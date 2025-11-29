Βόρεια Ελλάδα: «Όχημα» για γιορτινά ταξίδια οι Black Friday προσφορές – Κεντρική Ευρώπη, Ντουμπάι και Αίγυπτος στους top προορισμούς

Όπου φύγει… φύγει οι Βορειοελλαδίτες για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, καθώς είναι αρκετοί εκείνοι που ήδη έχουν κάνει τις απαραίτητες κρατήσεις, έχουν κλείσει οργανωμένο ταξίδι για το εξωτερικό και ετοιμάζουν τις βαλίτσες τους.

Οι προσφορές των τουριστικών πρακτορείων λόγω της Black Friday και της Cyber Monday και η άτυπη τακτική να διατηρούνται αυτές και μετά το πέρας των δύο εκπτωτικών ημερών, φαίνεται να αποτελεί μία καλή ευκαιρία για τον προγραμματισμό ενός γιορτινού ταξιδιού, κυρίως σε κάποια χώρα της Ευρώπης αλλά και όχι μόνο.

