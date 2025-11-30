Σε κλιμάκωση οδηγείται η κατάσταση στη Βενεζουέλα καθώς το πρωί του Σαββάτου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε μέσω Truth Social ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας έκλεισε, εν μέσω αυξανόμενων απειλών των ΗΠΑ για επίθεση στο κράτος της Νότιας Αμερικής, εντείνοντας. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με το CNN Brazil, αεροπλάνο που ανήκει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας ταξίδεψε στα σύνορα με τη Βραζιλία, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται εάν στο αεροπλάνο επέβαινε ο πρόεδρος Μαδούρο ή στελέχη της κυβέρνησης.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το πρωί του Σαββάτου ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του.

Σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ο Τραμπ έγραψε: «Προς όλες τις Αεροπορικές Εταιρίες, τους Πιλότους, τους Λαθρεμπόρους Ναρκωτικών, και τους Διακινητές Ανθρώπων, «παρακαλώ θεωρείστε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα είναι κλειστός».

Το υπουργείο Επικοινωνιών της Βενεζουέλας, το οποίο χειρίζεται όλα τα ερωτήματα Τύπου για την κυβέρνηση, δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό της ανάρτησης του Τραμπ.

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου πάνω από μια χώρα είναι μερικές φορές ένα πρώτο βήμα πριν από τις αεροπορικές επιδρομές. Η κίνηση αυτή έρχεται μετά από μια μαζική συσσώρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο και οι κορυφαίοι αξιωματούχοι ασφαλείας του είναι οι ηγέτες ενός καρτέλ ναρκωτικών που στέλνει ναρκωτικά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση χαρακτήρισε το λεγόμενο Cartel de los Soles ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση τη Δευτέρα, δίνοντας ενδεχομένως στο Πεντάγωνο μια νομική δικαιολογία για να εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον στόχων της κυβέρνησης της Βενεζουέλας. Αλλά η ομάδα δεν είναι ούτε επίσημη οργάνωση ούτε καρτέλ.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ ήδη «σχεδόν συνεχώς» πραγματοποιούν περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο κοντά στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της αυξημένης παρουσίας και των επιχειρήσεων κατά των ναρκωτικών, δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο αξιωματούχος παρέπεμψε στον Λευκό Οίκο τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το εάν αυτές οι τακτικές αλλάζουν ώστε να περιλαμβάνουν υπερπτήσεις του εναέριου χώρου της Βενεζουέλας.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε ερώτημα γιατί ο Ντ. Τραμπ προειδοποιούσε τα αεροπλάνα να μην πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα ή για την τρέχουσα στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει τη νομική εξουσία να κλείσει τον εναέριο χώρο πάνω από μια άλλη χώρα, ακόμη και όταν φαινόταν να απειλεί με επίθεση ή να επιδιώκει να ωθήσει τους ηγέτες της Βενεζουέλας να πιστεύουν ότι σκέφτεται μια τέτοια.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι ηγείται μιας οργάνωσης ναρκωτικών και δήλωσε ότι δεν θα αποκλείσει την αποστολή στρατευμάτων στη χώρα.

Ο αμερικανικός στρατός έχει συγκεντρώσει δυνάμεις στην Καραϊβική από τον Αύγουστο και έχει σκοτώσει δεκάδες ανθρώπους με επιθέσεις σε σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι εμπλέκονται σε επιχειρήσεις λαθρεμπορίου ναρκωτικών από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Εν τω μεταξύ, ο Ν. Μαδούρο έχει διατάξει κινητοποίηση στρατευμάτων εντός του νοτιοαμερικανικού έθνους.

Κάτι περισσότερο από μια εβδομάδα πριν, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας εξέδωσε προειδοποίηση προς τους πιλότους «να είναι προσεκτικοί» όταν πετούν πάνω από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας «λόγω της επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και της αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας» εντός ή γύρω από τη χώρα.

Οι Βενεζουελάνοι, παγιδευμένοι μεταξύ της απειλής μιας επίθεσης των ΗΠΑ και μιας κυβέρνησης την οποία δεν εμπιστεύονται να παρέχει ακριβείς πληροφορίες, έχουν μείνει αντιμέτωποι με αβεβαιότητα.

Οι αμερικανικές επιδρομές εναντίον φερόμενων πλοίων μεταφοράς ναρκωτικών στην Καραϊβική βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες, μαζί με μια στρατιωτική ενίσχυση των ΗΠΑ στην περιοχή, και ο Τραμπ έχει εγκρίνει μυστικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα.

Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων αυτή την εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα» χερσαίες επιχειρήσεις για να σταματήσουν ύποπτους για εμπόρους ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «πιθανόν επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετάνε πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που είχαν αναστείλει τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της αμερικανικής ομοσπονδιακής υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας.

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

CNN Brazil: Αεροπλάνο που ανήκει στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας ταξίδεψε στα σύνορα με τη Βραζιλία

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα ADSB Exchange, η οποία παρακολουθεί τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων, το αεροσκάφος αναχώρησε από το Καράκας και πέταξε στα σύνορα με την πολιτεία Ροράιμα της Βραζιλίας πριν επιστρέψει στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Avião que já foi usado por Maduro viaja para fronteira com o Brasil https://t.co/2UII9aGwj5 — CNN Brasil (@CNNBrasil) November 29, 2025

Το αεροσκάφος στο οποίο αναφέρεται η εν λόγω ιστοσελίδα είναι ένα Airbus A-319, με αριθμό YV2984, που εκμεταλλεύεται η Conviasa, μια κρατική αεροπορική εταιρεία της Βενεζουέλας. Το αεροπλάνο περιγράφεται από τον ιστότοπο ως «κυβερνητικό αεροσκάφος VIP» και έχει χρησιμοποιηθεί από τον Νικολάς Μαδούρο σε επίσημα ταξίδια.

Ωστόσο, καμία άλλη ένδειξη δεν υπάρχει που θα μπορούσε να υποδηλώνει ότι στο αεροσκάφος αυτό επέβαινε ο Μαδούρο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Santa Elena de Uairén, περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βραζιλία, κάτι που ισοδυναμεί με λίγο περισσότερο από τρεις ώρες οδήγησης. Η διαδρομή που παρακολούθησε στη συνέχεια το ADSB Exchange δείχνει ότι το αεροσκάφος επέστρεψε κοντά στο Καράκας.

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση του βραζιλιάνικου στρατού στα σύνορα δεν έχει πληροφορίες σχετικά με πιθανή διαφυγή του Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα καταγγέλλει την «αποικιοκρατική απειλή»

Από την πλευρά της, για «αποικιοκρατική απειλή» κάνει λόγο η Βενεζουέλα καταδικάζοντας το μήνυμα του το μήνυμα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με το οποίο ο εναέριος χώρος της θα πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός».

«Η Βενεζουέλα καταγγέλλει και καταδικάζει την αποικιοκρατική απειλή που υποτίθεται ότι επηρεάζει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, αποτελώντας έτσι μια νέα εξωφρενική, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση εναντίον του λαού της Βενεζουέλας», αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ διατυπώνεται καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν την πίεση στη Βενεζουέλα με μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεών τους στην Καραϊβική, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο. Επικαλούνται μάλιστα και χερσαία πλήγματα στο έδαφος της Βενεζουέλας, στο πλαίσιο της καταπολέμησης των καρτέλ των ναρκωτικών.

«Η Βενεζουέλα απορρίπτει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο το μήνυμα που μεταδόθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον πρόεδρο Τραμπ, στο οποίο ισχυρίζεται ότι «εφαρμόζει με εξωεδαφικό τρόπο την παράνομη δικαιοδοσία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βενεζουέλα» συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τονίζει, μάλιστα, ότι ο Τραμπ «προσπαθεί με παράδοξο τρόπο να δώσει εντολές και να απειλήσει την κυριαρχία του εθνικού εναέριου χώρου, την εδαφική ακεραιότητα, την ασφάλεια της αεροπορίας και την πλήρη κυριαρχία του κράτους της Βενεζουέλας».

«Αυτό το είδος δηλώσεων συνιστά εχθρική, μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασύμβατη με τις πλέον βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου και εντάσσεται σε μια συνεχή πολιτική επιθετικότητας κατά της χώρας μας», προσθέτει το υπουργείο.

Φόβοι ότι αναστέλονται οι πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες

Επιπλέον, το Καράκας εκτιμά ότι με αυτήν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσινγκτον «αναστέλλει μονομερώς τις πτήσεις που μεταφέρουν Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίες πραγματοποιούνται τακτικά και κάθε εβδομάδα στο πλαίσιο του επαναπατρισμού Βενεζουελάνων» παράτυπων μεταναστών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν πραγματοποιηθεί για τον επαναπατρισμό 13.956 ανθρώπων», υπενθυμίζεται στην ανακοίνωση. Οι πτήσεις αυτές συνεχίζονταν παρά την κρίση μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συγκεκριμένα τη Βενεζουέλα ότι διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά.

Το Καράκας διαψεύδει και επιμένει στο γεγονός ότι ο πραγματικός στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος και ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων της χώρας.

Σήμερα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία, που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα Καράκας, λειτουργούσε κανονικά, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που είδε αρκετές προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών.