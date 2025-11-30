«Μυρίζει μπαρούτι» στη Βενεζουέλα: Στάση αναμονής μετά από τις απειλές του Τραμπ

Με «κομμένη την ανάσα» παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας με τις ΗΠΑ, στον απόηχο του «κλεισίματος» του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας που ανακοίνωσε το Σάββατο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Σημειώνεται πως παρά τις αναφορές ορισμένων ξένων media για το ότι ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, διέφυγε στο εξωτερικό μετά από τις απειλές του Τραμπ, κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι το πρωί της Κυριακής (ώρα Ελλάδας).

Υπενθυμίζεται πως το Σάββατο ο Τραμπ ανέφερε σε ανάρτηση του στο Truth Social: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, παρακαλώ θεωρείστε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα είναι κλειστός».

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από μια χώρα είναι μερικές φορές ένα πρώτο βήμα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια μαζική συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας του είναι οι ηγέτες ενός καρτέλ ναρκωτικών που στέλνει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

To υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας καταδίκασε την οδηγία του Τραμπ το Σάββατο, χαρακτηρίζοντάς την «αποικιοκρατική απειλή» που συνιστά «υπερβολική, παράνομη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα εναντίον του λαού της Βενεζουέλας».

«Μυρίζει» μπαρούτι η περιοχή

Όπως μετέδωσε το αμερικανικό CNN, οι ΗΠΑ δεν μπορούν να κλείσουν τον εναέριο χώρο μιας άλλης χώρας. Η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κατά την πτήση πάνω από τη Βενεζουέλα και τις προέτρεψε να είναι προσεκτικές. Οι απευθείας πτήσεις επιβατικών ή εμπορευματικών αεροσκαφών των ΗΠΑ προς τη Βενεζουέλα έχουν ανασταλεί από το 2019, αλλά ορισμένες αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ πετούν πάνω από τη χώρα για πτήσεις προς τη Νότια Αμερική.

Καθώς ο Τραμπ έχει επιδιώξει να περιορίσει τις παράνομες ροές μεταναστών και ναρκωτικών από τη νοτιοαμερικανική χώρα, τις τελευταίες εβδομάδες ο πρόεδρος παραδέχτηκε ότι είχε υπογράψει σχέδια για την CIA να δραστηριοποιηθεί εντός της Βενεζουέλας.

Υπενθυμίζεται ακόμα πως ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Μαδούρο και τους συμμάχους του στην κυβέρνηση ως μέλη μιας ξένης τρομοκρατικής οργάνωσης νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, μια κίνηση που, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης, θα δώσει στις ΗΠΑ διευρυμένες στρατιωτικές επιλογές για να επιτεθούν εντός της Βενεζουέλας. Την Πέμπτη, ο Τραμπ υπαινίχθηκε ότι χερσαίες επιθέσεις εντός της χώρας θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες, εργάζεστε για να αποτρέψετε τους Βενεζουελάνους εμπόρους ναρκωτικών, οι οποίοι είναι πολλοί.

Φυσικά, δεν έρχονται πια πολλοί από τη θάλασσα», είπε ο Τραμπ σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης για την Ημέρα των Ευχαριστιών.

«Πιθανόν να έχετε παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι δεν θέλουν να κάνουν παραδόσεις από τη θάλασσα, και θα αρχίσουμε να τους σταματάμε και από ξηρά», συνέχισε ο πρόεδρος. «Η ξηρά είναι ευκολότερη, αλλά αυτό θα ξεκινήσει πολύ σύντομα».

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει περισσότερα από δώδεκα πολεμικά πλοία και 15.000 στρατιώτες στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, το USS Gerald R. Ford), στο πλαίσιο της επιχείρησης που το Πεντάγωνο έχει ονομάσει «Operation Southern Spear» (Επιχείρηση Νότιο Δόρυ). Δεκάδες έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις εναντίον σκαφών, στο πλαίσιο της εκστρατείας κατά της διακίνησης ναρκωτικών.

Σημειώνεται ακόμα πως τόσο η Wall Street Journal όσο και οι New York Times ανέφεραν πως τις προηγούμενες μέρες υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Μαδούρο με τον Τραμπ και με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Κατά τη διάρκεια προηγούμενων ανεπίσημων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, ο Μαδούρο έδειξε ανοιχτός στο να παραιτηθεί από την προεδριά, αν και αυτό δεν θα γινόταν για τουλάχιστον 18 μήνες, μετέδωσε το CNN.

Ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεώρησαν ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια λύση, το Λευκό Οίκο κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι θα υποστήριζε μόνο ένα σχέδιο που προέβλεπε την άμεση αποχώρηση του Μαδούρο.