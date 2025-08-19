CNN, Bloomberg

Στις συναντήσεις που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης τη Δευτέρα για τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία αναφέρεται το CNN την Τρίτη, σε ανάλυση που σημειώνει πως οι προσπάθειες για κατάπαυση του πυρός στην ένοπλη σύγκρουση που μαίνεται εδώ και 3,5 χρόνια μπορεί να καταρρεύσουν.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει -μεταξύ άλλων- πως ήταν η καλύτερη μέρα που έζησε η Ουκρανία εδώ και πολύ καιρό. Ωστόσο, είναι ακόμα δύσκολο να προβλέψουμε πότε θα τελειώσει ο πόλεμος που ξέσπασε με τη βίαιη εισβολή της Ρωσία.

Οι συναντήσεις της Δευτέρας ήταν το πιο πειστικό σημάδι μέχρι στιγμής ότι ο Τραμπ ίσως αξίζει περισσότερη αναγνώριση για την ενέργεια και την αφοσίωσή του μέχρι τώρα.

Ωστόσο, η ημέρα αυτή έθεσε επίσης στο προσκήνιο τα ζητήματα που θα γίνουν όλο και πιο εμφανή τις επόμενες εβδομάδες και που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ και να διαρρήξουν την ενότητα της Δύσης, προς μεγάλη χαρά του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνεται στο δημοσίευμα.

Ακόμα, η ανάλυση του CNN αναφέρει υπήρξαν πως πολλές ευχάριστες συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας στην Ουκρανία μετά από οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Τραμπ έδειξε ακόμη ότι θα στείλει στρατιωτική βοήθεια από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, κανείς δεν έχει εξηγήσει ακόμη πώς θα λειτουργήσει αυτό και, το πιο σημαντικό, τι θα δεχτεί η Ρωσία ως μέρος μιας συμφωνίας.

Το εδαφικό

Η λέξη-κλειδί στην αναδυόμενη ειρηνευτική διαδικασία του προέδρου είναι «ανταλλαγή εδαφών» — για τη δημιουργία μιας νέας οριοθέτησης μεταξύ μιας διευρυμένης Ρωσίας και μιας νέας, μειωμένης Ουκρανίας.

Σύμφωνα με αξιωματούχους που ενημερώθηκαν για τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν, ο Ρώσος ηγέτης επιδιώκει να καταλάβει εδάφη που δεν κατάφεραν να καταλάβουν οι στρατιωτικές του δυνάμεις, μεταξύ άλλων στην οικονομική και βιομηχανική περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ρωσικό σχέδιο, η Ουκρανία θα συμμετείχε ουσιαστικά σε διαπραγματεύσεις για διάφορα τμήματα του εδάφους της. Ο Πούτιν θα αποκτούσε πολύτιμες στρατηγικές περιοχές και θα προσφερόταν άλλες, λιγότερο κρίσιμες περιοχές που έχει ήδη καταλάβει αλλού στην Ουκρανία. Δεν φαίνεται και πολύ καλή συμφωνία.

Οι ανταλλαγές εδαφών δημιουργούν εποχιακές αναταραχές και σπέρνουν μελλοντικές διαμάχες, όπως δείχνει η Μέση Ανατολή.

Σε αυτή την περίπτωση, θα σήμαινε να πούμε σε χιλιάδες Ουκρανούς ότι πρέπει να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους ή να γίνουν Ρώσοι. Και ο Ζελένσκι θα πρέπει να εξηγήσει στους γονείς των νεαρών Ουκρανών που έχασαν τη ζωή τους γιατί πέθαναν για ένα έδαφος που θα δοθεί στον Πούτιν.

Από την πλευρά του, το Bloomberg ανεφέρε πως πολλά παραμένουν ασαφή.

Ο Τραμπ συνέχισε να τονίζει ότι οι ευρωπαϊκές χώρες «θα αναλάβουν μεγάλο μέρος του βάρους» για τις εγγυήσεις ασφάλειας, αν και οι ΗΠΑ θα συνεισφέρουν επίσης. Το εύρος αυτών των εγγυήσεων δεν είναι γνωστό — και ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος ότι θα είναι απαραίτητες, κάτι που εκφράζει την εμπιστοσύνη του στον Πούτιν και προκαλεί ανησυχίες στους συμμάχους του.

Μετά τη συνομιλία Τραμπ-Πούτιν, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσάκοφ δήλωσε ότι οι δύο ηγέτες «συζήτησαν την ιδέα της αναβάθμισης του επιπέδου των Ρώσων και Ουκρανών εκπροσώπων που θα συμμετάσχουν στις άμεσες συνομιλίες». Δεν υπήρξε καμία δέσμευση για τη συμμετοχή του Πούτιν.

Σύμφωνα με τον Στίβεν Πάιφερ, πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Ουκρανία, η συνάντηση της Δευτέρας κατάφερε να «γυρίσει» σελίδα μετά την Αλάσκα

«Ο Ζελένσκι μπορεί να καταλάβει ότι σε κάποιο σημείο θα πρέπει να εξετάσει μια λύση όπου θα πρέπει να αποδεχτεί τουλάχιστον de facto ότι κάποια εδάφη θα παραμείνουν στα χέρια της Ρωσίας», δήλωσε ο Πάιφερ. «Αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει πολύ σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς να έχει σκληρές εγγυήσεις για την ασφάλειά του»

Ο Ζελέσκι πιέζει για συνάντηση με τον Πούτιν

Υπενθυμίζεται πως τη Δευτέρα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Πούτιν. Είπε ότι θα συμμετάσχει στην επόμενη τριμερή συνάντηση, ανάλογα με το πώς θα πάει η πρώτη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη διμερή συνάντηση και ότι δεν θέλει να επιβάλει όρους στη συνάντηση, επειδή ο Πούτιν θα ακολουθήσει τους δικούς του.

«Πιστεύω άνευ όρων ότι πρέπει να συναντηθούμε και να σκεφτούμε την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πορείας προς το τέλος του πολέμου», είπε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι: «Δεν χρειαζόμαστε παύση στον πόλεμο αλλά πραγματική ειρήνη», προσθέτοντας ότι συζήτησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες, λαμβάνοντας σημαντικό μήνυμα από τις ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας.