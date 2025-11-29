Γεωργία: Σύλληψη ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης για απόπειρα εμπρησμού

Οι αρχές της Γεωργίας συνέλαβαν το Σάββατο έναν ηγέτη ενός κόμματος της αντιπολίτευσης με την υποψία της απόπειρας εμπρησμού του κτιρίου της δικαστικής γραμματείας στην πρωτεύουσα Τιφλίδα

Το υπουργείο Εσωτερικών δήλωσε ότι ο Αλεξάντερ Ελισασβίλι εισέβαλε στο κτίριο τα ξημερώματα σπάζοντας ένα παράθυρο με ένα σφυρί, και στη συνέχεια έριξε βενζίνη και προσπάθησε να βάλει φωτιά στο κτίριο.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στη σελίδα του στο Facebook, το υπουργείο ανέφερε ότι ο Ελισασβίλι, πρώην βουλευτής της αντιπολίτευσης, έφερε όπλο και τραυμάτισε έναν δικαστικό επιμελητή κατά τη σύλληψή του. Δημοσίευσε βίντεο που δείχνει ένα πιστόλι στο έδαφος και ένα σπασμένο παράθυρο.

Ο 47χρονος Ελισασβίλι είναι ιδρυτής του κόμματος «Πολίτες», το οποίο αποτελεί μέρος της συμμαχίας «Lelo-Strong Georgia», μιας από τις τρεις κύριες αντιπολιτευτικές ομάδες της Γεωργίας.

Αυτές οι ομάδες αντιμετωπίζουν απαγόρευση από το κυβερνών κόμμα Georgian Dream, το οποίο έχει δηλώσει ότι θα υποβάλει σύντομα αγωγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να απαγορεύσει τις δραστηριότητές τους.

Ένας εκπρόσωπος του Lelo δήλωσε ότι το κόμμα δεν είχε καμία επαφή με τον Ελισασβίλι και δεν έκανε περαιτέρω σχόλια.

Η Γεωργία, που κάποτε ήταν από τις πιο δημοκρατικές και φιλοδυτικές χώρες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει γίνει όλο και πιο αυταρχική από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με κριτικούς της κυβέρνησης.

Την Παρασκευή, διαδηλωτές στους δρόμους της Τιφλίδας συμπλήρωσαν 365 ημέρες συνεχών διαδηλώσεων κατά του Georgian Dream, το οποίο έχει φυλακίσει σχεδόν όλους τους πολιτικούς της αντιπολίτευσης και πραγματοποιεί νυχτερινές συλλήψεις διαδηλωτών έξω από το κοινοβούλιο από τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει τις ενταξιακές συνομιλίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια απότομη ανατροπή ενός μακροχρόνιου εθνικού στόχου.

Οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία η Γεωργία επιθυμεί να ενταχθεί, έχουν τεθεί υπό αυξανόμενη πίεση λόγω ανησυχιών για δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη χώρα του Νότιου Καυκάσου, με τις Βρυξέλλες να δηλώνουν ότι η Τιφλίδα δεν βρίσκεται πλέον σε τροχιά να γίνει μέλος.

Ο Ελισασβίλι, ο οποίος ήταν βουλευτής μέχρι πέρυσι, συμμετείχε σε καυγά στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης τον Απρίλιο του 2024 σχετικά με ένα νομοσχέδιο για τους «ξένους πράκτορες», το οποίο οι επικριτές της κυβέρνησης καταδίκασαν ως νόμο ρωσικού τύπου που αποσκοπεί στην καταστολή της κοινωνίας των πολιτών και της διαφωνίας.

Εν μέσω μιας έντονης συζήτησης για το νομοσχέδιο, το οποίο τελικά ψηφίστηκε, ο Ελισασβίλι χτύπησε με γροθιά στο πρόσωπο τον Μαμούκα Μντιναράτζε, ηγέτη της κοινοβουλευτικής παράταξης του Γεωργιανού Ονείρου και βασικό υποστηρικτή του νομοσχεδίου, ενώ ο τελευταίος μιλούσε από το βήμα.