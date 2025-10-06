Μ. Θεμιστοκλέους για 1566: Κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού

Αναφερόμενος στον νέο τηλεφωνικό αριθμό και στις αλλαγές που αυτός θα φέρει, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ανέφερε πως «κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού».

«Το 1535 είναι ένας αριθμός που δουλεύει αρκετά χρόνια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλάζει και πάει σε τρεις μορφές: είναι η τηλεφωνική κλήση 1566, μπορείς να κλείσεις ραντεβού στην εφαρμογή στο κινητό ‘MyHealth app’ και μπορείς να κλείσεις ραντεβού από το ‘finddoctors.gov.gr’».

«Αυτήν την στιγμή, από 1η Οκτωβρίου, έχουν γίνει δύο πράγματα: καταρχήν έχουμε αυξήσει πάρα πολύ τα ραντεβού. Από 500.000 τον μήνα έχουμε σκοπό μέσα στους επόμενους μήνες να πάνε 830.000 ραντεβού τον μήνα στα νοσοκομεία. Όσο αυξάνονται τα ραντεβού, μειώνεται ο χρόνος αναμονής των πολιτών».

Όπως λέει ο υφυπουργός Υγείας: «Κλείστηκαν σε 5 μέρες 200.000 ραντεβού στο σύστημα».

«Αυτήν την στιγμή είναι ενταγμένα όλα τα νοσοκομεία. (…) Είναι μέσα τα κέντρα Υγείας, είναι οι συμβεβλημένοι γιατροί του ΕΟΠΥΥ», συμπληρώνει.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης

Σήμερα είναι προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου στην οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των πολιτών στο ΕΣΥ, ανά υγειονομική περιφέρεια.

«75% χαρακτηρίζει την εμπειρία της νοσηλείας, την εμπειρία από το νοσοκομείο, είτε καλή είτε πολύ καλή. 9 στους 10 έχει βρει τον γιατρό της ειδικότητας που χρειαζόταν στο νοσοκομείο που νοσηλευόταν. Δεν είναι ευχαριστημένοι με το φαγητό των νοσοκομείων. Είναι από τις χαμηλές βαθμολογίες η επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού», αναφέρει μεταξύ άλλων ο κ. Θεμιστοκλέους.