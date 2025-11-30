Πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας

Ξεκίνησε η συνάντηση της ουκρανικής αντιπροσωπείας με Αμερικανούς αξιωματούχους στη Φλόριντα, με στόχο την περαιτέρω επεξεργασία του ειρηνευτικού σχεδίου της Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία.

Οι Ουκρανοί διαπραγματευτές υπό την ηγεσία του Ρουστέμ Ουμέροφ και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο συνοδεία του ειδικού απεσταλμένου του Ντόναλντ Τραμπ, του Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και του γαμπρού του προέδρου των ΗΠΑ, του Τζάρεντ Κούσνερ, ξεκίνησαν τη συνάντηση γύρω στις 10:10 τοπική ώρα (17:10 ώρα Ελλάδας).

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Κυριακή ότι αναμένει οι συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους να αποφέρουν «περισσότερη πρόοδο» προς μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις συνομιλίες συμμετέχουν από αμερικανικής πλευράς ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ, επιχειρηματίας που ασκεί και άτυπο διεθνές διπλωματικό ρόλο για τον κ. Τραμπ.

«Δεν πρόκειται μόνο για ειρηνευτικές συμφωνίες. Πρόκειται για τη δημιουργία ενός δρόμου προς τα εμπρός που θα διασφαλίζει ότι η Ουκρανία παραμένει κυρίαρχη, ανεξάρτητη και ευημερούσα, και γι’ αυτό αναμένουμε να επιτύχουμε ακόμη περισσότερη πρόοδο σήμερα», δήλωσε ο Ρούμπιο στη Χάλαντεϊλ Μπιτς της Φλόριντα, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες.

«Έχουμε σαφείς κατευθύνσεις και προτεραιότητες: την προστασία των ουκρανικών συμφερόντων, τη διασφάλιση ουσιαστικού διαλόγου και την προώθηση με βάση την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη Γενεύη», έγραψε στο X ο γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ομέροφ, κύριος διαπραγματευτής του Κιέβου.

«Εργαζόμαστε για να εξασφαλίσουμε πραγματική ειρήνη για την Ουκρανία και αξιόπιστες, μακροπρόθεσμες εγγυήσεις ασφάλειας».

The meeting between the Ukrainian delegation and the American side on steps toward achieving a just peace has already begun in the United States.



Καθώς ξεκινούσε η συνάντηση, ο Ουμέροφ ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους αξιωματούχους τους. «Οι ΗΠΑ μας ακούν, οι ΗΠΑ μας στηρίζουν, οι ΗΠΑ προχωρούν δίπλα μας», είπε στα αγγλικά.

Στην ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα συμμετέχουν επίσης ο υφυπουργός Εξωτερικών Σέρχιι Κισλίτσια, η πρέσβειρα Όλχα Στεφανίσινα, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αντρίι Χνάτοφ και αξιωματούχοι της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών.

Οι συνομιλίες θα βασιστούν στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, όπου εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Ουκρανίας και της Ευρώπης εργάστηκαν για να αναθεωρήσουν την αρχική πρόταση των 28 σημείων - ένα σχέδιο που αρχικά απαιτούσε εκτεταμένες παραχωρήσεις από το Κίεβο, ευθυγραμμισμένες με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της Μόσχας.

Axios: Τα δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα που στοχεύει να επιλύσει ο Λευκός Οίκος

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος, που δεν κατονομάζεται, δήλωσε στο Axios ότι ο Λευκός Οίκος στοχεύει να επιλύσει δύο βασικά εκκρεμή ζητήματα με την Ουκρανία: το εδαφικό και τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ ελπίζουν να ολοκληρώσουν τις συζητήσεις με την ουκρανική πλευρά πριν παρουσιάσουν το αποτέλεσμα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την 2α Δεκεμβρίου.

Ο Γουίτκοφ, ο οποίος είχε σημαντικό ρόλο στην παρουσίαση του αρχικού ειρηνευτικού σχεδίου, δέχθηκε αυξημένη πίεση μετά από διαρροή που φέρεται να τον κατέγραψε να καθοδηγεί έναν Ρώσο αξιωματούχο για το πώς να επηρεάσει τον Λευκό Οίκο.

H Wall Street Journal ανέφερε στις 28 Νοεμβρίου ότι ο Γουίτκοφ και Ρώσοι αξιωματούχοι προωθούν επί μήνες μια προσέγγιση «ειρήνης μέσω επιχειρήσεων», ελπίζοντας να δελεάσουν τον Τραμπ με επικερδείς συμφωνίες ορυκτών και επενδυτικές συνεργασίες, με αντάλλαγμα να βοηθήσουν τη ρωσική οικονομία να βγει από την απομόνωση.

Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι την Δευτέρα

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωση το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.