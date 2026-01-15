Ο «Φάλσταφ» επιστρέφει στη Λυρική

Για έξι παραστάσεις, επιστρέφει στην Εθνική Λυρική Σκηνή η κωμική όπερα «Φάλσταφ», του Τζουζέππε Βέρντι, αναβιώνοντας τη σκηνοθεσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη και Καλλιτεχνικού Διευθυντή του φημισμένου βρετανικού Φεστιβάλ Όπερας του Γκλάιντμπορν, Στήβεν Λάνγκριτζ.

Πρόκειται για την τελευταία όπερα του Ιταλού συνθέτη, η οποία βασίζεται στην κωμωδία του Σαίξπιρ «Οι εύθυμες κυράδες του Ουίνσδορ» και πρωτοπαρουσιάστηκε στη Σκάλα του Μιλάνου στις 9 Φεβρουαρίου 1893 σηματοδοτώντας τη θριαμβευτική ολοκλήρωση της λαμπρής διαδρομής του συνθέτη στο λυρικό θέατρο.

Κεντρική φιγούρα του έργου είναι ο ξεπεσμένος ιππότης σερ Τζων Φάλσταφ και οι ερωτικές του περιπέτειες, οι οποίες τον καθιστούν περίγελο στη μικρή τοπική κοινωνία. Στο τέλος, μετά από διάφορες κωμικοτραγικές καταστάσεις, οι χαρακτήρες του έργου τραγουδούν όλοι μαζί «Όλα στον κόσμο είναι μια φάρσα... γελάει όμως καλύτερα όποιος γελάει τελευταίος».

Την αναβίωση της σκηνοθεσίας, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή τη σεζόν 2022/23, έχει αναλάβει η Κατερίνα Πετσατώδη. Ο Λάνγκριτζ ματαφέρει την ιστορία του Φάλσταφ στην Αγγλία της δεκαετίας του '30, μια εποχή όπου κυριαρχούσε ο παραλογισμός της κοινωνικής ιεραρχίας, στα όρια της φεουδαρχίας. Ο σκηνοθέτης σημείωνε: «Η παράστασή μας εκτυλίσσεται στην Αγγλία τη δεκαετία του 1930. Σε μια εποχή μεταξύ πολέμων (ο Φάλσταφ ήταν ένας παλιός στρατιώτης), μ' έναν σκανδαλώδη Πρίγκιπα της Ουαλίας (όπως ο Χαλ στον Ερρίκο Δ΄), ο οποίος θα γίνει για λίγο ο βασιλιάς Εδουάρδος Η΄, και μια εποχή κατά την οποία οι ιεραρχίες είναι αυστηρές και η κοινωνική τάξη σημαντικότερη από την οικονομική επιφάνεια. Ο Φάλσταφ είναι βασισμένος στη μοναδική καθαρά αγγλική κωμωδία του Σαίξπηρ, αλλά το τέλος του φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα των Βέρντι και Μπόιτο. "Tutto nel mondo è burla" (Όλα στον κόσμο είναι μια φάρσα) -αυτό είναι το συμπέρασμά τους- κι αν κοιτάξουμε τον σημερινό χαοτικό κόσμο που μας περιτριγυρίζει, δεν μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε, και τότε ίσως να βγούμε έξω για μια χλιαρή μπίρα και να γελάσουμε παρέα με τον Σερ Τζων».

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει για πρώτη φορά στην ΕΛΣ ο διεθνής Έλληνας βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος, καταξιωμένος πρωταγωνιστής και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Ολύμπια Δημοτικού Μουσικού Θεάτρου «Μαρία Κάλλας».

Την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής θα διευθύνει ο Ιταλός αρχιμουσικός Πάολο Καρινιάνι, αγαπητός πλέον στο κοινό της ΕΛΣ από τις συνεργασίες του στον «Ναμπούκκο», τη «Δύναμη του πεπρωμένου» και την πρόσφατη «Τόσκα».

Τη Χορωδία της ΕΛΣ έχει προετοιμάσει ο Αγαθάγγελος Γεωργακάτος και την Παιδική Χορωδία της ΕΛΣ η Κωνσταντίνα Πιτσιάκου.

Ο «Φάλσταφ» θα παρουσιαστεί στην ΕΛΣ στις 15, 18, 21, 26 Φεβρουαρίου και στις 1, 5 Μαρτίου 2026.