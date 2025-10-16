Σε μια κομβική διεθνή συγκυρία, εν μέσω αναταράξεων και ανακατατάξεων στην ευρύτερη περιοχή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το περίγραμμα της εξωτερικής πολιτικής, που η κυβέρνηση ακολουθεί, επιχειρώντας να αποκρούσει την κριτική, που δέχεται από την αντιπολίτευση, προτάσσοντας τα αποτελέσματα, που έχει επιτύχει και ταυτόχρονα, απευθύνοντας πρόσκληση συναίνεσης.

«Η εποχή της αδράνειας έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο μεγαλύτερης εθνικής αυτοπεποίθησης”, είπε χαρακτηριστικά, καλώντας τις πολιτικές δυνάμεις να αφήσουν την μικροκομματική τακτική. “Οι διαφωνίες γύρω από θέματα εξωτερικής επικαιρότητας είναι θεμιτές, αλλά όταν μιλούμε για εθνική ασφάλεια, πρέπει να μιλούμε με μία φωνή” τόνισε, αφήνοντας αιχμές για συμφωνία πίσω από τις κλειστές πόρτες, όταν ενημερώνονται από τον Υπουργό Εξωτερικών και αντίθετη ρητορική “όταν βγαίνουν μπροστά στις κάμερες” όπως είπε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε ο ίδιος “τίτλο” στα όσα ανέφερε στην ολομέλεια. “Είμαστε με τον πατριωτισμό της ευθύνης και με τη διπλωματία του αποτελέσματος”, είπε, καταλήγοντας ότι “η εποχή της αδράνειας έχει περάσει ανεπιστρεπτί”. Με αιχμηρό τρόπο σχολίασε την στάση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες, ότι η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική και σε αυτή δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες και μίλησε για “ψευτοπατριώτες” που μιλούν από την ασφάλεια του...καναπέ.

Ο κ. Μητσοτάκης παρουσίασε δύο πυλώνες, στους οποίους βασίζεται η εξωτερική πολιτική που ακολουθείται, την ενεργή διπλωματία παράλληλα με την αμυντική θωράκιση της χώρας, σε ένα πλαίσιο, που ο ίδιος περιέγραψε , λέγοντας χαρακτηριστικά “διασφαλίζουμε σταθερότητα μέσα από την ετοιμότητα, με την εθνική άμυνα να πλαισιώνεται από την ενεργό διπλωματία”. Ως αποτέλεσμα, ο πρωθυπουργός παρέθεσε την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και την ρύθμιση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που αποτυπώνει τα ανώτατα όρια της υφαλοκρηπίδας, τον καθορισμό θαλασσίων πάρκων που επιβεβαιώνουν στην πράξη την δικαιοδοσία της χώρας στις Θαλάσσιες ζώνες, ενώ ανακοίνωσε την προκαταρκτική κοινή κατανόηση για το θέμα του Σινά, με την οποία διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών.

Ταυτόχρονα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της αποτρεπτικής δύναμης της χώρας, που έχει ενισχυθεί με 24 Rafale, 42 αναβαθμισμένα F-16 με προοπτική να φτάσουν τα 83 και την προοπτική το 2028 να παραληφθούν τα πρώτα F-35, την απόκτηση των τεσσάρων Bhellara και των Frem. «Θα μας κατηγορήσει η αντιπολίτευση για μιλιταρισμό. Διαφωνώ πρόκειται για ρεαλισμό. Η χώρα μας οφείλει να είναι έτοιμη να υπερασπιστεί την επικράτεια. Επιδιώκουμε την ειρήνη αλλά θα διασφαλιστεί με την ισχύ και όχι την αδυναμία της πατρίδας μας» υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκη.

“Η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα” υπογράμμισε, συμπληρώνοντας ότι η χώρα “στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη, ισότιμος εταίρος σε ΕΕ και ΝΑΤΟ”, προτάσσοντας την πρόθεση της Ελλάδας να διεκδικήσει θέση στη επόμενη μέρα στη Γάζα και επαναλαμβάνοντας για το μέτωπο της Ουκρανίας ότι όσοι ασκούν κριτική και προτείνουν την “βολική ουδετερότητα” θα πρέπει να σκεφτούν την ασφάλεια της Κύπρου και της ίδιας της Ελλάδας.

Σε μια περίοδο που οι σχέσεις Αθήνας-Άγκυρας μοιάζουν “παγωμένες”, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το πλαίσιο που η ελληνική εξωτερική πολιτική προτάσσει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και που συμπυκνώνεται στην επιδίωξη του διαλόγου, αλλά χωρίς καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας. “Υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο” τόνισε, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει συνεννόηση με όλους τους γείτονες, με πυξίδα το Δίκαιο της Θάλασσας, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση προτίθεται να καλέσει όλα τα παράκτια κράτη της περιοχής σε μια κοινή συνάντηση. “Η φοβική χώρα της αδράνειας και του περιθωρίου πέρασε ανεπιστρεπτί” ήταν το μήνυμα Μητσοτάκη, εντός και εκτός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε την ισχυρή διπλωματία με την ισχυρή οικονομία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα στέκεται πυλώνας σταθερότητας και παράγοντας εξελίξεων κι αυτό είναι πλεονέκτημα που η χώρα κατέκτησε αυτά τα έξι χρόνια. “Μειώνουμε το χρέος μας με μεγαλύτερη ταχύτητα και μπορούμε να δανειζόμαστε με χαμηλότερα επιτόκια σε σχέση με μεγαλύτερες χώρες και αυτά έχουν αντανάκλαση στην διεθνή ισχύ της χώρας. Δεν μπορεί να υπάρχει ισχυρή Ελλάδα χωρίς η Ελλάδα να διαθέτει ισχυρή οικονομία” ήταν ο παρονομαστής της πολιτικής -διπλωματικής και αμυντικής- που παρουσίασε. Παράλληλος άξονας της ενίσχυσης της διεθνούς θέσης της χώρας είναι για την κυβέρνηση και η μετατροπή της σε ενεργειακό πυλώνα στην ευρύτερη περιοχή. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι “πριν από 6 χρόνια εισερχόταν στην χώρα μας ποσότητα φυσικού αερίου που κάλυπτε αποκλειστικά εθνικές ανάγκες. Σήμερα από τη χώρα μας περνούν 17 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου και η χώρα μας γίνεται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας των Βαλκανίων και με προοπτική να φτάσει έως την Ουκρανία”, χαρακτηρίζοντας σημαντικό ενεργειακό κόμβο την χώρα.

Για την Αθήνα είναι σαφές ότι στο επίκεντρο βρίσκονται πάντα και οι σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως “έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της εξωτερικής μας πολιτικής”. Ο πρωθυπουργός επέμεινε ότι οι ελληνο-αμερικανικές σχέσεις καλύπτουν όλο το πολιτικό φάσμα στις ΗΠΑ, βρίσκοντας ερείσματα τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικάνους, καταλήγοντας ότι “η Ελλάδα είναι ένας από τους σημαντικούς πελάτες της αμερικανικής αμυντικής βιομηχανίας, ενώ η συνεργασία μας επεκτείνεται στις βάσεις της Σούδας και της Αλεξανδρούπολης”.