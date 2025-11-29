Τ. Γαϊτάνης: Η Περιφέρεια Κρήτης θεωρείται η πιο καινοτόμα στην Ελλάδα

«Η Κρήτη είναι ένα παράδειγμα εξωστρέφειας που αξίζει να ακολουθήσουμε, αλλά και να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί περισσότερο» υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας Τάσος Γαϊτάνης μιλώντας σήμερα στην έναρξη των εκδηλώσεων του θεσμού καινοτομίας «Ημέρες Καινοτομίας Περιφέρειας Κρήτης - InnoDays 2025» στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο στις Γούβες.

Όπως αναφέρει σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γενικός γραμματέας:

«Στην Κρήτη η καινοτομία είναι καθημερινή πράξη. Στο InnoDays 2025 είδα από κοντά γιατί η Περιφέρεια Κρήτης θεωρείται η πιο καινοτόμα στην Ελλάδα. Ένα οικοσύστημα που ενώνει την Περιφέρεια, το ΙΤΕ, τα εξαιρετικά Πανεπιστήμια, δυναμικές startups και δημιουργικούς νέους ανθρώπους.

Με πάνω από 190 εκθέτες και δράσεις από Hackathon μέχρι panels για Τεχνητή Νοημοσύνη και Εξατομικευμένη Ιατρική, η Κρήτη δείχνει πώς η γνώση μετατρέπεται σε ανάπτυξη. Και ως Γαστρονομική Περιφέρεια της Ευρώπης για το 2026 συνδέει την καινοτομία με τον πολιτισμό και τον τουρισμό.

Η Κρήτη είναι ένα παράδειγμα εξωστρέφειας που αξίζει να ακολουθήσουμε, αλλά και να βοηθήσουμε να αναπτυχθεί περισσότερο!».