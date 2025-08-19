Πτώση για το πετρέλαιο την Πέμπτη - Η Ουκρανία «βγάζει» ανησυχίες για τη ζήτηση 

Με απώλειες κινούνται οι τιμές του πετρελαίου την Τρίτη, καθώς οι επενδυτές του «μαύρου χρυσού» παρακολουθούν τις συζητήσεις για την Ουκρανία και ανησυχούν για τον περιορισμό της ζήτησης εν μέσω του κλίματος που δημιουργείται για τις ενεργειακές κυρώσεις της Δύσης προς τη Ρωσία.

Μετά τις 08:30 της Τρίτης (ώρα Ελλάδας), τα συμβόλαια του Brent -παράδοσης Οκτωβρίου- έχαναν 0,63% στα 66,18 δολάρια ανά βαρέλι.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού -παράδοσης Οκτωβρίου- έπεφταν 0,7% στα 62,26 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο επίκεντρο της προσοχής για το πετρέλαιο βρίσκονται οι εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία και το ενδεχόμενο χαλάρωσης των ενεργειακών κυρώσεων της Δύσης προς τη Μόσχα (υπερδύναμη στην παραγωγή πετρελαίου παγκοσμίως).

Μετά και από το θετικό κλίμα που καταγράφηκε στις επαφές που είχε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό ομόλογο του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ηγέτες της Ευρώπης στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο κατά πόσο μπορεί να υπάρξει μια Σύνοδος Κορυφής μεταξύ Ζελένσκι και Βλαντίμιρ Πούτιν για τον πόλεμο στην ανατολική Ευρώπη.

Το εν λόγω σενάριο πιθανά θα «συνοδευτεί» με αύξηση των προσδοκιών για μεγαλύτερη διάθεση ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, επηρεάζοντας προς τα κάτω τις τιμές.

Παράλληλα, ενδιαφέρον υπάρχει και για τους πρόσθετους δασμούς 25% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στην Ινδία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ στις 27 Αυγούστου.

Ο εμπορικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, προειδοποίησε ρητά ότι η Ινδία πρέπει να σταματήσει το εμπόριο πετρελαίου με τη Ρωσία, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει περαιτέρω συνέπειες.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης, και ιδίως η Indian Oil επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου, εφόσον αυτό είναι οικονομικά βιώσιμο.