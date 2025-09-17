Η Κίνα έχει δώσει εντολή στις τεχνολογικές εταιρείες να σταματήσουν να αγοράζουν τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης από την αμερικανική Nvidia, μετέδωσαν την Τετάρτη οι Financial Times.

Σημειώνεται πως μετά την εξέλιξη, οι μετοχές της Nvidia υποχωρούσαν 1,6% πριν από το άνοιγμα της Τετάρτης στο αμερικανικό χρηματιστήριο

Σύμφωνα με το Reuters, διαδοχικές αμερικανικές κυβερνήσεις έχουν περιορίσει την πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ, ωθώντας το Πεκίνο να πιέσει τις εγχώριες εταιρείες να απομακρυνθούν από τους Αμερικανούς προμηθευτές, πλήττοντας ηγέτες του κλάδου όπως η Nvidia.

Η κίνηση αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την κατηγορία της Κίνας προς την εταιρεία για παραβίαση του αντιμονοπωλιακού νόμου, σηματοδοτώντας την τελευταία έξαρση στον εμπορικό πόλεμο με την Ουάσινγκτον.

Η Διοίκηση Κυβερνοχώρου της Κίνας (CAC) έδωσε εντολή σε εταιρείες όπως η ByteDance και η Alibaba να τερματίσουν τις δοκιμές και τις παραγγελίες του RTX Pro 6000D, ανέφεραν οι FT.

Η νέα απαγόρευση είναι αυστηρότερη από τις προηγούμενες οδηγίες των ρυθμιστικών αρχών, οι οποίες επικεντρώνονταν στο H20, την προηγούμενη έκδοση του τσιπ Τεχνητής Νοημοσύνης της Nvidia που είχε σχεδιαστεί ειδικά για την Κίνα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το RTX6000D της Nvidia, το νεότερο τσιπ AI που έχει σχεδιαστεί ειδικά για την κινεζική αγορά, έχει σημειώσει μόνο μέτρια ζήτηση, με ορισμένες μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας να επιλέγουν να μην υποβάλουν παραγγελίες, όπως ανέφερε το Reuters νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Αρκετές εταιρείες είχαν δηλώσει ότι θα παραγγείλουν δεκάδες χιλιάδες RTX Pro 6000D και είχαν ξεκινήσει δοκιμές και εργασίες επαλήθευσης με τους προμηθευτές διακομιστών της Nvidia, πριν τους ζητήσουν να σταματήσουν τις εργασίες μετά τη λήψη της εντολής της CAC, σύμφωνα με τους FT.

Υπενθυμίζεται πως Κινέζοι αξιωματούχοι έχουν εκφράσει στο πρόσφατο παρελθόν ανησυχίες για το ότι τα τσιπ AI της Nvidia ενδέχεται να διαθέτουν ενσωματωμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τον απομακρυσμένο έλεγχο ή την παρακολούθηση, κάτι που θα αποτελούσε σοβαρό κίνδυνο για την ασφάλεια.

H Nvidia έχει προσπαθήσει να διασκεδάσει τις εν λόγω ανησυχίες, λέγοντας πως δεν ισχύουν. Ωστόσο, αυτό δεν εμπόδισε το Πεκίνο να ανακοινώσει τη Δευτέρα την έναρξη έρευνας για αθέμιτες πρακτικές από την Nvidia στην κινεζική αγορά.

Οι τελευταίες εξελίξεις δοκιμάζουν τις «αντοχές» της Nvidia στην Κίνα, αγορά όπου σημείωσε σχεδόν το 13% των συνολικών της πωλήσεων για το σύνολο του 2024.