και συνειδητή ενέργεια που αποδεικνύει ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ακόμη τρανταχτό παράδειγμα αυριανισμού. Τότε που, παραμονές των εκλογών του 1985 η «Αυριανή» δημοσίευσε την περίφημη φωτογραφία με την οποία παρουσίαζαν τον (αντιστασιακό) Κ. Μητσοτάκη ως… συνεργάτη των ναζί! Όταν αποκαλύφθηκε η αλήθεια, οι ίδιοι οι συκοφάντες παραδέχθηκαν ότι εν γνώσει τους χρησιμοποίησαν μια πλαστογραφημένη φωτογραφία από τα αρχεία της Στάζι, αλλά ο σκοπός είχε πια επιτευχθεί, οι εκλογές είχαν χαθεί και το ΠΑΣΟΚ είχε επωφεληθεί.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα μιας αδίστακτης και μαζικής προπαγάνδας, που ξεκίνησε με την δημοσίευση της φωτογραφίας την Παρασκευή, 10 Μαΐου 1985, με οκτάστηλο τίτλο «Άνθρωπος των ναζί ο Κώστας Μητσοτάκης!»

Ούτε τότε ήταν «λάθος»!

Δέκα χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 1995, ο Γ. Κουρής είχε πει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι την φωτογραφία του την παρέδωσε προσωπικά ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ήταν, όπως έλεγαν σε όλη την προεκλογική περίοδο, ένα «φοβερό ντοκουμέντο», που «αποτελεί ντροπή για όλη την ηγεσία της Δεξιάς».

Εκείνη την ταραγμένη εποχή, ο αείμνηστος Χαρίλαος Φλωράκης κάτι είχε μυριστεί και όχι μόνο το ΚΚΕ κράτησε απόσταση από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και κατέστη δυνατή η συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, λίγο πριν από τη δολοφονία Μπακογιάννη.

Άλλωστε είχαν αρχίσει να φθάνουν και οι επιστολές πρώην λοχαγών του βρετανικού στρατού, όπως ο Τζον Στάνλεϊ, που περιέγραψε την αντιστασιακή δράση του Κώστα Μητσοτάκη, καταλήγοντας: «Ως αλλοδαπός δεν έχω ούτε επιθυμώ να έχω καμία ανάμιξη στα πολιτικά της Ελλάδος, παρ’ όλη την αγάπη μου προς τη χώρα σας. Ευρισκόμενος όμως συμπτωματικώς στην Ελλάδα, αισθάνομαι ντροπή γι’ αυτά που διάβασα στην εφημερίδα «Αυριανή» εναντίον του Κώστα Μητσοτάκη».

Το σημερινό ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κάνει το παν για να ανακαλεί στη μνήμη όλων μας (όπως λένε, για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι») τις πιο μαύρες σελίδες της κυριαρχίας του.

Η Ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα βέβαια, αλλά βλέποντας τον Ανδρουλάκη να καταθέτει στα πρακτικά της Βουλής την φωτογραφία με τον Κώστα Μητσοτάκη σε έναν γάμο στην Κρήτη πριν από 21 χρόνια, αυτόματα ήλθε στο μυαλό μου η άλλη φωτογραφία, που χρησιμοποιήθηκε πριν από 40 χρόνια!

Απλά από τους ναζί, πήγαν στους κουμπάρους!

Οι κουμπάροι του ΠΑΣΟΚ

Από την Κρήτη κατάγεται ο κ. Ανδρουλάκης, όλο και κάτι θα ξέρει για τους σύντεκνους και την… ευρεία έννοια του όρου.

Άλλωστε, από κουμπάρους, συγγενείς και λοιπούς πελάτες το ΠΑΣΟΚ άλλο τίποτε.

Οπότε ανοίγω τα παλιά κιτάπια…

Θα παραθέσω μερικά παραδείγματα, χωρίς να χρησιμοποιήσω ονόματα. Ο κ. Ανδρουλάκης και οι παλιοί Πασόκοι θα θυμηθούν. Για τους καινούργιους δεν μπορώ να εγγυηθώ – αυτοί βυζαίνουν ακόμη το γάλα της μάνας τους, εμφανιζόμενοι ως νεογέννητοι.

Η 15η Οκτωβρίου 2006, μετά τις δημοτικές εκλογές, θα μείνει στην ιστορία του κόμματος ως… «νύχτα των SMS». Τα στελέχη έλαβαν μηνύματα περί νίκης του ΠΑΣΟΚ. Αρχιτέκτονας της προπαγανδιστικής προσπάθειας, ένας υπάλληλος της υπερχρεωμένης Ολυμπιακής, μαθηματικός με ειδίκευση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που είχε χρισθεί «γκουρού» στις δημοσκοπήσεις και τους παρέσυρε να μιλήσουν για ανατροπή του σκηνικού μετά τις δημοτικές εκλογές. Ο συγκεκριμένος ήταν κουμπάρος πρωτοκλασάτου (τότε) πασοκικού στελέχους.

Είχε γράψει τότε το «Βήμα» (22 Οκτωβρίου 2006): «Αν σκεφθεί κανείς τι έπαθε το ΠΑΣΟΚ από τον κουμπάρο, χίλιες φορές οι κουμπάροι της ΝΔ. Αυτοί, τουλάχιστον, ψάχνουν για καμιά θεσούλα και για κάνα δωράκι. Όχι για το εκλογικό αποτέλεσμα!»…

Όταν ξέσπασε η υπόθεση της Ζήμενς, πρώην υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ είχε υποχρεωθεί σε παραίτηση όταν αποκαλύφθηκε ότι έμενε σε σπίτι κουμπάρου επιχειρηματία σχετιζόμενου με το αμαρτωλό έργο της ολυμπιακής ασφάλειας (C4i) χωρίς να πληρώνει νοίκι. Τον Φεβρουάριο του 2008, ο υφυπουργός πέρασε στην αντεπίθεση και σε τετρασέλιδη δήλωσή του ανέφερε: «Δεν θα ξαναγίνω αποδιοπομπαίος τράγος και η

Ιφιγένεια της παράταξης σε θέματα ηθικής», καθώς το έργο της ολυμπιακής ασφάλειας εκτελέστηκε από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ύστερα από κατ’ αρχήν απόφαση που ελήφθη στις 16 Ιουλίου 2002 και η ανάθεση του έργου έγινε με απόφαση του ΚΥΣΕΑ στις 13 Μαρτίου 2003.

Ένας άλλος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, κατά την κατάθεσή του τον Μάιο του 2010, ομολόγησε την είσπραξη 200.000 μάρκων από τη Ζήμενς υπό μορφή προεκλογικής χορηγίας. Όπως είπε, τα χρήματα αυτά κατατέθηκαν το 1998 από τη γερμανική εταιρία σε λογαριασμό που ο ίδιος είχε ζητήσει να ανοίξει ο κουμπάρος του στην Ελβετία με τον κωδικό A. Rocos. Κάτι που συνομολόγησε και ο ίδιος ο κουμπάρος.

Ήταν τότε που ο αείμνηστος Κώστας Σημίτης, σε δήλωσή του, εξέφρασε θλίψη και οργή για το γεγονός ότι τέτοιες πράξεις «εκκολάφθηκαν και στη διάρκεια της κυβερνητικής θητείας του ΠΑΣΟΚ 1996-2004».

Όταν στη θέση του πρωθυπουργού βρέθηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, πέρασαν μήνες μέχρι να τοποθετηθούν στελέχη και Γενικοί Γραμματείς, διότι κάθε τόσο αποκαλυπτόταν πως κάποιος από τους διορισθέντες ήταν κουμπάρος κάποιου κυβερνητικού στελέχους και υποχρεωνόταν σε παραίτηση. Συνολικά τρία πρόσωπα υποχρεώθηκαν σε παραίτηση, όταν αποκαλύφθηκε η κουμπαριά τους με μέλη της κυβέρνησης.

Τέλος, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, οι παλαιότεροι θα θυμούνται ποιοι αποτέλεσαν τα μέλη της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του κόμματος, τον Ιανουάριο του 2008: Συνεργάτες, σύζυγοι, γραμματείς, πυρηνάρχες, διευθυντές υπουργικών γραφείων, ένα δήμαρχος, ο αδελφός του και ο γιος του τρίτου αδελφού του, πατέρες και γιοι και πάει λέγοντας. Στις 13 Ιανουαρίου του 2008, το «Βήμα» κυκλοφόρησε με τίτλο «Σύζυγοι, κουμπάροι και υπάλληλοι»!

Όπως για άλλη μια φορά αποδεικνύεται, στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί – πολύ περισσότερο που είκοσι χρόνια μετά έχει σαπίσει…