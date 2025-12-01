Τελικά, σαν χώρα πάμε καλύτερα ή χειρότερα;

Πριν λίγες μέρες η Eurostat δημοσίευσε στοιχεία που καταγράφουν τη σαφή βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα. Η βελτίωση των τελευταίων 6 ετών είναι η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Τούτο είναι αναμενόμενο μετά την καθίζηση της περασμένης δεκαετίας και την απομάκρυνση του συνονθυλεύματος των «γραφικών άσχετων», όπως τους χαρακτηρίζει και ο ίδιος ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του, από την εξουσία.



Η οικονομία αντιδρά σαν πιεσμένο ελατήριο. Θα μπορούσε αυτή η εκτίναξη να ήταν ακόμη δυναμικότερη, αν τα κίνητρα και οι μεταρρυθμίσεις ήταν επιθετικότερες. Φαίνεται πως η ελληνική κοινωνία δεν επιθυμεί απολύσεις και μικρότερο δημόσιο, ούτε μικρότερες συντάξεις, ούτε κάποιο οικονομικό σοκ σαν αυτό που εφαρμόζει ο Μιλέι στην Αργεντινή. Αν το επιθυμούσε, θα είχαμε διαφορετικούς εκλογικούς συσχετισμούς.



Παρ’ όλα αυτά, η ελληνική οικονομία διανύει μία από τις καλύτερες περιόδους της στα 200 χρόνια της ύπαρξης του νεοελληνικού κράτους.



Δεν είναι μόνο οι επιχειρηματικές εξελίξεις, η μείωση του χρέους, η αύξηση του ΑΕΠ που το καταγράφουν. Πριν λίγες μέρες η Eurostat δημοσιοποίησε στοιχεία έρευνας που καταγράφουν σημαντική βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος στην Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια.



Όπως κάνω συχνά, κοινοποίησα στα κοινωνικά δίκτυα το σχετικό δημοσίευμα του Liberal.gr.

Μου προκάλεσαν εντύπωση τα πολλά αρνητικά σχόλια αμφισβήτησης των δεδομένων και των αριθμών από μια υπηρεσία που δεν ελέγχεται από την ελληνική κυβέρνηση ή κάποια άλλη αρχή που θα ήθελε να ωραιοποιήσει την κατάσταση για πολιτικά οφέλη.

Ιδού μερικά:



📌 «Κανείς νοήμων δεν αμφισβητεί πως αυξήθηκε το εισόδημα. Όμως το θέμα είναι πως όλα τα άλλα αυξήθηκαν πολύ περισσότερο. Δηλαδή, αν λάμβανα 1.000 ευρώ το 2019 και έδινα 300 για σούπερ μάρκετ, 400 για ενοίκιο, 100 για βενζίνη και 100 για ΔΕΗ, μου έμεναν και 100 ευρώ. Φέτος, αν λαμβάνω 1.230 ευρώ — 22,3% αύξηση — αλλά το νοίκι μου έχει πάει στα 650–700, η ΔΕΗ στα 170 και το σούπερ μάρκετ στα 450, τότε φασκελοκουκούλωστα…»



(Σημ.: Το άρθρο αποσαφηνίζει πως πρόκειται για το πραγματικό εισόδημα…)



📌 «Το ότι είμαστε δηλαδή στον πάτο της Ευρώπης… φαντάσου τι έγινε στις άλλες χώρες. Ακόμη και η Βουλγαρία μάς ξεπέρασε…»



(Σημ.: Η Eurostat και το δημοσίευμα δεν ισχυρίζονται πως δεν είμαστε στον πάτο της Ευρώπης, αλλά πως βελτιώσαμε τη θέση μας…)



📌 «Ε, βέβαια, όλα καταγράφονται θετικά όταν δεν βάζεις στο άρθρο πίνακες, μετρήσεις κλπ.



Επίσης, όλα καταγράφονται θετικά όταν δεν μετράς τα πανωτόκια έτσιθελικά.



Και όλα καταγράφονται θετικά στο ιδιωτικό χρέος όταν οι τράπεζες δεν δίνουν δάνεια στους ιδιώτες 🤣🤣🤣.



Εντάξει, είπαμε να μας περνάτε για χαζούς, αλλά έως ένα σημείο.



Ξεφτίλα πια. Και σας το γράφει ΝΔκράτης αυτό.



Χαιρετίσματα από τα Τέμπη, κουφάλες. Ούτε ψύλλος στον κόρφο σας. Όσα ψέματα και να πείτε, μην σας πετύχω πουθενά…»



(Σημ.: Τρικυμία εν κρανίω… αντίπαλος της κυβέρνησης που προσπαθεί να δημιουργήσει αρνητικό κλίμα.)



📌 «Καλά, ας μπει κάποιος σε ιστοσελίδες που αναπαράγουν την είδηση με ανάλογα σχόλια κι ας δει τι λένε… Όταν τα χρήματα δεν φτάνουν, δεν φτάνουν. Όλα τα άλλα προκαλούν μόνο θυμό.»



(Σημ.: Το γεγονός πως η πλειοψηφία έχει διαφορετική άποψη από την πραγματικότητα των αριθμών δεν σημαίνει πως έχουν δίκιο…)



📌 «Για τη Eurostat δεν ξέρουμε αν είναι στις λίστες Πέτσα. Εσύ Κωστάκη είσαι σίγουρα πάντως…»



(Σημ.: Δεν αξίζει σχολιασμό…)



📌 «Ψεύτικο άρθρο, χωρίς να υπάρχουν πουθενά αυτά τα στοιχεία στα επίσημα δεδομένα της Eurostat.



Προκαλώ να μας παραθέσετε τα στοιχεία από την Eurostat.



Στα δεδομένα της Eurostat δεν υπάρχουν.



Άλλη μια ντροπή της ελληνικής δημοσιογραφίας…»



(Σημ.: Τρικυμία εν κρανίω ή κάτι άλλο;)



📌 «Απλό είναι, αγαπητοί φίλοι:



Όσοι είναι με την κυβέρνηση αισθάνονται ότι οι πολίτες βελτίωσαν την κατάστασή τους. Όσοι υποστηρίζουν την αντιπολίτευση, ότι οι πολίτες πεινάνε!



Γι’ αυτό στην Ελλάδα ποτέ δεν γίνεται σοβαρή συζήτηση και δύσκολα θα μπορέσει αυτή η χώρα να γίνει πραγματικά σύγχρονη.



Ο άκριτος οπαδισμός είναι η καλύτερη συνταγή αποτυχίας.»



(Σημ.: Ισορροπημένη προσέγγιση…)



Πού βρίσκεται λοιπόν η αλήθεια; Στα στοιχεία της Eurostat, την ύπαρξη των οποίων κάποιοι φτάνουν να αμφισβητήσουν, ή στο δημόσιο αίσθημα που κατά πλειοψηφία πιστεύει πως εξαπατήθηκε;



Συνήθως βρίσκεται κάπου στη μέση.



Η βελτίωση του πραγματικού εισοδήματος (που σημαίνει πως έχει αφαιρεθεί ο πληθωρισμός) είναι βέβαιο πως δεν αφορά όλους κατά τον ίδιο τρόπο. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, άλλοι κατάφεραν να βελτιώσουν περισσότερο από τον μέσο όρο που καταγράφει η έρευνα, άλλοι λιγότερο και κάποιοι καθόλου. Είναι λογικό οι τελευταίοι να θεωρούν πως εμπαίζονται από τέτοιες έρευνες.



Πιστεύω όμως πως η δυσαρέσκεια μιας σημαντικής μερίδας πηγάζει και από το γεγονός πως έτρεφαν — ή τους καλλιέργησαν — προσδοκίες για ακόμη μεγαλύτερη βελτίωση, οι οποίες διαψεύστηκαν.



Όπως συμβαίνει και στις αγορές: όταν τα πράγματα πάνε καλά, οι προσδοκίες μεταβάλλονται διαρκώς προς το καλύτερο. Το αποτέλεσμα είναι η αρνητική αντίδραση όταν η πραγματικότητα υπολείπεται των προσδοκιών.









📬🖊️ Επιστολές αναγνωστών



ΗΠΑ και Ευρώπη



Κύριε Στούπα, επιτρέψτε μου να παραθέσω παρακάτω κάποια ιστορικά γεγονότα που δείχνουν αν μη τι άλλο, τον παραγκωνισμό της Ευρώπης από τις ΗΠΑ



- 28.11.1943 Διάσκεψη της Τεχεράνης και το σχέδιο ΕΥΡΗΚΑ



Ρούσβελτ-Σταλιν-Τσωρτσιλ συμφωνούν την 1.12.1943



α. Το δεύτερο μέτωπο να ανοίξει στην Γαλλία και όχι στα Βαλκάνια όπως ζητούσε επίμονα ο Τσωρτσιλ, για να μειώσει την ενδεχόμενη επιρροή του Στάλιν στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης και τα Βαλκάνια.



Ο Ρούσβελτ συμφώνησε με τον Στάλιν.



β. O Ρούσβελτ ζητάει από τον Στάλιν να ανοίξει μέτωπο στην ανατολή εναντίον της Ιαπωνίας.



Ο Στάλιν συμφωνεί ζητώντας ως αντάλλαγμα τα την Σαχαλίνη, τις Κουρίλλες και λιμάνια στην Μαντζουρία. Ο Ρούσβελτ συμφωνεί.



γ. Για την Πολωνία ο Στάλιν ζητά ως ανατολικό σύνορο της Πολωνίας την γραμμή Κερζον και δυτικό την γραμμή Οντερ. Ο Ρούσβελτ συμφωνεί.



δ. Βαλτική. Ο Στάλιν ζητά τα βαλτικά κράτη να γίνουν ανεξάρτητα και το μέλλον τους να εξαρτηθεί από δημοψηφίσματα σ' αυτές τις χώρες σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους της ΕΣΣΔ. Αποτέλεσμα σύντομα τα 3 βαλτικά κράτη να ενσωματωθούν στην ΕΣΣΔ και η Φινλανδία να γίνει ουδέτερη κατά το δοκούν του Στάλιν, η γνωστή σαλαμοποιηση. Ο Ρούζβελτ συμφωνεί. Σημειωτέων για λόγους ασφαλείας ο Ρούζβελτ φιλοξενήθηκε στην Ρωσική πρεσβεία στην Τεχεράνη από 28.11 έως 1.12. 1943.



Λίγα χρόνια μετά την κατάργηση του σοσιαλισμού στην ΕΣΣΔ, η Ρωσία εισβάλει στην Μολδαβία και κατέχει μέχρι σήμερα εδάφη της στην Υπερδηνειστερια.



Αργότερα εισβάλει στην Γεωργία και αποσπά την Οσετία και Αχπαζια. Επίσης εισβάλει σε ορισμένες χώρες της πρώην ΕΣΣΔ και εγκαθιστά φιλικές κυβερνήσεις προς την Μόσχα όπως στην Λευκορωσία. Εισβάλει στην Τσετσενια με πάνω από 100.000 νεκρούς Τσετσενους, και εγκαθιστά κυβέρνηση φιλική προς την Μόσχα. Εισβάλει στην Κριμαία και την ενσωματώνει στην Ρωσία. Αργότερα με γελοίες δικαιολογίες εισβάλει στην Ουκρανία.



Σήμερα κυκλοφορεί σχέδιο ειρήνης ρωσικής προέλευσης και οι ΗΠΑ σχεδόν το αποδέχονται.



Το επόμενο βήμα θα είναι να αγοράσουμε πολύ ακριβά την ασφάλεια της ΕΕ από τις ΗΠΑ όπως την δεκαετία του 1970 έγραφε τότε για το δολάριο, ο Γάλλος Jean Jacques Servan Schreiber στο βιβλίο του le Défit Américain, ότι η Ευρώπη αγοράζει ακριβά τα δολάρια που μας δανείζουν οι ΗΠΑ.



Το μόνο παρήγορο για τους Έλληνες, είναι ότι η Ελλάδα παραμένει στην πλευρά των ΗΠΑ, και ότι οι ΗΠΑ επενδύουν στην Ελλάδα τόσο στην ενέργεια αλλά και στην ασφάλεια μας μέσω των επενδύσεων τους. Όσον αφορά τον Τραμπ, πολύ δύσκολα κάποιος μπορεί να καταλάβει τις σκέψεις του και να κατανοήσει τις ενέργειες του.



Ευχαριστώ



Β.Τ.