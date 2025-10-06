Το βλέμμα Μητσοτάκη από τον Έβρο έως την Κρήτη και οι γεωπολιτικές ισορροπίες

Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, γνωρίζει πολύ καλά ότι η ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη εντός των τειχών έχει άμεση αλληλεπίδραση με τη γεωπολιτική θέση της χώρας. Και αυτό γιατί μια Ελλάδα ισχυρή στο εσωτερικό της, αποκτά μεγαλύτερο κύρος στη διεθνή σκηνή.Έχοντας αυτήν την αρχή ως αφετηρία της πολιτικής σκέψης, στο Μέγαρο Μαξίμου ασπάζονται την άποψη ότι η ενίσχυση και θωράκιση των τοπικών κοινωνιών, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας και η γεφύρωση των ανισοτήτων αποτελούν όχι μόνο ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά και προϋπόθεση για τη γεωπολιτική αναβάθμιση της Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα στο makedonikanea.gr