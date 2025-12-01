Ξέρω έναν δήμαρχο με μερικές θητείες στην πλάτη του, στον οποίον μια εταιρεία παροχής ενέργειας πρότεινε να βάλει τον δήμο σε μια ενεργειακή κοινότητα με ΑΠΕ. «Θα γλυτώσετε πολλά από την κατανάλωση ρεύματος στον φωτισμό των δρόμων, στα σχολεία και στα δημοτικά σας καταστήματα, ενώ θα ‘χετε τη δυνατότητα να δώσετε και δωρεάν ρεύμα σε μερικά νοικοκυριά δημοτών που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας» του είπαν. Παλιά καραβάνα ο δήμαρχος, απάντησε ότι το πρώτο το συζητά, το δεύτερο δεν θέλει ούτε να το ξανακούσει.

«Μα αυτοί είναι ψηφοφόροι σας που θα σας ευγνωμονούν», πήγε να τον δελεάσει ο επιχειρηματίας. «Μόλις δώσω σε έναν, αμέσως θα έρθει όλη η πόλη να μου ζητά δωρεάν ρεύμα, καταγγέλλοντας με ότι ευνόησα κάποιους και άφησα άλλους απ’ έξω. Και μετά από λίγους μήνες, θα έρθουν στο γραφείο κι αυτοί που δεν θα πληρώνουν ηλεκτρικό και θα μου ζητήσουν να μην πληρώνουν ούτε το νερό. Στο εξάμηνο, θα είναι όλοι εχθροί μου» είπε ο δήμαρχος, που - σημειωτέον- εκλέγεται πάντα από την πρώτη Κυριακή.

Θυμήθηκα την ιστορία αυτή, όταν είδα τις διαμαρτυρίες που ξεσηκώθηκαν για την επιστροφή του ενός ενοικίου. Φώναζαν αυτοί που έκαναν λάθος και δήλωσαν το μηνιαίο μίσθωμα στη θέση του ετήσιου. Αυτό θα διορθωθεί με την παράταση που έδωσε ο Πιερρακάκης. Φώναζαν όμως κι αυτοί που πήραν πίσω τα δηλωμένα στην εφορία, καθώς το ένα μέρος του ενοικίου το πληρώνουν μαύρο, λες και η κυβέρνηση θα ‘πρεπε να μυρίσει τα νύχια της και να ξέρει τις συμφωνίες που έχουν κάνει κάτω απ’ το τραπέζι όλοι οι ενοικιαστές της επικράτειας με τους ιδιοκτήτες τους.

Γενικώς όλοι φώναζαν χθες. Οι δε τηλεοράσεις προφανώς έδειχναν τους διαμαρτυρόμενους, έτσι γίνεται πάντα, είναι ο κανόνας της δημοσιογραφίας αυτός. Εντάξει, αλλά η κυβέρνηση καταλήγει να έχει μοιράσει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια και την ημέρα που τα πιστώνει στους λογαριασμούς βρίσκεται καθισμένη στο σκαμνί μιας γενικευμένης οργής, λες και δεν έδωσε παροχή αλλά έκανε περικοπή.

Οι παλιοί πολιτευτές έλεγαν ότι κάνοντας ένα ρουσφέτι, δημιουργείς εννιά διαμαρτυρόμενους και έναν αχάριστο. Χρήσιμο απόσταγμα σοφίας αυτό, του οποίου, προφανώς, ήταν κοινωνός ο δήμαρχος του προλόγου μου, αλλά όχι η κυβέρνηση του Κυριάκου. Ο οποίος, όσο πιο πολλά δίνει τόσο πιο πολλά χρωστά, τα χουμε ξαναπεί αυτά. Θα το διαπιστώσει στις εκλογές κι ας λένε τα γκάλοπ πως ανακάμπτει…