Τα πάνω – κάτω στη Βικτώρια

Οι φαν της δημοφιλούς σειράς Stranger Things γνωρίζουμε καλά το «Upside Down»: έναν παράλληλο κόσμο, σκοτεινό και ανεστραμμένο, όπου η πραγματικότητα εμφανίζεται παραμορφωμένη, σαν να έχει γλιστρήσει από τον άξονά της. Έναν τόπο που δεν είναι αμιγώς φανταστικός, αλλά μοιάζει να συνυπάρχει υπόγεια με το οικείο, έτοιμος να αναδυθεί όταν οι ισορροπίες διαταραχθούν. Κάπως έτσι, χωρίς εφέ αλλά με καθαρά εικαστικά μέσα, μια εικόνα της ανεστραμμένης πραγματικότητας – αυτής που εν υπνώσει ή κάπου ιδανικά ελλοχεύει – έστησε η Ευαγγελία Καϊράκη στο café-bar Match Point, στην καρδιά της Βικτώριας.

Μια ομαδική έκθεση σύγχρονων καλλιτεχνών ξεδιπλώνεται σε έναν χώρο εξόδου και όχι σε έναν «ουδέτερο» λευκό κύβο. Η χαλαρή συνθήκη του bar αποφορτίζει το βλέμμα από το «χρέος» της ερμηνείας και αφήνει την εικόνα να δουλέψει πιο υπόγεια. Με ένα ποτό στο χέρι, ο θεατής δεν στέκεται απέναντι στο έργο, αλλά παραδίπλα, με μια ματιά ελαφρώς λοξή, λιγότερο καχύποπτη και, ίσως γι’ αυτό, πιο γόνιμη. Η τέχνη σε αναπάντεχους χώρους, παρεισφρέει στον χρόνο της χαλάρωσης και τον μετατοπίζει ανεπαίσθητα.

Άλλωστε, οι καλλιτέχνες που έχει επιλέξει η επιμελήτρια συνομιλούν με την ιδέα της ρήξης απέναντι στο δεδομένο, προτείνοντας εικόνες όπου το γνώριμο εμφανίζεται αποσταθεροποιημένο. Σώματα που μοιάζουν να αψηφούν τη βαρύτητα, χώροι που χάνουν την κανονική τους προοπτική, μορφές που κινούνται ανάμεσα στο πραγματικό και στο ονειρικό. Δεν πρόκειται δηλαδή για έναν κόσμο «ανάποδο» με την κυριολεκτική έννοια, αλλά για μια εμπειρία μεταμόρφωσης, όπου η εικόνα λειτουργεί ως παυσίλυπο απέναντι στη δυσφορία της καθημερινότητας.

Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά οι εικαστικοί: Γιάννης Libbertatto/Άντα Αναστασοπούλου / Γιάννης Αντωνακέας / Μαρία Αργυρακοπούλου / Μαρία Δουδούνη / Αρετή Κατσιγιάννη / Θεόδωρος Κεμίδης / Κατερίνα Κοκκινάκη / Ευδοξία Κορομάντζου / Καλλιόπη Κουκλινού / Παναγιώτης Λεζές / Έφη Μάνου / Φωτεινή Μανουσάκη / Άγγελος Μασσάχος / Γιώτα Ντάτσικα / Ελένη Παπαγιαννοπούλου / Τζένη Πετροπούλου / Σπύρος Ρωμάνος / Νίκος Σιαλακάς / Βασιλική Σιαταρά / Τάνια Τρεπεκλή / Νίκος Τσιώτας / Άννα Μαρία Χατζηστεφάνου / Δημήτρης Χρυσαφίδης

Match Point (Αινιάνος 1, Πλατεία Βικτωρίας) από 19/1 έως 1/2/2026 στις ώρες λειτουργίας του café-bar, με είσοδο ελεύθερη.