Χουάνγκ (CEO Nvidia) για την απαγόρευση από την Κίνα: Είμαι απογοητευμένος

Ο CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δήλωσε «απογοητευμένος» από το δημοσίευμα που αναφέρει ότι η Κίνα έδωσε εντολή στις τεχνολογικές εταιρείες της να σταματήσουν να αγοράζουν τα τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) διέταξε εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας του TikTok, ByteDance, και της Alibaba, να μην αγοράσουν το RTX Pro 6000D της Nvidia, ένα τσιπ που κατασκευάστηκε για τη χώρα.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το δημοσίευμα των FT, ο Χουάνγκ δήλωσε την Τετάρτη ότι «μπορούμε να υπηρετούμε μια αγορά μόνο εάν η χώρα το θέλει».

«Πιθανότατα συνεισφέραμε περισσότερο στην αγορά της Κίνας από ό,τι οι περισσότερες χώρες. Και είμαι απογοητευμένος με αυτό που βλέπω. Αλλά έχουν μεγαλύτερες ατζέντες μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών, και το κατανοώ αυτό».

Νωρίτερα, οι ΗΠΑ επέβαλαν περιορισμούς στις εξαγωγές των τσιπ ΤΝ της Nvidia στην Κίνα - συμπεριλαμβανομένου ενός λιγότερο ισχυρού τσιπ διακομιστή που ονομάζεται H20 - για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Ωστόσο, τον Αύγουστο, ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και ο Χουάνγκ είχαν καταλήξει σε συμφωνία βάσει της οποίας η Nvidia θα λάμβανε άδειες εξαγωγής με αντάλλαγμα το 15% των κινεζικών πωλήσεων του H20 να πηγαίνει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ανεξάρτητα από την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση, ο Χουάνγκ τόνισε τη σημασία του τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης της Κίνας.

«Η κινεζική αγορά είναι σημαντική. Είναι μεγάλη. Η τεχνολογική βιομηχανία είναι ζωντανή. Την υπηρετούμε εδώ και 30 χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής της Nvidia.

Πρόσθεσε ότι η Nvidia θα «συνεχίσει να υποστηρίζει την κινεζική κυβέρνηση και τις κινεζικές εταιρείες όπως επιθυμούν και φυσικά θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την κυβέρνηση των ΗΠΑ καθώς όλοι αυτοί διευθετούν αυτές τις γεωπολιτικές στρατηγικές».