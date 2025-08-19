Κέρδη για τον χρυσό, κάνοντας «ταμείο» για την Ουκρανία και αναμένοντας την Fed

Μικρή άνοδο εμφανίζει την Τρίτη ο χρυσός, καθώς οι αγορές «χωνεύουν» τις εξελίξεις γύρω από την ουκρανική κρίση και καθώς αναμένονται νεότερα για την επιτοκιακή πολιτική των ισχυρών κεντρικών τραπεζών.

Μετά από τις 08:00 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,13% στα 3.382 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,17% στα 3.338 δολάρια.

Στην κίνηση των άλλων μετάλλων, το παλλάδιο ήταν ουσιαστικά αμετάβλητο στο 1.127 δολάρια και η πλατίνα έπεφτε 0,14% στα 1.336 δολάρια.

Στο επίκεντρο της προσοχής βρίσκονται οι συναντήσεις που είχε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όλες οι πλευρές στάθηκαν στο θετικό κλίμα που επικράτησε στις συζητήσεις, με το ενδιαφέρον να βρίσκεται στο κατά πόσο, πότε και με ποιους όρους μπορεί να συμφωνηθεί μια συνάντηση του Ουκρανού προέδρου με τον Ρώσο ομόλογο του, Βλαντίμιρ Πούτιν, ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση της ένοπλης σύγκρουσης που «τρέχει» για πάνω από 3,5 χρόνια στην ανατολική Ευρώπη.

Πέρα από το Ουκρανικό, οι αναλυτές αναμένουν και το συνέδριο των κεντρικών τραπεζών στο Τζάκσον Χολ, από τις 21 έως τις 23 Αυγούστου. Ο επικεφαλής της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed), Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να «δείξει» στις επόμενες κινήσεις για την αμερικανική νομισματική πολιτική, με τον χρυσό να αναμένει τις εξελίξεις για τα επιτόκια της Fed που παραδοσιακά επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αποδόσεις του πολύτιμου μετάλλλου.

Σημειώνεται πως οι αγορές δίνουν 83,3% πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός είθισται να ανεβαίνει όταν υπάρχει χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στις ΗΠΑ.