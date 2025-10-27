Αγορές: Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση Τραμπ - Σι

Με τα βλέμματα στη συνάντηση κορυφής Τραμπ, Σι Τζινπινγκ οι επενδυτές θα περιμένουν αυτή την εβδομάδα, να ξεκαθαρίσει το τοπίο και να δικαιολογήσει τα νέα ψηλά στη Wall Street.

Επίσης, η εβδομάδα φέρνει μια πληθώρα κερδών από τις πέντε υπέροχες μετοχές, ενώ και η Caterpillar, η κορυφαία εταιρεία της βιομηχανικής οικονομίας, αναμένεται να ανακοινώσει στοιχεία.

Τέλος, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι έτοιμες να ανακοινώσουν νέες αποφάσεις για τα επιτόκια.

Συνάντηση Τραμπ-Σι

Ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα της εβδομάδας πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ πρόκειται να συναντηθούν στη Νότια Κορέα.

Οι αγορές ελπίζουν ότι η σύνοδος κορυφής μεταξύ των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου θα οδηγήσει σε μια συμφωνία για το εμπόριο και άλλα ζητήματα, εκτονώνοντας τις αυξανόμενες εντάσεις.

Οι επενδυτές, έπειτα από το άδειασμα της περασμένης Παρασκευής, (που έβγαλε short ολόκληρόν τον πλανήτη παντού), τρέχουν να κλείσουν τις θέσεις τους (short covering) και να οδηγήσουν σε νέα υψηλά τους δείκτες στη Wall Street!

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές δήλωσαν ότι είχε επιτευχθεί ένα πλαίσιο συμφωνίας, με τις τελικές λεπτομέρειες να έχουν καταρτιστεί πριν παρουσιαστούν στον Τραμπ και τον Σι.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε να εννοηθεί ότι, μετά τις διαπραγματεύσεις, οι ΗΠΑ τελικά δεν θα επιβάλουν τους αυξημένους δασμούς στην Κίνα, ενώ το Πεκίνο είναι ανοιχτό σε «παραχωρήσεις» σχετικά με τους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Όλα φυσικά εξαρτώνται από τις διαθέσεις και τα τουίτ του προέδρου!

Εταιρικά αποτελέσματα

Η εβδομάδα περιέχει μια σειρά από εταιρικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης μιας περιόδου 48 ωρών κατά την οποία πέντε τεράστια ονόματα τεχνολογίας που έχουν στηρίξει μεγάλο μέρος της ευρύτερης χρηματιστηριακής ανόδου να ανακοινώνουν τα αποτελέσματά τους. Μετά το κλείσιμο των αμερικανικών αγορών την Τετάρτη, η Microsoft, η Alphabet, και η Meta Platforms, πρόκειται να ανακοινώσουν τα τελευταία τριμηνιαία αποτελέσματά τους.

Αυτά θα ακολουθηθούν από στοιχεία από την Apple, κατασκευαστή iPhone, και τον γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου Amazon, μετά το κλείσιμο της Πέμπτης.

Όπως συμβαίνει εδώ και αρκετά τρίμηνα, οι αγορές πιθανότατα θα δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στα σχέδια δαπανών για Τεχνητή Νοημοσύνη που προτείνουν αυτές οι επιχειρήσεις.

Παρόλο που μια σειρά από πρόσφατες συμφωνίες στον κλάδο έχουν προκαλέσει ανησυχίες για μια πιθανή φούσκα της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο ανταγωνισμός για την αξιοποίηση και τελικά την αξιοποίηση της πρωτοποριακής τεχνολογίας έχει δείξει ελάχιστα σημάδια επιβράδυνσης και μάλιστα έχει πιστωθεί ότι βοήθησε στην ενίσχυση της αμερικανικής ανάπτυξης σε μια περίοδο εκτεταμένης οικονομικής αβεβαιότητας.

Ωστόσο, βρισκόμαστε στο σημείο όπου πολλά χρήματα δαπανιούνται και τα αποτελέσματα πρέπει να είναι πολύ πιο πάνω από τις προσδοκίες της αγοράς για να δικαιολογήσουν την εικόνα στη Wall Street.

Caterpillar, ο δείκτης των δασμών

Εκτός από την τεχνολογία, τα αποτελέσματα του ομίλου κατασκευαστικού εξοπλισμού Caterpillar θα είναι στο επίκεντρο πριν από το άνοιγμα των αγορών στη Wall Street την Τετάρτη. Η εταιρεία, που θεωρείται δείκτης για την ευρύτερη βιομηχανική οικονομία, προειδοποίησε τον Αύγουστο ότι θα αντιμετωπίσει σημαντικές αντιξοότητες από τους δασμούς των ΗΠΑ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, το κόστος από τους δασμούς αναμένεται να ανέλθει σε 400 εκατομμύρια έως 500 εκατομμύρια δολάρια. Κατά τη διάρκεια του έτους, οι δασμοί προβλέπεται να κοστίσουν στην Caterpillar έως και 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τα αυξημένα έξοδα που συνδέονται με την εισαγωγή βασικών εξαρτημάτων που χρειάζονται τα προϊόντα της εταιρείας.

Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα φαίνονται τέλεια, καθώς ακόμα και τις χριστουγεννιάτικές προμήθειες οι εταιρείες φρόντισαν αν τις προμηθευτούν από τον Ιανουάριο του 2025. Από εδώ και στο εξής θα φανεί η πραγματική εικόνα, που δε θα είναι και τόσο ευοίωνη.

Συνεδρίαση της Fed

Η απόφασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας για τα επιτόκια μετά την τελευταία διήμερη συνεδρίαση της κεντρικής τράπεζας που ξεκινά την Τρίτη, θα απασχολήσει επίσης, την επενδυτική κοινότητα. Σύμφωνα με το

FedWatch Tool της CME, η Fed είναι σχεδόν βέβαιη ότι θα μειώσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από το τρέχον εύρος-στόχο 4% έως 4,25%. Θα ήταν μια δεύτερη συνεχόμενη μείωση, μετά από μια παρόμοιας κλίμακας πτώση τον Σεπτέμβριο. Οι αξιωματούχοι της Fed φαίνεται να δίνουν προτεραιότητα στην ενίσχυση της επιβράδυνσης της αγοράς εργασίας έναντι των ενδείξεων άκαμπτου πληθωρισμού.

Ωστόσο, η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης θα σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα στερηθούν πολλές νέες πηγές δεδομένων που συνήθως χρησιμοποιούνται για τη βαθμονόμηση της νομισματικής πολιτικής.

Τράπεζας της Ιαπωνίας και ΕΚΤ

Εκτός των ΗΠΑ, μια σειρά από παγκόσμιες κεντρικές τράπεζες έχουν προγραμματίσει να δημοσιεύσουν τις δικές τους αποφάσεις για τα επιτόκια αυτή την εβδομάδα. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας αναμένεται να συζητήσει εάν οι συνθήκες είναι πλέον κατάλληλες για την επανεκκίνηση των αυξήσεων των επιτοκίων εν μέσω της άμβλυνσης των ανησυχιών για μια ύφεση που τροφοδοτείται από τους δασμούς.

Ωστόσο, η άνοδος του Sanae Takaichi στη θέση του νέου πρωθυπουργού της Ιαπωνίας έχει οδηγήσει τους περισσότερους αναλυτές να προβλέψουν ότι η Τράπεζα της Ιαπωνίας θα επιλέξει να αφήσει το κόστος δανεισμού αμετάβλητο. Ο Takaichi υποστηρίζει εδώ και καιρό πιο επεκτατικές οικονομικές πολιτικές, που «ανάγκασαν» τον δείκτη Nikkei 225 να ξεπεράσει τις 50500 μονάδες σε νέα υψηλά εποχών!

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο καταθέσεων στο 2% στην επερχόμενη συνεδρίασή της την Πέμπτη.

Σε σημείωμα προς τους πελάτες, οι αναλυτές της UBS προέβλεψαν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ θα επαναλάβουν ότι η νομισματική πολιτική βρίσκεται «σε καλό σημείο», τονίζοντας παράλληλα ότι η κεντρική τράπεζα θα λάβει τυχόν μελλοντικές αποφάσεις βάσει οικονομικών δεδομένων και δεν θα δεσμευτεί εκ των προτέρων σε μια συγκεκριμένη πορεία επιτοκίου.

Οι αγορές «μεθυσμένες» από την τεράστια ρευστότητα που μπαινοβγαίνει υπό τον φόβο να χάσει το «ράλι των πάντων», βρίσκονται ένα βήμα πριν την πλήρη κατανόηση της πραγματικής έννοιας μιας παγκόσμιας φούσκας! «Το βράδυ της Παρασκευής η Νέα Υόρκη απέπνεε αισιοδοξία.

Στην Park Avenue σέρβιραν σαμπάνιες, οι χρηματιστές χαμογελούσαν. Όλοι εμφορούνταν από αυτοπεποίθηση, καθώς οι δείκτες απέπνεαν αισιοδοξία. Η ψευδαίσθηση της ευημερίας ήταν κάτι ζωντανό. Αλλά αυτή ήταν η τελευταία ήρεμη συνεδρίαση της Wall Street πριν από την τέλεια καταιγίδα. Το κραχ που οδήγησε στη Μεγάλη Ύφεση! Η ημερομηνία έγραφε, Τρίτη 29 Οκτωβρίου 1929!»