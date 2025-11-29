Συνάντηση Μακρόν - Ζελένσκι στο Παρίσι την Δευτέρα: Θα συζητήσουν «τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα επισκεφθεί τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι τη Δευτέρα, ανακοίνωσε το γραφείο του Μακρόν, καθώς ο Ουκρανός ηγέτης βρίσκεται στην πιο δύσκολη πολιτική και στρατιωτική κατάσταση από τότε που η Ρωσία εισέβαλε το 2022.

Οι δύο ηγέτες θα συζητήσουν «τους όρους μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης», μετά τις συνομιλίες στη Γενεύη και το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ανέφερε το Ελιζέ σε ανακοίνωση το Σάββατο. Ο Ζελένσκι είχε επισκεφθεί τελευταία φορά το Παρίσι στις 17 Νοεμβρίου.

Ζελένσκι: Η ουκρανική διαπραγματευτική ομάδα καθ΄οδόν προς τις ΗΠΑ

Σημειώνεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα Σάββατο ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν για την Ουάσινγκτον προκειμένου να επιδιώξουν μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας έχει τεθεί τώρα ο πρώην υπουργός Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ έπειτα από αλλαγές της τελευταίας στιγμής εν μέσω χιονοστιβάδας σκανδάλου διαφθοράς στο Κίεβο.

Η αποστολή είναι σαφής, έγραψε ο Ζελένσκι στο X: «να επεξεργαστούν γρήγορα και ουσιαστικά τα βήματα που χρειάζονται για να τελειώσει ο πόλεμος».

Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine and head of the Ukrainian delegation Rustem Umerov, together with the team, is already on the way to the United States. Rustem delivered a report today, and the task is clear: to swiftly and substantively work out… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 29, 2025

Μετά την παραίτηση χθες, Παρασκευή, του προσωπάρχη του Άντριι Γερμάκ εν μέσω έρευνας για διαφθορά, ο πρόεδρος όρισε τον Ουμέροφ, γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό Άμυνας, να ηγηθεί της αντιπροσωπείας.

Η χώρα του μιλάει στις ΗΠΑ με τον πιο εποικοδομητικό τρόπο που είναι δυνατό, είπε ο Ζελένσκι, τονίζοντας ότι «η Ουκρανία εργάζεται για μια αξιοπρεπή ειρήνη».

Με επιμονή του Κιέβου, το σχέδιο 28 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναθεωρήθηκε στη διάρκεια συνομιλιών στη Γενεύη με Ευρωπαίους και Αμερικανούς αξιωματούχους. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται κάποια αμφιλεγόμενα ζητήματα για να επιλυθούν στην Ουάσινγκτον.

Επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας ήταν αρχικά ο άνθρωπος-δεξί χέρι του Ζελένσκι, ο Γερμάκ, που παραιτήθηκε έπειτα από έρευνα στο σπίτι του σε σχέση με υπόθεση διαφθοράς. Ο Ζελένσκι εξέδωσε ακολούθως διάταγμα αναδιοργανώνοντας την ομάδα.

Το όνομα του Ουμέροφ έχει αναφερθεί επίσης σε σχέση με την έρευνα για διαφθορά, όμως ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε ανάμιξη.

Είχε επίσης διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά σε αρκετές περιπτώσεις φέτος, με αποτελέσματα στα οποία περιλαμβάνονταν ανταλλαγές αιχμαλώτων και σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

Ο προηγούμενος επικεφαλής της διαπραγματευτικές ομάδας, ο Γερμάκ, είχε απορρίψει την απαίτηση της Ρωσίας για εδαφικές παραχωρήσεις στην ανατολική περιφέρεια Ντονμπάς της Ουκρανίας ως προϋπόθεση για την ειρήνη.



