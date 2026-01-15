Ο Ανάλγητος

Ο Κάθετος Διάδρομος ενοχλεί. Και ενοχλεί πολύ, σε βαθμό που πέφτουν τα προσωπεία και οι «εκπρόσωποι» της Μόσχας δείχνουν καθαρά τις προθέσεις τους. Ναι, αυτοί που πιστεύουν ότι η «ξιπασμένη» Ευρώπη έχει αδικήσει τον Βλαδίμηρο. Σπεύδουν, λοιπόν, να μας πείσουν ότι το έργο δεν είναι βιώσιμο, λες και θα καταφέρουν έτσι να πείσουν τους … Αμερικανούς να αλλάξουν τον σχεδιασμό τους. Εντυπωσιακή η επίδειξη της αφέλειάς τους. Σε άλλα νέα της ημέρας: Χαμός στα Νότια των Αθηνών στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Συνωστισμός δελφίνων και απλών πολιτευτών για μια θέση στην Βουλή!

Ότι υπάρχουν ολιγάρχες που δίνουν αναφορά στην Μόσχα, είναι γνωστό. Εκεί βγάζουν τα λεφτά τους! Γι αυτούς ο Βλαδίμηρος είναι ένας μεγάλος ηγέτης και η Ευρωπαϊκή Ένωση μια αχρείαστη υπόθεση που βρίσκεται σε παρακμή και θα πρέπει σύντομα να διαλυθεί. Το κακό γι αυτούς είναι ότι τους έχουν πάρει χαμπάρι, παρά το γεγονός ότι υπήρξαν γενναιόδωροι. Με υπουργούς και Μέσα Ενημέρωσης.

Ένας εξ αυτών ανέλαβε εργολαβία να μας πείσει ότι ο Κάθετος Διάδρομος είναι ένα σχέδιο χωρίς πιθανότητα επιτυχίας. Χρησιμοποιούν γι αυτό τα γνώριμα κανάλια τους στα media. Ότι τους ενοχλεί ο Κάθετος Διάδρομος είναι γεγονός. Ότι πιστεύουν ότι θα καταφέρουν να ανατρέψουν τον σχεδιασμό, με ξεπερνάει. Ότι θα πείσουν, δηλαδή τους Αμερικανούς να … εγκαταλείψουν την στρατηγική τους! Λες και οι άλλοι είναι … Αμερικανάκια και θα φάνε την τροφή αμάσητη. Μέχρι σήμερα έχουν μάθει να κάνουν την δουλειά τους με όλες τις κυβερνήσεις. Αλλά εδώ δεν είναι έτσι. Αφήστε που δεν έχουν συμφέροντα μόνο στην Ελλάδα…

Η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική απ αυτή που παρουσιάζουν. Ο Λευκός Οίκος έχει ψηλά στην ατζέντα του την απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και σε αυτόν τον σχεδιασμό η Ελλάδα αποτελεί απαραίτητο παίκτη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως τα ίδια συμφέροντα πολεμούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με διάφορους τρόπους…

Πληροφορίες λένε πως η κα Καρυστιανού έχει προσεγγίσει τον κ. Σαλμά. Μπορεί να συμβαίνει και το αντίθετο. Θα σας γελάσω.

Σε άλλα νέα συνεχίζονται οι ταυτοποιήσεις με όσους στα μπλόκα άνοιγαν μπάρες διοδίων και κατέστρεφαν δημόσια περιουσία…

Μέχρι το τέλος του 2026, το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει όψη, καθώς προχωρά ένα φιλόδοξο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που αφορά συνολικά 80 νοσοκομεία και 156 Κέντρα Υγείας σε όλη τη χώρα. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 500 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Άδωνις έχει κάνει δουλειά. Κι αυτό φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις, όπου τα παράπονα για την Υγεία και το ΕΣΥ έχουν υποχωρήσει εντυπωσιακά. Επίμονος ο Άδωνις. Όταν βάζει έναν στόχο τον πετυχαίνει. Μεθοδικός και αποτελεσματικός. Αυτά βλέπουν κάποιοι συνάδελφοί του και … ανησυχούν.

Πολύς κόσμος μαζεύεται στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ του Νότιου Τομέα. Πολλά ονόματα για μία θέση! Ακούστε! Στις εκλογές του 2023 το ΠΑΣΟΚ ήρθε τέταρτο παίρνοντας ποσοστό 7,54% και εκλέγοντας έναν βουλευτή. Αν τώρα σκεφτεί κανείς ότι το Νότιο Τομέα τον τίμησε με την παρουσία του ο Πρόεδρος Νίκος, καταλαβαίνει κανείς την δυσκολία του εγχειρήματος, αν και εφόσον ο Πρόεδρος αποφασίσει να το επαναλάβει. Μπορεί να τρέξουν όλοι, να σκοτωθούν μεταξύ τους και ο Πρόεδρος να επιλέξει αυτήν την Περιφέρεια για την εκλογή του! Στις προηγούμενες εκλογές «άφησε» την θέση στον κ. Χρηστίδη. Για τις εκλογές του 2027, λοιπόν, ετοιμάζονται, πέραν του Παύλου Χρηστίδη, η Τώνια Αντωνίου, και ο Στέφανος Ξηκαλάκης. Σε αυτούς προσθέστε τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά, τον Χρήστο Κακλαμάνη, υιό του Απόστολου Κακλαμάνη και την Άννα Διαμαντοπούλου! Να σημειώσουμε ακόμη ότι «απέναντι», στη ΝΔ, θα κατέβει στα Νότια ο Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος έχει το δικό του κοινό και θα στερήσει ψήφους από το ΠΑΣΟΚ.

Όχι τίποτε άλλο, αλλά η Άννα περιμένει να βγει πρώτη και να της χαρίσει την έδρα ο πρόεδρος Νίκος. Πολλά στοιχήματα μαζί.

Επειδή ακούω και ξανακούω για την ανάγκη συναίνεσης στην οποία πρέπει να πρωταγωνιστήσει η κυβέρνηση θα σας περιγράψω μια μικρή ιστοριούλα. Η κυβέρνηση φέρνει σε αρμόδια επιτροπή ένα σχέδιο νόμου κύρωσης ενός προγράμματος συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Παιδείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε τη χώρα και μάλιστα σχετικά πρόσφατα, ψηφίζει θετικά στην επιτροπή αλλά μετά από λίγη ώρα, αρμοδίως αποστέλλεται επιστολή με την οποία ζητείται να διορθωθεί το «ΥΠΕΡ» σε «Επιφύλαξη». Στην ολομέλεια η Κουμουνδούρου διάλεξε το «Παρών». Ομοίως και η Νέα Αριστερά. Αφού πριν έκαναν σχετικές διαλέξεις για το πόσο άθλιες είναι οι κυβερνητικές επιδόσεις στην Παιδεία και πόσο καλό είναι το εκπαιδευτικό μοντέλο της Κύπρου! Με τις αξιολογήσεις και τα ξένα πανεπιστήμια που η αριστερά αποστρέφεται. Ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του Συντάγματος και του άρθρου 16 να προσεχθεί ιδιαιτέρως η χθεσινή ομιλία της βουλευτού Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κας Σπυριδάκη. Κάτι ήθελε να πει στον πρόεδρο;

Ο Ανάλγητος